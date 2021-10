Von der Fahrbahn abgekommen

Pleisweiler-Oberhofen/B48 (ots) – Am Montag 04.10.21 gegen 08:15 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Ford Fiesta die Ortsumgehung Bad Bergzabern von Pleisweiler-Oberhofen kommend in Richtung Bad Bergzabern. In einer scharfen Rechtskurve verlor die 37-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad auf der Fahrbahn und kam abseits der Fahrbahn zum Stillstand.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Verletzt wurde die Fahrerin nicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Aschenbecher auf Streifenwagen geworfen

Herxheim (ots) – Da die Gefahr bestand, dass ein 37-jähriger Mann mit einem Messer sich selbst oder andere verletzen könnte, kam es am Montag 04.10.2021 gegen 16.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, warf der 37-Jährige einen Aschenbecher auf einen abgestellten Streifenwagen und beschädigte hierdurch die Motorhaube. Daher trugen die Einsatzkräfte während des Einsatzes spezielle Schutzausstattung.

Der Tatverdächtige wurde letztlich in Gewahrsam genommen und kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden wird in einer ersten Schätzung auf 1.500 EUR beziffert.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Annweiler/B10 (ots) – Am Dienstagabend 05.10.2021 ereignete sich gegen 18:00 Uhr im Stauffertunnel Annweiler, von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau, ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 82 Jahre alter Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Ulm auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW.

Aktuell wird eine örtliche Umleitung eingerichtet. Es wird gebeten, derzeit von weiteren Presseanfragen Abstand zu halten. Sobald neue Erkenntnisse vorhanden sind, wird nach berichtet.

Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – 9 Fahrzeugführer wurden am Dienstag 05.09.2021 innerhalb einer Stunde zwischen 16:40-17:40 Uhr gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt.

Zuletzt kam es an dieser Stelle wegen Missachtung des Stoppschildes am Montag 04.10.2021 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

Stoppschild missachtet am Montag 04.10.2021:

Über 8.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Montag 04.10.2021, 07.20 Uhr an der Kreuzung L507/L542 zugetragen hatte. Eine 56-jährige Autofahrerin missachtete an der Kreuzung das Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug einer bevorrechtigten, 30 Jahren alten Smartfahrerin. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Leichtverletzt kam die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus.

Die Polizei appelliert: Stoppschilder stehen an vielbefahrenen und schlecht einsehbaren Kreuzungen und sollen schwere Verkehrsunfälle verhindern. Deshalb sollte man diesem Verkehrszeichen besondere Beachtung schenken.

Polizei sucht Fahrzeug mit Unfallschaden

Rhodt (ots) – In der Weinstraße kollidierte am heutigen Morgen (05.10.2021, 8 Uhr) ein Sprinterfahrer beim Vorbeifahren vermutlich mit einem geparkten Fahrzeug. Den Zusammenstoß stellte der 48 Jahre alte Fahrer erst im Weinberg fest, als er an seinem Fahrzeug einen Streifschaden am hinteren rechten Kotflügel entdeckte. Umgehend meldete er das Verkehrsereignis bei der Polizei.

Bei dem geparkten Fahrzeug müsste es sich um einen grauen SUV handeln, der an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Barbelroth (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 03./04.10.2021, kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus Barbelroth. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in die Innenräume und entwendeten Bargeld. Durch den Einbruch kam es zudem zu einem hohen Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Tempo 30 überwacht

Landau (ots) – Zwischen 12-12.30 Uhr überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau die Geschwindigkeit am Montag in der Mörlheimer Hauptstraße, hierbei konnten zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert werden. Der Schnellste wurde mit 49 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Bahnhofstraße in Rohrbach wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Spitzenreiter lag hier bei 48 km/h. Zudem wurde bei drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Die Kontrolle fand zwischen 12.45 und 13.45 Uhr statt.

12 Jahre alter Pedelec-Fahrer verletzt

Kirrweiler (ots) – Ein 12 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr gestern Morgen (04.10.2021, 09.30 Uhr) in der Hauptstraße auf dem Bürgersteig in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Maikammer, als er mit dem PKW eines 84 Jahre alten Mannes zusammenstieß, der aus der Hofeinfahrt in die Hauptstraße einbiegen wollte.

Dabei kollidierte der Junge mit der Stoßstange des Fahrzeugs und wurde über die Motorhaube auf den Boden geschleudert. Mit einer Nasenfraktur und Schürfwunden kam er in ein Krankenhaus.