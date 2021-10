Freinsheim: Skride Quartet am 23. Oktober 2021 im Von-Busch-Hof

Freinsheim – Von-Busch-Hof Konzertant e.V lädt Sie ein zu einem Kammermusikabend mit dem Skride Quartet. Es sollte ein Neubeginn sein, nach all der Zeit der Zurückgezogenheit, nach einer Zeit, in der so viele von Ihnen dem Verein mitteilten, wie sehr sie die Konzerte vermissen.

„Mit einem so großartigen Pianisten wie Joseph Moog, und Freunden, sind wir mit einem Festival gestartet. Zwei Konzerte des Schellack-Orchesters sollten Frohsinn und Optimismus zurückbringen. Doch viele unserer regelmäßigen Besucher konnten an diesen Optimismus wohl noch nicht so recht glauben.“

Alle Vorsichtsmaßnahmen werden weiter eingehalten und Busch-Hof Konzertant startet seinen nächsten Konzertabend mit der 2G-plus-Verordnung! Dieser Konzertabend steht ganz im Zeichen „Kammermusik“ mit Stücken von Antonín Dvořák, Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur op. 87 und das Klavierquartett Nr. 1 D-Dur op. 16 von George Enescu.

Ausführende sind das „Skride Quartet“ mit Baiba Skride (Violine), Lise Berthaud (Viola), Victor Julien-Laferrière (Violoncello) und Lauma Skride (Klavier), die nach einer so langen Durststrecke glücklich sind, wieder auf der Freinsheimer Bühne musizieren zu können. Sie ist wohl die kleinste unter den Schauplätzen ihrer bisherigen Auftritte. Ihre Tourneen führten sie nach Amsterdam, Wien, zum Menuhin Festival nach Gstaad oder zum Festival nach Malmö und Istanbul. Es wird für uns eine Freude sein, dieses Klavierquartett im Von-Busch-Hof erleben zu dürfen.

Bitte beachten Sie das neue Kartenbestellsystem „Pretix“, das auch über den i-Punkt Freinsheim genutzt werden kann. Das Bestellen funktioniert ganz einfach, indem man auf der Website www.vbh-k.de das gewünschte Konzert anklickt („Karten kaufen“). Nur in Ausnahmefällen gibt es Restkarten (ohne Sitzplatzreservierung) an der Abendkasse (Bearbeitungsgebühr 2 Euro pro Ticket).

Bei diesem Konzert im Bürgersaal des Von-Busch-Hofs beträgt der Eintrittspreis € 21,00 für Erwachsene und € 6,00 für Schüler und Studenten. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes.