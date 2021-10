Landau: Herbstlicher Verkaufsmarkt mit Neuem Wein vom 14. bis 17. Oktober 2021 auf dem Landauer Rathausplatz

Landau – In „normalen“ Jahren feiern die Landauerinnen und Landauer beim Fest des Federweißen den Neuen Wein und krönen ihre Weinprinzessin. Da auch im zweiten Pandemiejahr noch immer nicht alles „normal“ ist, hat sich das städtische Büro für Tourismus (BfT) für 2021 eine Corona-konforme Alternative ausgedacht: Vom 14. bis zum 17. Oktober 2021 findet auf dem Rathausplatz ein herbstlicher Verkaufsmarkt – auch mit Neuem Wein – statt.

Dabei wird es einen Wein-Ausschank, Imbissbuden und Süßwaren geben, das Team des BfT verkauft Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Dazu kommen Verkaufsstände mit Kleidung, Schmuck, Haushaltsgegenständen und Co. Und auch die Fahr- und Spielgeschäfte auf dem Rathausplatz bleiben für die Veranstaltung aufgebaut: Das Familienfahrgeschäft „Hollywood Star“, ein Kinderkarussell und Entenangeln.

Das Fest ist für jede und jeden zugänglich. Alle Speisen und Getränke werden „to go“ wie auch für den Verzehr vor Ort angeboten. Wer auf dem Rathausplatz verweilen möchte, kann dies in einem eigens dafür abgegrenzten Bereich tun, in dem die „2G+“-Regel greift und die Kontakte erfasst werden.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismusdezernent Alexander Grassmann freuen sich, dass den Landauerinnen und Landauern sowie den Gästen der Stadt 2021 wieder ein Fest des Federweißen geboten werden kann – wenn auch in der Corona-konformen „Light“-Version. „Die Pfälzerinnen und Pfälzer feiern gerne und das wurde ihnen durch die Pandemie viel zu lange versagt. Wir sind froh, dass wir den Menschen jetzt wieder ein tolles und vor allem sicheres Angebot machen können. Eingebettet ist der herbstliche Verkaufsmarkt in einen Verkaufsoffenen Sonntag, sodass sich unser Event und der Einzelhandel in der attraktiven Innenstadt gegenseitig ergänzen – damit am Federweißen-Wochenende auch für jede und jeden etwas dabei ist.“

Der herbstliche Verkaufsmarkt wird von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.