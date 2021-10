Am Bahnhof mit Messer bedroht,

Dornburg-Frickhofen, Bahnhof Frickhofen, Dienstag, 05.10.2021, 12:18 Uhr

(wie)Am Dienstagmittag wurde am Bahnhof Frickhofen ein Mann mit einem Messer bedroht und beleidigt. Der 56-Jährige sprach am Bahnhof einen jungen Mann an, da dieser gegen ein Wartehäuschen spuckte. Der junge Mann reagierte mit wüsten Beschimpfungen, zog ein Messer aus seiner Jackentasche und bedrohte den 56-Jährigen damit. Dieser zog sich daraufhin schnell zurück und stieg anschließend in die Regionalbahn nach Limburg. Dort konnte er noch beobachten, dass auch der Mann mit dem Messer in die Regionalbahn stieg und diese wieder in Staffel verließ. Der junge Mann wurde beschrieben als dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, ca. 16-20 Jahre alt, schlank, dunkle, gelockte Haare. Er war mit einer dunklen Jeans und einem roten Bluson bekleidet und sprach hochdeutsch. Hinweise zu dem Täter werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

Hoher Schaden bei Unfallflucht in Bad Camberg, Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, Dienstag, 05.10.2021, 23:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Bad Camberg ein parkendes Auto bei einem Unfall stark beschädigt, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Ein bisher unbekannter Täter befuhr mit einem Audi RS6 die Gisbert-Lieber-Straße. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen geparkten Opel Grandland. Obwohl bei dem Unfall beide Fahrzeuge massiv beschädigt wurden, entfernte sich der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Allerdings verlor er sein vorderes Kennzeichen am Unfallort. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu dem Fahrer des Audi zur Tatzeit.