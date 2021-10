Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden

Speyer (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 05.10.2021 stellte eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle am Domplatz bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und THC.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da er zudem eine geringe Menge an Amfetamin bei sich hatte, muss er sich hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss und falschem Kennzeichen unterwegs

Speyer (ots) – Gleich mehrere Anzeigen wurden am Montag 04.10.2021 um 20:30 Uhr gegen eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Speyer eingeleitet. Die Frau wurde mit ihrem 44-jährigen Beifahrer in der Wormser Straße kontrolliert, da der PKW lediglich mit einem Kennzeichen versehen war. Wie sich herausstellte, war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Da die Frau zudem unter dem Einfluss von Amphetamin, Kokain und Cannabis stand, muss sie sich nicht nur hinsichtlich des Fahrens ohne Versicherungsschutz, Urkundenfälschung und Unterschlagung verantworten, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr. Sowohl das Kennzeichen als auch der Führerschein der 50-Jährigen wurden sichergestellt. Ihren Beifahrer erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da es sich bei ihm um den Fahrzeughalter handelt.

Am Geldautomat Betrugsmasche zum Opfer gefallen

Speyer (ots) – Wie jetzt er bekannt wurde, ist eine 81-jährige Frau am Samstag 02.10.201 dem Phänomen “Shoulder Surfing” zum Opfer gefallen. Die Seniorin befand sich in einer Bankfiliale in der Gilgenstraße, um ihre Kontoauszüge auszudrucken, als sie von einem englisch sprechenden Mann in ein Gespräch verwickelt und so abgelenkt wurde. Nachdem die Kontoauszüge ausgedruckt waren, bemerkte die Geschädigte, dass ihre Karte nicht mehr im Kartenspalt steckte. Kurz darauf wurde ein vierstelliger Betrag vom Konto abgehoben.

Bei der Vorgehensweise “Shoulder Surfing”, was so viel bedeutet wie “über die Schulter schauen” beobachten die Betrüger ihre Opfer bei der Eingabe der PIN und nutzen die ausgespähte Geheimzahl später, um Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben.

In anderen Fällen gelangen die Betrüger an die Bankkarten ihrer Opfer indem sie die Geschädigten ablenken und die Karte, die sich oft noch im Ausgabeschacht befindet, unbemerkt an sich nehmen. Die Betrogenen gehen davon aus, dass ihre Bankkarten vom Automaten einbehalten wurden. Nachdem sie die Bank verlassen haben, bedienen sich die Betrüger von ihren Konten.

Seien Sie grundsätzlich vorsichtig beim Geldabheben und beobachten Sie Ihr Umfeld.

Die wichtigsten Tipps der Polizei sind:

PIN stets getrennt von der Karte aufbewahren!

PIN niemals an einem Türöffner eines Bankinstitutes eingeben!

Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachten lassen

Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden beachten!

Während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand vollständig abdecken!

Keinen Geldausgabeautomaten nutzen, an dem etwas ungewöhnlich erscheint!

Bei Verdacht auf Manipulation den Automaten nicht nutzen. Polizei über 110 verständigen.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis vor Polizei geflüchtet

Speyer (ots) – Vor der Polizei geflüchtet ist am Montag 04.10.2021 um 19:30 Uhr ein 32-jähriger Rollerfahrer, als dieser in der Spaldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Nachdem die Polizeistreife den Rollerfahrer verfolgte und kontrollieren konnte, war der Grund für das Verhalten des 32-Jährigen schnell klar:

Er war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte an seinem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte eine geringe Menge an Amfetamin bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt und dem Mann aus Speyer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Vielzahl an Verstößen leiteten die Polizeibeamten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Versuchter Einbruch in Kinderhort

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum von 01.10.2021 bis 04.10.2021 gewaltsam in einen Kinderhort im Schlangenwühl einzudringen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich “Zum Schlangenwühl” beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.