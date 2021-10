Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße plant einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag noch in diesem Jahr. Sofern es die dann gültigen Corona-Bestimmungen des Landes zulassen, findet er am Ersten Advent, 28. November 2021, statt.

Anlass des verkaufsoffenen Sonntags soll ein Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sein. Dessen Ausgestaltung wird sich ebenfalls an den dann aktuellen Corona-Bestimmungen orientieren. Der Stadtrat hat am Dienstag, 5. Oktober 2021, den Weg für den verkaufsoffenen Sonntag freigemacht.