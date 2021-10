Unfall mit Straßenbahn – 1 Verletzter und 40.0000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 05.10.2021 gegen 12:20 Uhr wollte an der Kreuzung Saarlandstraße/Adlerdamm ein 41-jähriger Autofahrer von der Saarlandstraße nach links in den Adlerdamm abbiegen, wobei er die für ihn rot zeigende Ampel missachtet haben soll. Beim Abbiegen stieß er mit seinem Auto mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Der Pkw wurde durch den Aufprall gegen einen Ampelmast geschleudert.

Der 41-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Transporter aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 01.10., 16:30 Uhr bis zum 04.10.2021, 07:30 Uhr brachen Unbekannte einen weißen Ford Transit auf. Der Transporter war zu dieser Zeit in der Frankenthaler Straße neben dem Hauptfriedhof geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde Werkzeug gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 04.10.2021 gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer an einer roten Ampel auf das vor ihm stehende Auto auf. Der 31-jährige Fahrer des stehenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Mehrere Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – 4 Roller wurden am Montag bei der Polizei Ludwigshafen als gestohlen gemeldet:

In der Zeit vom 01.10., 20:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 10:00 Uhr wurden zwei Roller in der Straße Am Weidenschlag entwendet.

In der Berthold-Brecht-Straße wurde in weiterer Roller in der Zeit vom 03.10., 12:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 14:30 Uhr gestohlen.

In der Zeit vom 01.10., 15:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 19:00 Uhr wurde ein, in der Karlsbader Straße, stehender Roller entwendet.

Drei der vier gestohlenen Roller wurden zwischenzeitlich beschädigt und mit zum Teil abmontierter Verkleidung wieder aufgefunden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen. Wer eine der Taten beobachtet hat oder Hinweise zu dem/den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brand in einer Garage

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (04.10.2021) geriet kurz nach 13 Uhr in der Edenkobener Straße bei Arbeiten einer Baufirma in einer Garage ein darunter befindlicher Kellerverschlag in Brand. Die Arbeiter löschten den Brand mittels Feuerlöscher. Verletzte gab es nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro.

Verkehrskontrollen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 04.10.2021 führten Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen in Ludwigshafen mehrere stationäre Kontrollen des Straßenverkehrs durch. Am Vormittag wurden in der Freiastraße 42 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei benutzten zehn Personen während der Fahrt ein Mobiltelefon, acht Personen waren nicht angeschnallt und sieben führten Verbandskasten oder Warndreieck nicht mit sich. Außerdem wurde 26-jähriger kontrolliert, der keinen Führerschein besaß.

Bei einer weiteren Kontrollstelle am Vormittag in der Mundenheimer Straße wurden

15 Fahrzeuge kontrolliert. Hier stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten drei Personen fest, die gegen die Gurtpflicht verstießen. Eine Person benutzte das Mobiltelefon bei der Fahrt und bei einem Fahrzeug entsprach die Beleuchtung nicht den Vorschriften.

Am Abend wurde am Wirtschaftsweg (Rathauscenter) die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes überwacht. Hiergegen verstießen 12 Verkehrsteilnehmende. Die Polizei wird auch in der Zukunft die Einhaltung der Vorschriften im Straßenverkehr überwachen.