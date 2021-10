Mit einem negativen Eintrag in der Schufa sieht es mit einer Kreditzusage schlecht aus. Die Kreditinstitute verweigern diesen in fast allen Fällen. Die Betroffenen haben aber noch andere Möglichkeiten, um einen finanziellen Engpass auszugleichen oder sich kleine Wünsche zu erfüllen. Es gibt Banken, die der Schufa nicht angeschlossen sind und keine Schufa-Abfrage machen können. Diese haben ihren Sitz in der Regel im Ausland.

Welche Möglichkeiten für einen Kredit haben die betroffenen Haushalte bei einer negativen Schufa?

Mit einem negativen Schufa-Eintrag sind die Erfolgsaussichten für einen Kredit sehr gering. Die Banken erteilen einer Kreditanfrage sofort eine Abfuhr. Es gibt jedoch Hilfe aus dem Ausland, denn ausländische Banken sind der Schufa nicht angeschlossen und können diese nicht abfragen. Es entstehen bei der Kreditbeantragung keine Vorkosten. Ein Kredit aus dem Ausland ist nicht nur für Personen mit einer schlechten Schufa interessant. Es gibt auch Bankkunden, die nicht wollen, dass ein Kredit in der Schufa erscheint. Da die ausländischen Banken auch keine Meldung an die Schufa machen, erfährt diese auch nichts von einem Kredit bei einer ausländischen Bank.

Wo gibt es solche Kredite und wer bekommt ihn?

Der Kredit ohne Schufa wird von Finanzdienstleistern vermittelt. Diese kümmern sich um alles und reichen die entsprechenden Unterlagen bei der Bank ein. Diese prüft ebenfalls und der Kreditsuchende erhält ein paar Tage später eine Antwort. Bei einer erfolgreichen Kreditvermittlung erhält der Vermittler eine Provision, die vom Kreditnehmer zu zahlen ist. Dieser schufafreie Kredit kann nur von einem bestimmten Personenkreis beantragt werden. Dazu gehören Arbeitnehmer, die sozialversicherungspflichtig tätig sind und Rentner bis zu einem bestimmten Alter. Arbeitslose, Hartz 4-Empfänger oder Menschen, die im Krankengeldbezug sind, bekommen keinen Kredit ohne Schufa.

Die Konditionen

Die Laufzeit beträgt immer 40 Monate, egal wie hoch die Kreditsumme ist. Zur Verfügung stehen als Kreditsumme 3.500 Euro, 5.000 Euro und zuletzt 7.500 Euro. Die Höhe der Kreditsumme hängt von der Lohnsteuerklasse, vom Netto-Einkommen und von den monatlichen Ausgaben ab. Bestehen Zweifel daran, dass der Kunde einen Kredit auch pünktlich zurückzahlen kann, erfolgt auch von der ausländischen Bank eine Ablehnung. Die Auszahlung des Kreditbetrags erfolgt auf das Girokonto des Kreditnehmers. Die Banken verzichten aber nicht auf Sicherheiten. Wichtig ist ein festes Arbeitsverhältnis. Dieses darf nicht befristet oder gekündigt sein. Wer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, hat sehr gute Aussichten auf eine Kreditzusage. Der Arbeitsplatz gilt als sicher. Für die Banken ist das der Idealfall, wenn der Kreditnehmer im öffentlichen Dienst arbeitet. Ein Kreditausfall ist nicht zu befürchten.

Noch ein Wort zur Schufa

Die negativen Einträge bleiben so lange im Bestand der Schufa, bis die Rechnung bezahlt ist. Dann erfolgt ein Erledigungsvermerk, doch der Eintrag ist immer noch zu sehen. Erst nach drei Jahren wird dieser komplett gelöscht. Ein Erledigungsvermerk verhindert leider ebenfalls einen Kredit. Die meisten Banken scheuen sich davor, einem Kunden einen Kredit in einem solchen Fall zu geben. Erst nach vollkommener Löschung des Eintrags sind die Erfolgsaussichten wieder gut. Ein negativer Schufa-Eintrag hat aber nicht nur Auswirkungen auf einen Kredit. Schwierigkeiten gibt es auch, wenn ein Handy-Vertrag abgeschlossen werden soll oder wenn ein Ratenkauf erwünscht wird. Jeder Händler und jede Bank fragt grundsätzlich vor einem Vertragsabschluss die Schufa ab. Bei negativen Einträgen gibt es keine Erfolgschancen. Die einzige Hoffnung sind ausländische Banken und deren Vermittler, denn nur aus dem Ausland gibt es einen schufafreien Kredit und das ganz ohne Vorkosten.