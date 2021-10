Kaiserslautern – Professor Dr. Hans-Jörg Bart von der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) ist mit der Emil Kirschbaum-Medaille ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung in der Verfahrenstechnik. Damit würdigt ProcessNet, eine Plattform für chemische Verfahrenstechnik, chemische Technik und Chemieingenieurwesen, herausragende wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich. Professor Bart leitete an der TUK das Lehrgebiet für Thermische Verfahrenstechnik.

Professor Bart erhielt den Preis insbesondere für seine Arbeiten im Bereich der Chromatographie, der Adsorption, der Wärmeübertragung und zur Entwicklung von Methoden zur numerischen Strömungsmechanik (CFD) in der Mehrphasenströmung und Extraktion.

Professor Bart studierte Chemieingenieurwesen an der TU Graz in Österreich. Nach seiner Promotion und Postdoc-Aufenthalten in der Industrie übernahm er hier 1988 eine Stelle als Associate Professor. Darüber hinaus leitete er das Christian Doppler Laboratorium „Modellierung Reaktiver Systeme in der Verfahrenstechnik“ und hatte eine Gastprofessur an der Johns Hopkins University in Baltimore, USA, inne. 1994 folgte er dem Ruf auf die Professur Thermische Verfahrenstechnik im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik an die TU Kaiserslautern, wo er nun eine Senior-Forschungsprofessur innehat.

Mit seiner Forschung hat Professor Bart das Gebiet der Thermischen Verfahrenstechnik in den letzten 25 Jahren wesentlich geprägt. Seine Arbeiten präsentierte er in über 400 Beiträgen in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften, einer sehr großen Zahl von Beiträgen zu wissenschaftlichen Tagungen und einer Reihe von Buchbeiträgen und Patenten.

Zudem hat er sich in besonderer Weise für eine qualitativ hochwertige Ausbildung in seinem Fachgebiet eingesetzt sowie sich langjährig und erfolgreich für die Weiterentwicklung von ProcessNet engagiert – der deutschen Plattform für Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen und Technische Chemie.

Der Preis wurde Bart im Rahmen des 13th European Congress of Chemical Engineering and 6th European Congress of Applied Biotechnology übergeben.