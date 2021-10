Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – Reanimation durch Polizei und Rettungsdienst

Am späten Dienstagnachmittag (05.10.2021, gegen 17.30 Uhr) kam es in Büdingen zu einem medizinischen Notfall. Mehrere Beamte der Licher Bereitschaftspolizei, die zufällig wegen anderer Kontrollen in der Innenstadt unterwegs waren, begannen umgehend mit der Reanimation des offenbar herzkranken Mannes. Zusammen mit den hinzugerufenen Rettungskräften gelang es mit vereinten Kräften schließlich, den 55-Jährigen erfolgreich wiederzubeleben. Man brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Offenbar hatte es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen dem 55 – Jährigen und einem 36 – Jährigen gegeben. Dabei soll der 55 – Jährige vermutlich ein Pfefferspray eingesetzt haben. Die Beamten gingen dazwischen und trennten die beiden Männer. Ohne jegliche Einwirkung sackte der 55 – Jährige anschließend zusammen.

Zur Tat, die sich vor dem medizinischen Notfall ereignete, wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Ermittler der Büdinger Polizeistation bitten daher um sachdienliche Hinweise möglicher weiterer Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Florstadt: Nach dem Fund mehrerer toter Tauben – Polizei bittet um Mithilfe!

In der Feldgemarkung zwischen Florstadt und Reichelsheim sind am letzten Dienstagabend nahe der K178(28.09.2021) mehrere Taubenkadaver aufgefunden worden, welchen die Köpfe fehlten. Etwa gegen 18.45 Uhr war nahe des Ober-Florstädter Ortseinganges eine männliche Person dabei beobachtet worden, wie er mit einem silberfarbenen Skoda älteren Baujahres an einem dortigen Maisfeld anhielt und einen weißen Eimer entleerte, in welchem sich die toten Tiere befunden hatten. Anschließend war das Auto in Richtung Ober-Florstadt davongefahren.

Der Autofahrer wird als etwa 50 bis 60 Jahre alter, 170 bis 175 cm großer Mann mit unauffälliger Statur beschrieben. Am Abend des 28.09. war er bekleidet mit einer blauen Hose, einem dunkelgrünen Pullover sowie einer weißen Basecap.

Die Friedberger Polizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes oder hinsichtlich des genannten Fahrzeuges machen? Wo sind möglicherweise Tauben entwendet worden? Zum Auffindezeitpunkt verfügten die Kadaver über keinerlei Kennzeichnung.

Florstadt: Schäden durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag (24.09.2021, 18 Uhr) und Samstag (25.09.2021, 9 Uhr) beschmierte eine bislang unbekannte Person in der Stadener Parkstraße neben einem abgestellten PKW-Anhänger auch einen Info-Tafel für Touristen sowie einen Spender für Hundekotbeutel mit grüner Farbe. Der entstandene Gesamtschaden beträgt annähernd 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.