Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe in allen osthessischen Landkreisen

Osthessen

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe in allen osthessischen Landkreisen OSTHESSEN. Aktuell versuchen Telefonbetrüger in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsbergkreis an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Von den vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizeibeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen. Ihre Polizei rät daher dringend:

Gehen Sie auf keine Geldforderung ein!

Informieren Sie Personen ihres Vertrauens!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Am Dienstag (05.10.), gegen 7.30 Uhr, befuhren fünf Fahrzeuge direkt hintereinander die B 27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. Auf Höhe der Ortschaft Marbach mussten die vorausfahrenden drei Fahrzeuge verkehrsbedingt stark abbremsen. Der nachfolgende 18-jährige Fahrer eines Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den ihm vorausfahrenden Smart eines 48-Jährigen auf. Dieser wurde auf den vor ihm stehenden Fiesta einer 21-Jährigen geschoben und diese wiederum auf den Hyundai einer 44-Jährigen. Eine nachfolgende 18-jährige Fahrerin eines Polos fuhr abschließend noch auf den stehenden Audi auf. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Friedewald – In der Zeit von Montag (03.10.), 17.15 Uhr bis Dienstag (04.10.), 8 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Rhönstraße in Motzfeld und wollte vermutlich in der Straße „Im Buchfeld“ drehen. Hierbei stieß der Unbekannte beim Rückwärtsfahren gegen den Zaun einer 67-jährigen Anwohnerin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Dienstag (05.10.), um 15.11 Uhr, befuhr eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula die Stresemannallee aus Richtung Gerwigstraße kommend in Fahrtrichtung Scheidemannstraße. In Höhe der Hausnummer 31 streifte die Pkw-Fahrerin das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug einer 48-jährigen Fahrerin aus Bad Hersfeld. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die 83-jährige wieder vor Ort, da sie im Umfeld einen Termin wahrgenommen hatte und dort von einer Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Unfall – Zwei Personen leichtverletzt

Bad Hersfeld – Am Dienstag (05.10.), um 16:35 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B 62 aus Fahrtrichtung Sorga kommend in Fahrtrichtung Niederaula. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die B 27 aus Fahrtrichtung Stadtzentrum kommend in Fahrtrichtung Unterhaun. An der Kreuzung zwischen B27 und B62 kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Lauterbach/Maar – Am Dienstag (05.10.) fuhr ein Fahrradfahrer gegen 4.30 Uhr den Radweg neben der B 254 von Maar nach Lauterbach. Kurz nach dem Ortsausgang von Maar stürzte er auf dem regennassen Radweg. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Lkw-Fahrer stellt sich quer – Festnahme

Fulda (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.10.), gegen 17.25 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit italienischem Kennzeichen die BAB 7 aus Richtung Bad Brückenau kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz nach der Landesgrenze brachte der 39-jährige Fahrer aus Rumänien den Verkehr komplett zum Erliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er zuvor beim Überholen einen anderen Lkw geschnitten. Dieser musste nach rechts auf die Standspur ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend bremste der 39-Jährige den nachfolgenden Lkw aus und fuhr über die komplette Breite der Fahrbahn Schlangenlinien. Schließlich blieb er quer auf der Fahrbahn stehen – mit der Zugmaschine auf der Überholspur und mit dem Auflieger auf der rechten und der Standspur. Der Führer des Sattelzuges stieg aus und beleidigte mit seinem entblößten Hinterteil die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer.

Nach kurzer Zeit stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter auf der Autobahn in Richtung Norden. Kurz darauf bremste er einen weiteren Lkw aus und versuchte diesen beim Überholen abzudrängen. Der betroffene 48-jährige Lkw-Fahrer aus Kaufbeuren konnte einen Unfall nur vermeiden, indem er nach rechts auf einen Parkplatz auswich. Der Sattelzugführer folgte ihm und bremste den 48-Jährigen erneut aus. Danach verließ der rumänische Fahrer seinen Lkw und schlug mit dem Kopf mehrmals gegen die Fahrertür des anderen Zugfahrzeugs.

Im Anschluss flüchtete der 39-Jährige mit seinem Lkw auf der BAB 7 in nördliche Richtung. Einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg gelang es kurze Zeit später, den rumänischen Fahrer mit seinem Lkw von der Autobahn zu lotsen und auf dem Parkplatz Petersberg zu kontrollieren. Dabei schrie der Mann die Polizeibeamten an, beleidigte sie und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Der Fahrzeugschlüssel des Lkw-Fahrer musste vorübergehend sichergestellt werden. Der 39-jährige rumänische Staatsangehörige muss sich nun wegen „Straßenverkehrsgefährdung“, „Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr“, „Nötigung“, „Beleidigung“, „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ und „Bedrohung“ verantworten.

Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er bekam aufgrund seines körperlichen Zustands eine Zwangspause verordnet.

Zwei Pkw gestohlen

Petersberg/Marbach – In der Nacht zu Dienstag (05.10.) stahlen Unbekannte zwei SUV.

In der Straße „Kirschgrund“ hatten es die Täter auf einen vor einem Einfamilienhaus geparkten grauen BMW X6 mit dem Kennzeichen FD-CX 6666 abgesehen. Ein grauer BMW X5 mit dem Kennzeichen FD-TR 1020 war in der Stresemannstraße Ziel der Diebe. Das Auto stand vor einer Garage eines Wohnhauses. Die Fahrzeuge hatten einen Gesamtwert von circa 85.000 Euro.

Wer am Tattag oder an den Tagen zuvor in Marbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Fulda/Malkes – Unbekannte stahlen zwischen Samstag (02.10.) und Montag (04.10.) eine unbekannte Menge Diesel aus einem Lkw, der auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda – In der Nacht zu Dienstag (05.10.) stahlen Unbekannte in der Damian-Schmitt-Straße die Kennzeichenschilder FD-KD 935 von einem grauen Smart. Das Auto war am Straßenrand in Höhe der Hausnummer fünf abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrszeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain – Unbekannte Täter stahlen im Zeitraum zwischen Dienstag (01.06.) und Montag (05.10.) mehrere Verkehrszeichen samt Zubehör, die zur Ausschilderung einer Umleitung aufgestellt waren. Die Schilder standen im Bereich der Einmündung der Bundesstraße 275 und Landstraße 3181, in der Vogelsbergstraße am Ortseingang von Bermuthshain sowie auf der Landstraße 3168 von Grebenhain in Richtung Ilbeshausen. Die Verkehrszeichen haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster beschädigt

Bad Hersfeld – Mit einem spitzen Gegenstand ritzten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (01.10) und Montagmittag (04.10) verfassungswidrige Zeichen in die Fensterscheibe eines Sportraums der Grundschule in der Dreherstraße und beschädigten diese. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Friedewald – Von einem schwarzen Audi A3 stahlen Unbekannte zwischen Montagabend (04.10) und Dienstagmorgen (05.10) die Kennzeichen „HEF – JW 129“. Das Fahrzeug war auf der rechten Straßenseite im Auweg geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de