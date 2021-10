Landau: Die Polizei-News

Mit 4,52 Promille in Gewahrsam genommen

Landau (ots) – Weil ein 33-Jähriger am Dienstagmorgen 05.10.2021 gegen 9.15 Uhr am Hauptbahnhof mehrere Passanten beleidigte und rechtsradikale Parolen grölte, rückte die Polizei aus. Der Landauer war stark alkoholisiert und zeigte sich gegenüber den Polizisten verbal aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein Atemalkoholtest endete mit einem Ergebnis von 4,52 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Mann bleibt bis zur Ausnüchterung in der Zelle. Die Polizei Landau sucht weitere Zeugen/Geschädigte und nimmt Hinweise telefonisch unter 06341/2870 entgegen.

Mit 3,77 Promille im Stadtgebiet gestoppt

Landau (ots) – Mit 3,77 Promille wurde ein 53-jähriger Autofahrer am Sonntagabend 03.10.2021 um 17 Uhr in der Weißquartierstraße gestoppt. Der Fahrer hatte zuvor das Anhaltesignal sowie das Blaulicht des Streifenwagens nicht wahrgenommen.

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 53-Jährigen fest, auf Nachfrage stritt er den Konsum alkoholischer Getränke ab. Der angebotene Atemalkoholtest zeigte jedoch ein eindeutiges Ergebnis. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.