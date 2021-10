Seit 1996 das erste Online Casino an den Start ging ist die Online Glücksspielindustrie im Laufe der Jahre beständig gewachsen. Sie macht inzwischen einen großen Anteil der weltweiten Glücksspielaktivität aus. Heute gibt es tausende von qualitativ guten Online Casinos mit Slots, Casinospielen, Live Casinos, Poker Räumen sowie Sportwettenanbieter und vieles mehr.

Online Gaming hat sich zu einer riesigen Industrie entwickelt. Jedes Jahr werden zahlreiche neue Casinos eröffnet, und der Markt wird in der nächsten Zukunft immer weiter wachsen. Europa macht die Hälfte des weltweiten Gesamtmarkts für Online Glücksspiele aus. Mehr als 100 Millionen Spieler aller Altersgruppen wurden ermittelt. Laut einer Statistik werden in Europa jährlich mehr als 20 Milliarden Euro beim Online Gaming umgesetzt. 30% davon – also circa 6 Milliarden Euro, gehen als Gewinn an die Betreiber.

Die Anfänge der Online Casinos

Lassen Sie uns einen Blick auf die noch recht kurze Geschichte der Online Casinos werfen. Der „Free Trade and Processing“ Act erlaubte im Jahr 1994 der Regierung von Antigua and Barbuda, Lizenzen an Unternehmen zu vergeben, die Online Casinos eröffnen wollten.

Im gleichen Jahr wurde auf der Isle of Man das Unternehmen Microgaming gegründet. Ohne ein riesiges Budget oder viele Mitarbeiter ging Microgaming mit dem ersten Online Casino an den Start. Spieler hatten nun zum ersten Mal das Vergnügen, von zu Hause aus Casino zu spielen.

Das große Problem dieser Online Casino waren allerdings sichere Geldtransfers.1995 wurde die Firma Cryptologic gegründet, die sich auf Geldtransfers im Internet spezialisierte und in seinem eigenen Casino die Zahlungen per Net revolutionierte.

Nach dem Launch der ersten Online Casinos verstanden schnell viele andere, welches enorme Potential in diesem Markt steckte. Mehr und mehr Casinos erschienen online und setzten alles daran, den Spielern eine möglichst große Vielfalt von Games zu präsentieren und auf verschieden Arten Kunden zu locken. So entstand übrigens auch der Willkommensbonus.

Die Entwicklung der letzten Jahre

In den letzten Jahren hat sich der Markt für Online Spiele und Sportwetten in rasanter Geschwindigkeit vergrößert – warum?

Die Entwicklung des Internets und der Technologie machen Spieleanbieter und Buchmacher leicht zugänglich für jeden. Ein Laptop, Smartphone oder Tablet besitzt inzwischen fast jeder und nutzt es täglich. Heutige Internetverbindungen ermöglichen komplexe Abläufe, ohne abzustürzen.

Online Spiele werden immer interessanter, bieten 3D Grafiken, Animationen und Features. Spieler im Live Casino fühlen sich online fast wie in einem echten Glücksspielhaus. Bei Live Sportwetten können die Fans Spiele per Live Streaming verfolgen. Die Zahl der mobilen Nutzer steigt in den letzten Jahren immer mehr an – und die Webseiten sind sind dementsprechend inzwischen für alle Endgeräte kompatibel.

Kostenlose Spiele als Demo Version bieten stundenlangen Spielspaß ohne Verlustrisiko. Wer mit Echtgeld spielt, kann sich attraktive Gewinne holen und erhält einen Willkommensbonus, Freispiele und kann außerdem kann er an Promotinaktionen teilnehmen und sich weitere Boni holen. Das lockt natürlich potentielle neue Kunden an, ihr Glück zu versuchen.

Auch das Zahlen ist einfach und sicher geworden, Daten werden verschlüsselt übertragen, die Games funktionieren über einen Zufallsgenerator. Zusammengefasst: Online Glücksspiel wird immer unterhaltsamer, lukrativer und sicherer.

Online Spielen wird immer legaler

Online Glücksspiel wird weltweit immer mehr legalisiert. Lange Zeit war das halbstaatliche Casino Austria die einzige Möglichkeit für Spieler in Österreich, legal zu spielen. Doch nun passt sich das Land an die Regeln der EU an. Die Regierung vergibt Lizenzen für Online Spieleanbieter im eigenen Land. Voraussetzung ist ein ein Firmensitz in Österreich, und es dürfen nur österreichische Spieler akzeptiert werden.

In den letzten Jahren registrierten sich viele Spieler bei Betreibern mit Sitz im Ausland und einer EU-Lizenz, beispielsweise aus Malta oder Gibraltar. Wegen der zahlreichen Beschränkungen im eigenen Land haben viele große österreichische Betreiber ihren Sitz ins Ausland verlegt. Das ist zwar nicht ganz legal, doch das österreichische Gesetz verbietet Spielern auch nicht, im Ausland lizenzierte neue Online Casinos zu besuchen.

Die Schattenseite der Entwicklung

Die rasante Entwicklung der Online spiele und Sportwetten Industrie hat natürlich auch ihre weniger erfreulichen Seiten. In den letzten Jahren zeigten Studien, dass immer mehr Menschen Probleme mit einer Abhängigkeit von Online Spielen oder Sportwetten haben.

In China wurde deshalb bereits das Spielen für Jugendliche extrem limitiert. Andere Länder haben die Regeln geändert. Sie haben die Höhe der Einsätze limitiert, Jackpots abgeschafft und weitere Auflagen zum verantwortungsvollen Spielen und Wetten eingeführt, an die sich sowohl Betreiber als auch Kunden halten müssen.