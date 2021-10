Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Zeit: Montag, 04.10.2021, 18:37 Uhr: In der Gudensberger Innenstadt kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Am Montagabend, gegen 18:37 Uhr, kam es im Bereich der Kasseler Straße in Gudensberg zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen einer ca. 20-köpfigen Personengruppe in deren Verlauf eine Person verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann aus Gudensberg wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt. Da gegen diese Person ein aktueller Haftbefehl bestand, wurde er mittlerweile in die Justizvollzugsanstalt überstellt. Warum es zu den Streitigkeiten kam, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622/9966-0.