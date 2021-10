Lange Zeit bewegten sich die Online Casinos in einer legalen Grauzone. Während Experten, Casino-Besitzer und Politiker die Tatsachen verschönern wollten, galten Online Casinos in Deutschland tatsächlich als illegal.

Nun hat die deutsche Bundesregierung endlich einen gesetzlichen Rahmen für die virtuellen Spielotheken geschaffen und den Glücksspielstaatsvertrag ins Leben gerufen. Die neuen Regularien sind streng und nicht alle Vorschriften kommen bei Spielern und Casino-Betreibern gut an. So sorgt beispielsweise die Sperrdatei für Kopfschütteln und mindert das Spielvergnügen. Im folgenden Artikel erklären wir Ihnen, was die berühmt-berüchtigte Sperrdatei genau ist und wie diese ganz einfach umgangen werden kann.

Was ist Oasis?

Seit Juli 2021wurden einige Änderungen und neue Regeln für Online Casinos eingeführt. Kritiker fokussieren sich jedoch hauptsächlich auf die sogenannte Sperrdatei, die ebenfalls unter dem Namen “Oasis” bekannt ist. Die Sperrdatei ist eine Art Datenbank, die auf die Datenerfassung deutscher Online Casinos ausgerichtet ist. In dieser Meldestelle werden sensible Daten der Spieler gesammelt, um die monatlichen Einsätze des Einzelnen in Grenzen zu halten.

Die deutsche Bundesregierung hat somit ein Mittel gefunden, um unkontrolliertes Spielverhalten zu unterbinden. Hat ein Spieler bereits 1000 Euro in Online Casinos investiert, ist es ihm in diesem Monat nicht mehr möglich, weitere Einsätze zu tätigen. Ist dieses Limit erreicht, ist der Spieler bis zum Ende des Monats für alle Casinos mit Lizenz aus Deutschland oder Malta gesperrt. Diese Grenze gilt also als Schutz und bewahrt die Spieler vor dem finanziellen Ruin.

Licht- und Schattenseiten der Sperrdatei

Natürlich sorgt diese staatliche Bevormundung für viel Empörung in der Welt des Online Casinos. Doch letztendlich bewahrt Oasis die Spieler nun davor, über das Ziel hinauszuschießen und sich in die Privatinsolvenz zu treiben. Nichtsdestotrotz ruft dieses Limit auch Unannehmlichkeiten hervor. So können beispielsweise große Boni nicht mehr verwendet werden und auch die weiteren Regeln der Glücksspielstaatsvertrag mindern das Spielvergnügen. So sind Tisch- und Kartenspiele nicht länger geduldet, auf Slots mit Autoplay muss verzichtet werden und die 5-Sekunden-Regel stößt nur bedingt auf Gegenliebe.

Kann man die Sperre umgehen?

Trotz der neuen Gesetzeslage gibt es Mittel und Wege, um die Sperrdatei auf legale Art und Weise zu umgehen. Schließlich gelten die Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrags lediglich für Online Casinos mit einer Lizenz aus Malta oder Deutschland. In folgenden Casinos ist ein unbegrenzter Einsatz demnach noch möglich:

Casino ohne Lizenz

Die deutschen Casinos müssen das neue Gesetz umsetzen, doch internationale Spielotheken sind nicht verpflichtet, eine deutsche Lizenz zu erwerben. Da die Berechtigungen zudem erst seit Juli 2021 vergeben werden, kann bis Ende des Jahres ohne Bedenken in einem Casino ohne Lizenz gespielt werden.

Es werden zwar immer wieder Stimmen laut, die nach der Seriosität dieser Etablissements fragen, doch mit gesundem Menschenverstand ist es möglich, die Professionalität eines Online Casinos schnell abzuschätzen. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Hauptfokus des Online Casinos auf der Sicherheit und der Unterhaltung der Besucher liegt. Werden beispielsweise Maßnahmen zum Datenschutz betrieben, ist dies ein sicheres Indiz für die Seriosität eines Unternehmens. Weitere Informationen unter casino-ohne-lizenz.de.

Casino mit Curacao-Lizenz

Eine weitere Möglichkeit, um die Sperrdatei legal zu umgehen, sind Casinos mit Curacao-Lizenz. Der Vorteil dieser Casinos liegt zweifelsohne darin, dass sie nicht dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag unterworfen sind. Dementsprechend zeichnen sich die virtuellen Spielotheken durch ein reiches Angebot aus:

• vielfältiges Portfolio an Spielen

• Höhe Einsätze an Slots möglich

• Größere Einzahlungslimits

• großzügigere Boni

Trotzdem muss man als Spieler in einem Casino mit Curacao-Lizenz nicht um seine Sicherheit bangen. Die Online Casinos werden von zentraler Stelle überwacht und müssen eine Reihe von Qualitätskriterien vorweisen. Regelmäßige Kontrollen und ein striktes Protokoll sorgen dafür, dass Online Casinos mit Curacao-Lizenz annähernd dem deutschen Standard entsprechen und dennoch über größere Freiheiten verfügen.