Raub mit Schusswaffe in Tankstelle – Zeugen gesucht

Römerberg (ots) – Am Montag 04.10.2021 betraten gegen 21:20 Uhr zwei maskierte unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Germersheimer Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe vom Kassierer Bargeld. Die Täter flüchteten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Der Kassierer blieb unverletzt.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

ca. 1,70 Meter groß; bekleidet mit blauer Jeans, grauem Pullover und hatte weiße Turnschuhen an. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Maske und Arbeitshandschuhe.

ca. 1,80 Meter groß; bekleidet mit grüner Hose, schwarzem Kapuzenpulli und hatte schwarze Adidas-Schuhe an. Er war maskiert und trug ebenfalls Arbeitshandschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 04.10.2021 gegen 18:50 Uhr, wurde ein 39-jähriger Rollerfahrer, welcher den Fahrradweg parallel zur L528 zwischen den Ortsteilen Böhl und Iggelheim befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 39-Jährige räumte ein, dass er am Morgen Drogen konsumiert habe und händigte eine geringe Menge an Marihuana aus.

Das Marihuana wurde vor Ort beschlagnahmt und dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt Blut entnommen. Der Rollerschlüssel wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24 a StVG, sowie ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Limburgerhof (ots) – Am Montag 04.10.2021 gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 14-jährige Radfahrerin den Fahrradweg parallel zur Schifferstadter Straße. Nach den derzeitigen Ermittlungen überquerte die Radfahrerin ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn und stieß mit einem 54-jährigen PKW-Fahrer zusammen.

Dieser versuchte noch der Radfahrerin auszuweichen. Die 14-Jährige verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 450 Euro.

Diebstahl aus PKW

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 04.10.2021 zwischen 09-12:15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten grauen Audis ein und entwendete aus dem Fahrzeug einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen; auch Jacken oder Taschen könnten einem Aufbrecher eine Aussicht auf “leichte Beute” vorgaukeln. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrügerische Telefonanrufe

Neuhofen (ots) – Am Mittag des 29.09.2021 erhielt eine 56-Jährige einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. In dem Gespräch wurde die Frau aufgefordert, mehrere Probeüberweisungen zu tätigen. Zuvor müsse die Dame jedoch noch zwei Apps herunterladen, was diese auch tat. Für die Verifizierung fotografierte die Geschädigte ihren Personalausweis ab und tätigte zwei Überweisungen in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Vor einer weiteren Überweisung wurde die 56-Jährige misstrauisch und verlangte von dem angeblichen Bankmitarbeiter die getätigten Überweisungen rückgängig zu machen. Hierauf wurde das Telefonat direkt beendet. Über ihre Bank erfuhr die Frau, dass die Überweisungen storniert wurden, sodass es zu keinem Schaden kam.

Am gestrigen Mittag erhielt eine 79-Jährige aus Limburgerhof einen Anruf einer Frau, welche sich als Ehefrau ihres Sohnes ausgab. Mit weinerlicher Stimme gibt die Anruferin an, ein Kind überfahren zu haben und nun Hilfe benötige. Unmittelbar nach dem Telefonat meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Nach Nennung der mutmaßlichen Dienstnummer forderte dieser von der 79-Jährigen aufgrund des Unfallgeschehens ihrer Schwiegertochter eine Kaution in Höhe von 1.000 Euro. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Die Polizei rät: Geben Sie bei verdächtigen Anrufen keine Informationen zu finanziellen Verhältnissen preis, sondern verständigen Sie die Polizei.

Auch Ihre Bank wird Sie am Telefon nicht zu Überweisungen drängen.