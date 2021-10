Karlsruhe: Neue Verkehrszeichenbrücken für die Südtangente – Fahrbahnsperrungen im Oktober 2021

Karlsruhe – Im Zuge der Modernisierung des Edeltrudtunnels werden in der nächsten Woche neue Verkehrszeichenbrücken entlang der Südtangente aufgebaut. Hierbei kommt es zu kurzzeitigen Einschränkungen für den Verkehr.

Daher muss in den drei Nächten zwischen Montag, 11. Oktober, und Mittwoch, 13. Oktober 2021, jeweils ab 19 Uhr der Verkehr auf einen Fahrstreifen eingeengt werden. In dieser Zeit erfolgt der Aufbau der Stiele im Seiten- und Mittelstreifen. Für den Einhub und die Montage der Brückenteile muss in den Nachtstunden die betroffene Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dann entsprechend der Fahrtrichtung entweder am Schwarzwaldkreuz oder am Bulacher Kreuz ausgeleitet. Die Arbeiten umfassen den Aufbau von insgesamt fünf neuen Verkehrszeichenbrücken, wovon zwei im östlichen und drei im westlichen Tunnelvorfeld stehen werden. Während der Sperrungen werden zusätzlich in der Südröhre des Edeltrudtunnels Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Die derzeit eingerichtete Verkehrsphase mit einstreifiger Verkehrsführung in Fahrtrichtung Durlach dauert noch voraussichtlich bis Sonntag, 24. Oktober. Der Abschluss der Modernisierungsarbeiten im Edeltrudtunnel ist für Frühjahr 2023 geplant.