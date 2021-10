Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Bitte passen Sie Ihr Tempo den Witterungs- und Straßenverhältnissen an und denken Sie an die Wahl Ihrer Reifen!

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 41. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits im Bereich eines Kindergartens sowie an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

11.10.2021:

B 486, Dreieich Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Unfallhäufung); L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3268, Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung);

B 486, Dreieich Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Unfallhäufung); L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3268, Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung); 12.10.2021:

L 3262, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim, zwischen Bahnlinie und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 276, Birstein in Richtung Wächtersbach, zwischen Hesseldorf und Brachttal (Unfallhäufung); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung);

L 3262, Buchschlag in Richtung Zeppelinheim, zwischen Bahnlinie und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 276, Birstein in Richtung Wächtersbach, zwischen Hesseldorf und Brachttal (Unfallhäufung); L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Unfallhäufung); L 3309, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Richtung Wolfgang (Unfallhäufung); 13.10.2021:

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); B 276, Biebergemünd-Kassel in Richtung Biebergemünd-Bieber (Unfallhäufung); Hanau, Pfaffenbrunnenweg (Kindertagesstätte); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke); B 276, Biebergemünd-Kassel in Richtung Biebergemünd-Bieber (Unfallhäufung); Hanau, Pfaffenbrunnenweg (Kindertagesstätte); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung); 14.10.2021:

L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3483, Hanau-Wolfgang in Richtung Niederrodenbach, im Bereich Forsthaus (Unfallhäufung); B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 u. AS A 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, zwischen Bruderdiebacher Hof und Ronneburg (Unfallhäufung); L 3483, Hanau-Wolfgang in Richtung Niederrodenbach, im Bereich Forsthaus (Unfallhäufung); B 486 Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 u. AS A 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung); 15.10.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung); und 17.10.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallhäufung).



Verkehrspolizisten stoppten Sattelzug mit Phantasiekennzeichen – Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Eine Streife der Verkehrsinspektion war am Dienstagvormittag im Gewerbegebiet unterwegs, als den Beamten in der Borsigstraße eine Sattelzugmaschine auffiel. An dem Lastzug waren zwar Kennzeichen angebracht, die den Eindruck erweckten, als wenn diese zu einer regulären ausländischen Zulassung gehören. Allerdings erkannten die Verkehrspezialisten sofort die Phantasiekennzeichen, denn sie konnten deren Schriftart und -farbe sowie Buchstaben- und Zahlenkombination keiner europäischen Kennzeichenart zuordnen. Bei der Überprüfung von Fahrer und Sattelschlepper stellten die Beamten dann fest, dass auf den Blechkennzeichen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund genau die Kombination gestanzt war, die ursprünglich auf dem damaligen regulären belgischen Kennzeichen für den Sattelschlepper angebracht waren. Außerdem ergab die Überprüfung, dass die hier verwendeten Kennzeichenplatten eigentlich für die Herstellung von niederländischen Wiederholungs- oder Exportkennzeichen verwendet werden. Beim Auslesen des Fahrtenschreibers erfuhren die Polizisten, dass die Sattelzugmaschine in den Niederlanden gestartet war. Laut Fahrer sollte die Route weiter nach Rumänien gehen. Fakt war also, dass für die Sattelzugmaschine überhaupt keine Zulassung bestand. Der Fahrer musste wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt und die Phantasiekennzeichen sichergestellt. Immerhin bestand für den Sattelzug eine Pflichtversicherung.

Mann soll sich entblößt haben – Festnahme – Neu-Isenburg

(aa) Polizeibeamte nahmen am späten Dienstagabend in der Richard-Wagner-Straße einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest. Der 54-Jährige soll sich gegen 22.20 Uhr vor zwei jungen Frauen entblößt und onaniert haben. Laut einem Zeugen hätte der Beschuldigte bereits zuvor unweit entfernt exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Der Neu-Isenburger stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss; ein Alco-Test ergab 2,21 Promille. Der 54-Jährige musste daher eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Anzeigenbearbeitung übernimmt nun das Offenbacher Fachkommissariat für Sexualdelikte. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Audi rammt BMW und verschwindet – Polizei sucht Zeugen – Rodgau/Nieder-Roden

(ar) Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, staunte eine Frau aus Rodgau nicht schlecht, als sie in ihrem BMW während der Fahrt von einem weißen Audi gerammt wurde und dieser im Anschluss ohne zu halten in die Nacht verschwand. Die 36-Jährige befuhr die Rodgau-Ring-Straße in Richtung Hainhausen, der Audi mit GI-Kennzeichen kam von hinten, setzte zum Überholen an und krachte in die Fahrerseite der jungen Frau. Man kann von Glück reden, dass die Fahrerin mit dem Schrecken davonkam und es bei einem Sachschaden von etwa 8.000 Euro blieb. Der weiße Audi muss bei dem Unfall auf der Beifahrerseite ebenfalls stark beschädigt worden sein, unter anderem wurde der Außenspiegel abgerissen. Sachdienliche Hinweise können den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 mitgeteilt werden.

Morgens, halb zehn in Deutschland – Unfallflucht – Dreieich/Götzenhain

(ar) Am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, kam es auf Höhe der Bestwiesenschneise/Landesstraße 3317 zu einem schweren Unfall mit gleich drei Unfallbeteiligten und circa 5.000 Euro Sachschaden. Ein dunkelgrüner Kastenwagen bog aus der Schneise auf die L 3317 und übersah hierbei eine 71-jährige Mini-Fahrerin aus Dreieich und den Peugeot einer Dietzenbacherin. Der Mini musste scharf bremsen, um nicht mit dem Kastenwagen zu kollidieren. Die 24-jährige Peugeot-Fahrerin konnte trotz Bremsen die Kollision nicht mehr verhindern und fuhr dem Mini von hinten auf. Die beiden Frauen blieben am Unfallort, während sich der Kastenwagen in Richtung Autobahn 661 entfernte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.