Gießen: Sicherheitsdienst mit Messer bedroht

(ots) – In einer Asylunterkunft in der Straße “Stolzenmorgen” bedrohte ein 24-jähriger Marokkaner den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer. Gegen 01.50 Uhr versuchte er mit 2 Männern (ein 36-jähriger Algerier und ein Unbekannter) trotz Hausverbot über den Zaun der Asylunterkunft auf das Gelände zu gelangen. Als der Sicherheitsdienst den Zutritt verweigerte, zog der Marokkaner ein Messer und drohte damit. Anschließend fügte er sich selber damit leichte Schnittverletzungen zu.

Es kam dann zum Gerangel zwischen den Eindringlingen und dem Sicherheitsdienst, bei dem sich die Kontrahenten leicht verletzten. Die Polizei konnte den 24-jährigen Marokkaner überwältigen und den 36-jährigen Algerier unter Kontrolle bringen. Während der Dritte im Bunde flüchtete, nahmen die Ermittler das Duo mit auf die Wache.

Aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls kam der algerische Staatsangehörige in eine hessische Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Marokkaners fanden die Beamten ein Mobiltelefon, was ihm offenbar nicht gehört und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den 24-Jährigen wieder.

Laubach: Solarpanel von Schuppen gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag (02.Oktober) 17.30 Uhr und Sonntag (03.Oktober) 08.00 Uhr ein Solarpanel vom Dach eines Schuppens an einer Pferdekoppel in der Untergasse in Röthges. Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Kennzeichendiebstahl in Lindenstruth

Am Sonntag (03.Oktober) gegen 13.00 Uhr bemerkte der Besitzer eines Opels den Diebstahl des Fahrzeug-Kennzeichens. Der schwarze Corsa parkte zum Tatzeitpunkt in der Mozartstraße in Lindenstruth. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Mercedes zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Samstag (02.Oktober) 22.00 Uhr und Sonntag (03.Oktober) 17.00 Uhr einen in der Cervinusstraße in Wetterfeld geparkten silberfarbenen Mercedes an der Beifahrerseite. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Busscheiben eingeschlagen

Zwischen 16.10 Uhr am Freitag (01.10.2021) und 06.30 Uhr am Montag (04.10.2021) schlugen unbekannte Täter die Scheiben von zwei geparkten Schulbussen ein, die auf dem Parkplatz einer Schule standen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Gießen: Fahrrad entwendet

Am Montagabend (04.10.2021) zwischen 18:00 und 19:15 Uhr, entwendete ein Dieb ein graues Fahrrad der Marke ,Kalkhoff’’ inklusive des Fahrradschlosses. Es war in der Max-Reger-Straße mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Tel.: 0641 7006 3755 zu melden.

Großen-Buseck: Autokennzeichen geklaut

Der Besitzer eines grauen VW Golfs stellte am Dienstag (29.06.2021) gegen 13:00 Uhr, dass die Kennzeichenschilder seines Autos gestohlen wurden. Das Auto parkte im Lilienweg in Großen-Buseck. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweis zum Verbleib der Nummernschilder geben können, werden gebeten melden sie sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Stromkasten beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (02.Oktober) gegen 13.25 Uhr in der Straße “Am Ruhberg” in Höhe der Hausnummer 11 einen Stromverteilerkasten. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Mercedes gestreift

3.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (01.Oktober) 08.30 Uhr und Samstag (02.Oktober) 10.00 Uhr. Offenbar bei Vorbeifahren streifte ein Unbekannter in der Frankfurter Straße (Höhe 74) den geparkten schwarzen Mercedes Kombi an der linken Seite. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Skoda touchiert

Zwischen Freitag (01.Oktober) 19.45 Uhr und Montag (04.Oktober) 07.50 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter bei einem Parkmanöver einen in der Schottstraße geparkten schwarzen Skoda Octavia. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Verkehrsschild beschädigt

Ein Unbekannter befuhr zwischen Samstag (02.Oktober) 20.00 Uhr und Sonntag (03.Oktober) 7.45 Uhr die Kreuzung Kugelberg/ Licherstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Unbekannte dabei von der Fahrbahn an und überfuhr ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Grünberger Straße

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (02.Oktober) 18.00 Uhr und Sonntag (03.Oktober) 22.00 Uhr in der Grünberger Straße. Auf bislang ungeklärte Weise beschädigte der Unbekannte den silberfarbenen Polo an der linken Fahrzeugfront und fuhr anschließend davon.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Im Vorbeifahren Audi gestreift

Am Montag (04.Oktober) zwischen 06.45 Uhr und 14.00 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Straße “Neue Bäue” geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A6 zurückkam, war dieser im vorderen, linken Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren Mercedes touchiert

Vermutlich beim Rangieren touchierte ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Freitag (01.Oktober) 18.00 Uhr und Samstag (02.Oktober) 09.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Thomastraße geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seiner schwarzen A-Klasse zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange und dem vorderen, linken Schweinwerfer beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 36-jähriger Mann aus Lollar befuhr am Sonntag (03.Oktober) gegen 14.05 Uhr in einem BMW die Bundesautobahn 480 von Wettenberg in Richtung B3. Dabei kam der BMW-Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte die Mitteltrennwand. Eine 30-jährige Mitfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Grünberg: Wildunfall

Montagabend (04.Oktober) gegen 20.05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Grünberg in einem VW einen landwirtschaftlichen Weg von Saasen kommend in Richtung Saasener Weg. Kurz vor dem Friedhof in Göbelnrod sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der Grünberger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Lich: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Eine 43-jährige Licherin in einem VW befuhr am Montag (04.Oktober) gegen 16.50 Uhr die Ludwig-Seiboldt-Straße und beabsichtigte nach links auf die Kolnhäuser Straße einzubiegen. Vermutlich übersah die VW-Fahrerin dabei einen 61-jährigen Mann aus Langgöns in einem Ford, der auf der Kolnhäuser Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Beim Rückwärtsfahren BMW beschädigt

Am Montag (04.Oktober) gegen 11.30 Uhr beabsichtigte eine 75-jährige Frau aus Lich in einem Fiat auf einem Parkplatz in der Straße “Am Wall” einzuparken. Offenbar beim Rückwärtsfahren fuhr die Fiat-Fahrerin gegen einen dort geparkten BMW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Rangieren VW gestreift

Eine 60-jährige Frau aus Gießen in einem Audi befuhr am Montag (04.Oktober) gegen 11.40 Uhr die Wolfstraße in Richtung Grünberger Straße. In Höhe der Hausnummer 27 streifte die Audi-Fahrerin beim Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

