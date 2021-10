Wohnmobile beschädigt und aufgebrochen

Frielendorf-Todenhausen (ots) – Donnerstag 30.09.21, 15 Uhr – Samstag 02.10.21, 12:50 Uhr – Nachdem sich Unbekannte unberechtigt Zutritt in eine Lagerhalle verschafften, wurde ein darin befindliches Wohnmobil beschädigt und ein weiteres aufgebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich durch eine bauliche Lücke im Wandbereich unberechtigt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Zur Wacht in Frielendorf-Todenhausen. In der Folge beschädigten die unbekannten Täter ein dort abgestelltes Wohnmobil, ein weiteres wurde aufgebrochen und sämtliche Wertgegenstände wurden entwendet. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Der Wert des Stehlschadens liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweis an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Bahnunglück noch rechtzeitig verhindert

Wabern (ots) – Ein 19-jähriger Traktorfahrer aus Malsfeld versuchte vergangenen Freitag (1.10.) mit seinem Gespann den Bahnübergang Bammesweg in Uttershausen zu überqueren und anschließend rechts abzubiegen. Aufgrund der enormen Größe des Gespanns, war es dem Traktorfahrer nicht möglich den Bahnübergang rechtzeitig zu verlassen.

Die Triebfahrzeugführerin des herannahenden Zuges in Richtung Kassel erkannte das Hindernis rechtzeitig und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Dadurch konnte eine Kollision im letzten Moment verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Nach erfolgter Streckensperrung und anschließender Bergung des Gespanns, konnte der Bahnverkehr in dem Abschnitt wieder rollen. Fünf Züge verspäteten sich jeweils um rund 30 Minuten.

Der 19-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr nach § 315 (1) StGB verantworten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Mehrere Einbrüche

Gudensberg (ots) – Freitag, 01.10.2021 bis Sonntag, 03.10.2021 – Im Stadtbereich Gudensberg kam es zu mehreren Einbrüchen. Insgesamt entstand hierbei hoher Sachschaden. Vereinzelt gelang es den unbekannten Tätern Beute zu machen. In den Nächten des vergangenen Wochenendes kam es im Stadtbereich von Gudensberg zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren hierbei die Straßen Schöne Aussicht, Langhausring, Holzweg und Kastanienweg. Durch die unbekannten Täter wurden drei Gartenhütten, drei Keller- und ein Lagerraum sowie eine Schule und ein Kindergarten angegangen.

Die unbekannten Täter erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch ein E-Mountainbike (Marke: Conway, Typ: Cairon S 229 SE) befand sich unter dem Diebesgut. Die Polizei bittet darum, dass verdächtige Wahrnehmungen, die zeitlich und örtlich in Einklang gebracht werden können oder möglicherweise anderweitig mit den Taten in Verbindung stehen, gemeldet werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0 oder an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622/9966-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen