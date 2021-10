Kreis Bergstraße

Viernheim: Einbrecher verschwinden durch Fenster

Einbrecher kletterten durch ein Erdgeschossfenster wieder ins Freie, nachdem sie in der Jägerstraße, Bereich Rathausstraße, in ein Zweifamilienhaus eingebrochen sind. Die Tat wurde am Mittwochmorgen (06.10.) um 8 Uhr entdeckt und dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zuvor ereignet haben. Offensichtlich waren die Täter im Keller und hatten darüber hinaus die Wohnung im Erdgeschoß durchwühlt. Schränke und Schubladen waren aufgerissen sowie Gegenstände auf dem Boden zerstreut. Ob und vor allem was mitgenommen wurde, muss noch geklärt werden. Die Ermittler des Einbruchskommissariats (K 21/ 22) in Heppenheim suchen Zeugen, die Beobachtungen in der Jägerstraße gemacht haben. Insbesondere, als die Täter aus dem Fenster zur Straßenseite geflüchtet sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Heppenheim: Zwei Fahrschulautos zerkratzt / Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen in Höhe von rund 2300 Euro

Heppenheim (ots) – Zwei Autos einer Fahrschule wurden zwischen Montagnachmittag

(04.10.), 16 Uhr und Dienstagmorgen (05.10.), 9 Uhr in der Königsberger Straße

zerkratzt. Die Täter nahmen sich jeweils die Fahrerseite vor und verursachten

dadurch einen Gesamtschaden von etwa 2300 Euro. Betroffen von der Aktion war zum

einen ein roter Audi Q3 und ein Opel Mokka in der gleichen Farbe. Möglicherweise

haben Zeugen im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht oder können Hinweis zu den

Tätern geben. Hinweise nehmen die fallzuständigen Beamten (K 41) in Heppenheim

unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Schultür aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Ungebetene Besucher haben in der Zeit zwischen Montag (4.10.)

und Dienstag (5.10.) ihr Unwesen in einem Schulgebäude in der Schillerschule

getrieben, sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft und

eine Bürotür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie auf ihrer Suche

nach Wertgegenständen nicht fündig und flüchteten. Der von ihnen verursachte

Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 von

der Darmstädter Polizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der

Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Einsatz in Spielhalle / Vier Personen leicht verletzt

Reinheim (ots) – Am Mittwochmittag (6.10.) kam es zu einem Einsatz der

Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Darmstädter Straße. Gegen

11.30 Uhr hatten sich mehrere Personen in einer dortigen Spielhalle unwohl

gefühlt und angegeben über Atemnot zu klagen. Nachdem sich alle Personen aus der

Spielhalle begeben hatten, führte die Feuerwehr eine Messung durch. Ersten

Erkenntnissen zufolge, konnten hierbei keine Hinweise auf gesundheitsschädliche

Substanzen festgestellt werden. Nach jetzigem Stand erlitten insgesamt vier

Personen leichte Verletzungen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischer

Defekt der Lüftungsanlage nicht ausgeschlossen werden. Das Amt für Arbeitsschutz

beim Regierungspräsidium Darmstadt wurde für die Ursachenfindung hinzugezogen.

Eppertshausen: Streit um Drogen eskaliert/ Polizei nimmt 37-jährigen Tatverdächtigen fest

Eppertshausen (ots) – Nachdem ein Streit zwischen zwei Männern in der

Hauptstraße am Dienstagabend (5.10.) eskalierte, nahm die Polizei einen

37-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden 37 Jahre alten in einer

Wohngemeinschaft lebenden Männer gegen 20 Uhr in Streit. Ursache der

Auseinandersetzung sollen ersten Erkenntnissen zufolge Drogen gewesen sein. Im

Zuge der Streitigkeiten soll der Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einem

Messer unter anderem im Gesichtsbereich verletzt haben. Hierdurch erlitt der

37-Jährige nach jetzigem Kenntnisstand lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde

im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei nahm im Anschluss den

37-jährigen Tatverdächtigen vor dem Wohnhaus fest.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen dauern derzeit noch an.

Pfungstadt-Eschollbrücken: Unbekannter hat es auf Pakete abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Mann am

Dienstagmittag (5.10.) mehrere Pakete im Ulmenweg entwendete, sucht die Polizei

nach Zeugen.

Die Pakete waren vor einem dortigen Einfamilienhaus abgelegt. Ersten

Erkenntnissen zufolge, verschaffte sich der Unbekannte gegen 14.30 Uhr Zutritt

zum Grundstück des Wohnhauses, entwendete die Paketsendungen und flüchtete im

Anschluss mit einem Mountainbike in Richtung der Straße „Am Herrenhof“.

Der Flüchtige soll um die 1,80 Meter groß und circa 30 Jahre alt gewesen sein.

Er hatte blonde Haare, trug eine kurze Hose und hatte unter anderem einen

Rucksack bei sich. An seinem Rad soll die große Federung besonders auffällig

gewesen sein.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei eines der

entwendeten Pakete auffinden und sicherstellen. Zum Aufenthaltsort des

Flüchtigen liegen bislang keine Hinweise vor. Vor diesem Hintergrund bittet das

Kommissariat 42 der Polizei in Pfungstadt um Kontaktaufnahme von Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Flüchtigen geben können. Die

Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Ein Wohnhaus „Im Hasengrund“ geriet am Mittwochvormittag (06.10.), in der Zeit zwischen 10.00 und 11.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich über die zunächst aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und suchten anschließend im ganzen Haus nach Wertgegenständen. Was den ungebetenen Besuchern dort in die Hände fiel, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Trebur-Geinsheim: Mehrere Autos zerkratzt/Zeugen gesucht

Vier in der Jahnstraße am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, wurden in der Nacht zum Mittwoch (06.10.), möglicherweise auch erst am frühen Morgen, von Unbekannten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Rüsselsheim: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenem richterlichen Beschluss, am Dienstag (05.10.) die Räumlichkeiten eines 23 Jahre alten Mannes in Haßloch.

In Rahmen der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Fahnder neben etwa 50 Gramm Kokain, rund 100 Gramm Haschisch und zudem mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Groß-Gerau: Mülltonnen brennen/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In der Nacht zum Mittwoch (06.10.), kurz nach 2.30 Uhr, wurden im Helvetiaparc drei brennende Mülltonnen gemeldet. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem die Fassade und ein Fenster eines unmittelbar angrenzenden Bowling-Restaurantbetriebs in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden rund 15.000 Euro. Der rasche Löscheinsatz der Feuerwehr verhinderte anschließend das Übergreifen der Flammen auf das Lokal.

Ein Zeuge beobachtete zuvor einen Mann am Tatort und konnte den Beamten eine Personenbeschreibung liefern. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei anschließend auf dem Radweg in Richtung Dornheim einen 40 Jahre alten Mann fest, der für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Fußgängerin in der Darmstädter Straße von PKW erfasst und schwer verletzt – Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen um 05:38 Uhr überquerte eine 55jährige Fußgängerin die Darmstädter Straße in Rüsselsheim Höhe der Bushaltestelle Neckarstraße und wurde dabei von einem PKW erfasst, der die Darmstädter Straße in Richtung Rugbyring befuhr. Dabei erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen an Bein und Kopf.

Sie wurde anschließend durch vier Ersthelfer versorgt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.