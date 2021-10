Ludwigshafen: Stadtnotizen 04.10.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS: Vortrag über Kriminalität im Alltag und wie man sich davor schützt

„Hinweise der Kriminalpolizei: Es kann jeden treffen! Kriminalität im Alltag und wie wir uns davor schützen können“ ist der Titel eines kostenfreien Vortrags der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Donnerstag, 14. Oktober 2021, von 19 bis 20.30 Uhr im Vortragssaal.

Jeder kann in Situationen geraten, in denen umsichtiges Handeln und eine schnelle Reaktion erforderlich sind, um keinem Betrüger zum Opfer zu fallen. Leider lassen sich Betrüger immer neue Betrugsmaschen einfallen, um Menschen arglistig zu täuschen, zu überrumpeln und hinters Licht zu führen.

Joachim Bossek, Kriminalhauptkommissar und Leiter Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, stellt aktuelle Fälle aus der Praxis vor und berät, wie man sich im Betrugsfall verhalten sollte. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet er Fragen der Zuhörer.

Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Fällung schadhafter Bäume startet

Aus Sicherheitsgründen werden seit Freitag, 1. Oktober 2021, bis Ende Februar im Stadtgebiet von Ludwigshafen 340 abgestorbene, kranke und schadhafte Bäume entfernt. Die mangelnde Stand- und Bruchsicherheit wurde von den Baumkontrolleuren des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) festgestellt.

Zu den hauptsächlich betroffenen Baumarten zählen Ahornbäume, Hainbuchen und Birken.

1.300 Bäume ab einem Stammdurchmesser von 20 Zentimeter sind aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit bereits in diesem Jahr gefällt worden. Davon betroffen waren 1.085 Bäume auf Grünflächen, in rund 180 Fällen erfolgten Fällungen im Straßenbegleitgrün und etwa 35 Mal traf es Bäume auf Friedhöfen. Der Zustand der betroffenen Bäume war so, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen des Zustandes gefällt werden mussten. Der Erhalt bis zur Fällsaison konnte aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen nicht mehr abgewartet werden. Grund dafür ist die Vorschädigung aus den trockenen Jahren 2018, 2019 und 2020. Ausgeglichene Regenfälle sorgten in diesem Jahr dafür, dass 2021 etwa 1.000 Bäume weniger gefällt werden müssen als im vergangenen Jahr.

Ganghoferstraße wird teilweise gesperrt

Die Ganghoferstraße wird im Bereich zwischen Hausnummer 10 und 16 von Mittwoch, 13. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, gesperrt. Grund dafür ist eine Baugrunduntersuchung durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Weil sich der dortige Abwasserkanal in einem schlechten Zustand befindet, soll er saniert werden.

Neben der Straßensperrung wird von Mittwoch bis Freitag außerdem ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet Anwohner ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken.

Für Fragen und Anliegen stehen die Mitarbeiter des WBLs unter der Rufnummer 0621 504-6812 zur Verfügung.

Stadtkasse reduziert Anzahl ihrer Kontoverbindungen

Die Stadtkasse Ludwigshafen kündigt die Geschäftsbeziehung mit der Postbank auf und schließt mit sofortiger Wirkung folgendes Geschäftskonto. Es steht künftig Bürgern nicht mehr zur Abwicklungen von Zahlungen bereit.

Postbank

Kontonummer: 690 671 (BLZ 545 100 67),

IBAN: DE60 5451 0067 0000 6906 71,

BIC: PBNKDEFF545

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger darum, insbesondere ihre Daueraufträge an die Stadtverwaltung zu überprüfen und für künftige Überweisungen die gültigen Geschäftskonten zu verwenden. Die aktuellen Bankverbindungen der Stadtverwaltung sind auf der Website der Stadt Ludwigshafen unter www.ludwigshafen.de veröffentlicht.