Neustadt: Landesgartenschau 2026 in Neustadt an der Weinstraße – „Wir wagen den Sprung ins Grüne!“

Neustadt an der Weinstraße – Die Bewerbungsbroschüre für die Landesgartenschau 2026 ist fertig. Gestern Abend, 05.10.2021, wurde diese in der Sitzung des Stadtrates den Ratsmitgliedern präsentiert.

Die Broschüre bietet einen umfangreichen Überblick über alles, was bisher im Zusammenhang mit der Bewerbung für die Landesgartenschau erarbeitet wurde, künftig umgesetzt werden soll und der Stadt Neustadt an der Weinstraße nach einer erfolgreichen Umsetzung bleiben wird.

Bei der Erstellung der Bewerbungsbroschüre wurde die Stadt Neustadt an der Weinstraße tatkräftig von der Agentur Shapefruit aus Bad Neuenahr-Ahrweiler unterstützt. Am 15. Oktober wird die Bewerbung von Baudezernent Bernhard Adams in Mainz offiziell übergeben.

Bis dahin heißt es weiterhin: „Wir wagen den Sprung ins Grüne, denn wir wollen die Landesgartenschau zu uns nach Neustadt an der Weinstraße holen!“

Bürgerinnen und Bürger sind im Zeitraum vom 15. Oktober bis 30. Oktober 2021 dazu aufgerufen, sich an einer Postkartenaktion zu beteiligen und mitzuteilen, weswegen die Landesgartenschau in Neustadt an der Weinstraße stattfinden soll. Bei der Postkartenaktion handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion des Stadtmarketings, der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und der Willkomm-Gemeinschaft Neustadt e.V. Postkarten sind beim Globus- Markt Neustadt (Adolf-Kolping-Straße 173), den teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt sowie im Rathaus (Kanzlei, Marktplatz 1, zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung) erhältlich. Die ausgefüllten Karten können bei den aufgeführten Stellen auch wieder abgegeben werden.

Zusätzlich wird Baudezernent Bernhard Adams am Donnerstag, 7. Oktober 2021, zu Gast bei RNF-Live sein. Ab 18 Uhr können Interessierte die Sendung verfolgen und Wissenswertes über den Bewerbungsprozess erfahren.

