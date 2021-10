Mehrere Festnahmen durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstag, 5. Oktober konnten Beamte der

Bundespolizei in Frankfurt mehrere Festnahmen tätigen.

Um 07:05 Uhr erfolgte eine Festnahme nach Wiedererkennung im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main. Anhand von Lichtbildern wurde nach einem 25-Jährigen

gefahndet, der im Verdacht steht am 04.10.2021 insgesamt 60 Euro entwendet zu

haben. Ihm wird vorgeworfen im Rahmen von Bezahlvorgängen einer 40- sowie

47-jährigen Geschädigten das hierfür auf dem Tresen bereitgelegte Bargeld

gestohlen zu haben. Der wohnsitzlose 25-jährige Mann wird am 06.10.2021 dem

Haftrichter vorgeführt.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 09:50 Uhr. Hier entwendete ein 44-jähriger

Mann aus einem bereitgestellten ICE auf Gleis 9 im Frankfurter Hauptbahnhof die

Reisetasche der 24-jährigen Geschädigten. Nachdem der Diebstahl durch die

Geschädigte bemerkt wurde, zeigte sie diesen telefonisch bei der Bundespolizei

an. Anhand der vorliegenden Videoaufnahmen wurde nach dem 44-jährigen Mann

gefahndet und er konnte gegen 15:15 Uhr festgenommen werden. Das Stehlgut wurde

nicht mehr mitgeführt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen.

Zivilbeamte konnten weiterhin gegen 12:05 Uhr einen 35-jährigen Handydieb auf

frischer Tat im Bahnhofsbereich beobachten und festnehmen. Das entwendete

Mobiltelefon im Wert von ca. 200 EUR wurde dem 33-jährigen Geschädigten vor Ort

wieder ausgehändigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt

werden, dass sich der Tatverdächtige zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen.

Zudem erkannten Zivilbeamte gegen 13:30 Uhr einen 53-jährigen Mann aus einem

Diebstahlsdelikt am 04.10.2021 im Hauptbahnhof Frankfurt am Main wieder und

führten ihn dem Strafverfahren zu. Auch er soll dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Gegen 17:30 Uhr beobachteten die zivilen Fahnder außerdem den 44-jährigen Täter

aus dem Diebstahlsdelikt vom Vormittag zusammen mit seinem 47-jährigen Mittäter

bei einem gemeinschaftlich, versuchten Fahrraddiebstahl. Noch vor Vollendung der

Tat wurden beide festgenommen. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen versuchten Diebstahl eingeleitet.

Frankfurt-Heddernheim: Streit über Verkehrsbehinderung eskaliert

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Abend (05.10.2021) eskalierte zwischen zwei

Männern ein Streit, so dass die Polizei einschreiten musste.

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine Polizeistreife aufgrund einer gemeldeten

Verkehrsbehinderung in die Straße In der Römerstadt. Vor Ort angekommen,

staunten die Beamten nicht schlecht. Auf der Straße stand ein 41-jähriger Mann

mit einer Waffe in der Hand. Ein weiterer Mann befand sich auf der Ladefläche

des Lastwagens, welcher verkehrsbehindernd auf der Straße stand. Sofort

forderten die Polizisten den bewaffneten Mann dazu auf, die Waffe weg und sich

auf den Boden zu legen. Dieser Aufforderung kam der 41-Jährige unverzüglich

nach, so dass die Beamten ihn festnehmen konnten. Kurz darauf stellte sich

heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckpistole handelte und der Mann

über einen kleinen Waffenschein verfügt. Der 41-Jährige war wohl vor dem

Eintreffen der Streife wegen der Verkehrsbehinderung mit dem anderen unbekannten

Mann in den Streit geraten. Hierbei hat der Unbekannte den 41-Jährigen ersten

Erkenntnissen zufolge mit einem massiven Gegenstand bedroht und der 41-jährige

Mann den Unbekannten wiederum mit der Schreckschusspistole.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-jährige

Tatverdächtige wieder entlassen. Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des

Verdachts der Bedrohung gegen die beiden Männer.

Wer kann Angaben zu dem anderen, bislang unbekannten Mann machen? Er wurde wie

folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare und schwarze

Bekleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069/755-11400 entgegen.

Frankfurt-Westend: Mann versucht Hund zu rauben

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Abend (05.10.2021) hat ein 26-jähriger Mann

versucht im Frankfurter Stadtteil Westend einem 39-jährigen Mann den Hund zu

rauben; ohne Erfolg. Die Frankfurter Polizei konnte den Tatverdächtigen

schlussendlich festnehmen, welcher anschließend in einer psychiatrischen

Abteilung untergebracht wurde.

Gegen 20 Uhr war der 39-Jährige mit seinem italienischen Jagdhund in der

Siesmayerstraße spazieren, als er plötzlich von einem unbekannten Mann

angesprochen und zur Herausgabe des Hundes aufgefordert wurde. Der Hundebesitzer

verneinte unmittelbar, woraufhin der Unbekannte an der Leine zog und dem

39-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug. Ein aufmerksamer 29-jähriger Zeuge

eilte dem Opfer zur Hilfe, was dem Tatverdächtigen missfiel, so dass er dem

Zeugen verbal drohte. Dieser ließ sich jedoch nicht einschüchtern und stieß den

26-Jährigen weg, woraufhin dieser die Flucht antrat. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten zunächst nicht zum Erfolg.

Gegen 21 Uhr meldete ein Mann, dass jemand in einem Wohnhaus im Westend

randalieren würde. Vor Ort angekommen, kamen die Beamten schnell zu der

Erkenntnis, dass es sich aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung und der

Äußerung, dass der Mann sich an seiner Hand verletzt habe, da er kurz zuvor

versucht habe einen Hund zu rauben, um den Tatverdächtigen des versuchten Raubes

handeln muss.

Der Mann wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in einer

psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts

des versuchten Raubes dauern an.

Frankfurt-Nordend: Dreiste Betrüger erbeuten hochwertigen Schmuck – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Mittag (05.10.2021) haben sich dreiste Trickdiebe

am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und auf diese Art und Weise hochwertigen

Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei

sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.45 Uhr klingelte bei einem 83-jährigen im Nordend wohnhaften Mann das

Telefon. Es meldete sich eine vermeintliche Polizeibeamtin, welche angab, dass

sein Bruder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution

in Höhe von mehreren zehntausend Euro zu entrichten sei. Bezüglich der Art und

Weise der Zahlung zeigte man sich flexibel: Der 83-jährige Mann könne die

„Kaution“ in Form von Bargeld oder Schmuck entrichten. Um seinem Bruder zu

helfen, suchte der 83-jährige Schmuck von ihm sowie seiner Ehefrau zusammen und

übergab diesen in der Kastanienallee einem Mann. Dieser nahm die Wertsachen an

sich und zog anschließend damit von dannen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca.

165-170 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose

und einem dunklen Oberteil.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen und/oder hat gestern gegen 13.50 Uhr im

Bereich der Kastanienallee Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069/755-52499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Fechenheim/Ostend: Lebensmüder im Auto nach Verfolgung gestoppt

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend (05. Oktober 2021) fuhr ein lebensmüder

Mann mit seinem Pkw durch die Stadt, nachdem er sich mit Medikamenten

überdosiert hatte, um sich das Leben zu nehmen. Die Polizei stoppte ihn und

verhinderte so Schlimmeres.

Gegen 22:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei darüber, dass

soeben ein Mann telefonisch seinen Suizid durch Einnahme einer Überdosis

Schlaftabletten angekündigt habe. Zudem sei er in einem grauen Audi in

Fechenheim unterwegs. Die unverzüglich entsandte Streife fand das besagte Auto

samt Fahrer sehr schnell. Allerdings reagierte der in Schlangenlinien fahrende

Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten, sondern floh über die Hanauer

Landstraße in Richtung Ostend. Dabei verursachte der 29-jährige Fahrer im

Bereich Hanauer Landstraße / Daimlerstraße einen leichten Verkehrsunfall, indem

er ein anderes Auto streifte. Er kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern

flüchtete weiter rücksichtslos. In der Franziusstraße gelang es der Polizei

schließlich, das Auto gefahrlos zu stoppen und den Fahrer dingfest zu machen.

Der 29-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in

einem psychiatrischen Krankenhaus einem Facharzt vorgestellt. Vorher

beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein und veranlassten die

Entnahme einer Blutprobe.

Frankfurt-Gallus: Festnahmen zweier Straßendealer

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend (05. Oktober 2021) beobachteten

Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit zwei Männer beim

Handel mit Haschisch. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Gegen 18:00 Uhr fielen den Fahndern die beiden Männer (24 und 26 Jahre) in der

Mainzer Landstraße auf. Sie hatten eine Haschischplatte mit einem Gewicht von

100 Gramm verkauft. Als die Beamten sich daraufhin näherten, um die beiden

Dealer festzunehmen, entledigte sich einer der beiden weiterer 50 Gramm

Haschisch, was jedoch nicht unbemerkt blieb. Es erfolgte die Festnahme der

beiden Dealer sowie die Beschlagnahme der Rauschmittel.

Der 26-Jährige wurde zunächst in die Haftzellen eingeliefert und am Folgetag auf

freien Fuß gesetzt. Der 24-Jährige wurde noch am Abend, im Anschluss an die

Durchsuchung seiner Wohnung, entlassen.