Folgemeldung: Diebstahl von VW Golf im Wert von 1000 Euro

Am Dienstagmorgen hatte ein 29-jähriger Einwohner aus Wanfried den Diebstahl seines VW Golfs in der Farbe Blau mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-W 311 zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter hatten das schon etwas ältere Fahrzeug im Wert von ca. 1000 Euro auf bislang unbekannte Weise zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr an sich gebracht. Geparkt war der Wagen auf einem Pkw-Stellplatz vor dem Wohnhaus des 29-Jährigen in der Plouescatstraße in Wanfried.

Fahrzeug im Bereich des Schwimmbades aufgefunden

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr erreichte die Polizei in Eschwege dann der Hinweis, dass sich das besagte Auto auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Wanfried befinden soll. Dies bestätigte sich dann bei der Überprüfung durch die Polizei. Damit ist das Auto letztlich nur wenige hundert Meter vom ursprünglichen Abstellort in der Ortslage von Wanfried entfernt aufgefunden worden. Mittlerweile wurde das Fahrzeug abgeschleppt und zwecks weiterer Spurensuche sichergestellt.

Kripo Eschwege bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Eschwege, die in dem Fall die Ermittlungen wegen Diebstahls und wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs führt, bittet nun um entsprechende Hinweise.

Wer kann in dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr bzw. bis zum späteren Auffinden des Autos gegen 17.15 Uhr Angaben zu den Fahrzeugbewegungen mit dem besagten VW Golf machen oder anderweitige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Pkw`s auf Parkplätzen von Lebensmittelmärkten beschädigt; Polizei in Eschwege ermittelt in beiden Fällen wegen Unfallflucht

Am Montag ist zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr ist auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege ein geparkter weißer Seat Toledo beim Rangieren beschädigt worden. Aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt die Polizei in Eschwege jetzt gegen eine 74-jährige Frau aus dem Ringgau, die den Schaden verursacht und nach kurzer Begutachtung der Autos die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben soll. Gegen die 74-Jährige laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht.

Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich auch am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes tegut in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Eine 61-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf soll hier beim Rückwärtsausparken einen in der gegenüberliegenden Parkreihe geparkten Pkw beschädigt haben. Anschließend soll die Verursacherin die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben, so dass die Eschweger Polizei auch in diesem Fall Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat.

In beiden Fällen sind die Sachschäden noch nicht abschließend beziffert.

Kleintransporter kollidieren im Begegnungsverkehr; Schaden 700 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der B 249 zwischen Wanfried in Katharinenberg. Ein 31-jähriger Mann aus Waldkappel war zu besagter Zeit mit einem Kleintransporter von Wanfried in Richtung Katharinenberg unterwegs, ihm entgegen kam ein 52-jähriger Mann aus Mühlhausen ebenfalls mit einem Kleintransporter. Der 52-Jährige versuchte seinerseits zwar noch nach rechts auszuweichen und touchierte dabei leicht die Leitplanke, die letztlich aber keinen Schaden abbekam. Letztlich kollidierten die beiden Kleintransporter aber im Bereich ihrer jeweiligen linken Außenspiegel. Dabei entstand am Transporter des 31-Jährigen ein Schaden von 200 Euro, am Transporter des 52-Jährigen ein Schaden von 500 Euro.

Diebstahl aus Lebensmittelmarkt; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag haben sich zwei unbekannte männliche Täter von den Verkaufsräumen des Aldi-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege aus unberechtigt Zugang zu den dortigen Lagerräumlichkeiten verschafft. Hier haben die Täter dann mittels eines Bolzenschneiders aus einer mit Vorhängeschloss gesicherten Vitrine u.a. mehrere Stangen Zigaretten erbeutet und flohen anschließend durch ein Fenster aus dem Gebäude. Hierbei konnte sie noch von Angestellten beobachtet werden. Der Vorfall geschah gegen 16.10 Uhr. Die beiden flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich und vmtl. osteuropäischer Herkunft; einer ca. 40 Jahre alt, mit wenig Haaren und mit Pullover und Weste in schwarz gekleidet; der andere ca. 20 Jahre alt, mit längeren Haaren und ebenfalls dunkel gekleidet. Der genaue Stehlschaden ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Geldbörsendiebstahl im Lidl-Markt in Eschwege; Polizei sucht Zeugen

Den Diebstahl ihrer Geldbörse hat eine 75-jährige Rentnerin aus Eschwege am Montagnachmittag zur Anzeige gebracht. Der Frau war am Montag in der Zeit von 13.40 Uhr bis 14.00 Uhr im Lid-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege einkaufen. In dieser Zeit klauten unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Frau aus einem Beutel am Einkaufswagen. In der roten Ledergeldbörse befanden sich u.a. der Ausweis und der Führerschein der Frau, sowie Bankkarten, diverse Papiere und Kundenkarten und ein 2-stelliger Bargeldbetrag. Insgesamt wird der Schaden auf 160 Euro taxiert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Mit einem Reh ist gestern Abend ein 21-jähriger Autofahrer zusammengestoßen, der gegen 20.35 Uhr auf der L 3245 in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Auto entstand geringer Sachschaden.

Autos kollidieren beim Überholen; Schaden 500 Euro

Auf der B 27 sind am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr zwei Autos in Höhe Ellershausen kollidiert. Eine 22-jährige Frau aus Niestetal und ein 27-jähriger Mann aus Eschwege waren zu besagter Zeit von Bad Sooden-Allendorf in Fahrtrichtung Göttingen unterwegs. Als die junge Frau ein ihr vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte und ausscherte, achtete sie nicht auf den 27-Jährigen der bereits im Begriff war, die 22-Jährige zu überholen und sich neben ihr befand, so dass die beiden Autos letztlich seitlich kollidierten. Dabei entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 200 Euro. Der Schaden an dem anderen Pkw wird auf 300 Euro beziffert.

Polizei Sontra

Auf regennasser Fahrbahn gegen Anhänger gerutscht; Schaden 7000 Euro

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau war am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr in Sontra unterwegs und befuhr die Göttinger Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich Göttinger Straße/Hinter der Mauer bog ein 44-Jähriger mit einem Kleintransporter und einem Anhänger bevorrechtigt von rechts aus der Straße Hinter der Mauer in die Göttinger Straße ein. Der 24-Jährige erkannte dies zu spät, bremste zwar noch ab, kollidierte aber aufgrund der witterungsbedingt nassen Fahrbahn mit dem Anhänger. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 7000 Euro.