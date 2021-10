Phishing: Betrüger erbeuten 60.000 Euro

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Einen Schaden über 60.000 Euro

zeigte am Montag ein 72-Jähriger bei der Polizei an. Unbekannte hatten sich

Zugang zu seinen Online-Bankkonten verschafft. In mehreren Buchungen überwiesen

sie das Geld ins Ausland. Wie die Täter es anstellten, an die Zugangsdaten zu

kommen, ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Eine bekannte Masche ist das Abfischen von Daten, das sogenannte Phishing, zum

Beispiel über eine gefälschte E-Mail, die angeblich von Ihrer Bank sei. Ziel der

Betrüger ist es, das Opfer zur Ausführung einer bestimmten Aktion zu bewegen.

Das kann beispielsweise das Öffnen eines Anhangs in der Nachricht sein, das

Klicken auf einen Link oder die Eingabe von persönlichen Daten auf einer

gefälschten Internetseite. In der Folge werden dann Zugangsdaten gestohlen oder

Schadprogramme installiert. Um sich besser gegen die Fallen der Betrüger

schützen zu können, sollten Sie wissen, dass Kreditinstitute vertrauliche Daten

niemals per E-Mail von Ihnen anfordern werden. Klicken Sie niemals auf den

angegebenen Link in der Nachricht. Öffnen Sie keine angehängten Dateien. Was Sie

noch tun können, um den Betrügern nicht ins Netz gehen, dazu finden Sie unter

www.polizei-beratung.de weitere Tipps zum Schutz vor Phishing. |erf

„Sie sind nicht von der Polizei!“

Westpfalz (ots) – Wieder haben falsche Polizisten Menschen in der Westpfalz

angerufen und versucht, sie um ihr Erspartes zu bringen (wir berichteten

mehrfach).

Eine vermeintliche Polizeibeamtin rief am Montag bei einer 86-Jährigen an. Die

Betrügerin wollte ihr weismachen, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei. Sie

fragte, ob die Seniorin alle Türen und Fenster verschlossen habe. Noch bevor die

Frau ihre Ausführungen fortsetze und nach Wertsachen fragen konnte, reagierte

die Seniorin: „Sie sind nicht von der Polizei!“. Die 86-Jährige erkannte die

Betrugsmasche, woraufhin die Unbekannte auflegte.

In einem anderen Fall rief die Betrügerin bei einem 71-Jährigen an. Sie

versuchte ihm die gleiche Geschichte aufzutischen, um an das Geld des Mannes zu

kommen. Die Anruferin bot ihm an, vorbeizukommen, um selbst zu prüfen, ob alle

Fenster und Türen verschlossen sind. Der 71-Jährige fackelte nicht lange: Er

legte auf und informierte die echte Polizei. |erf

Diebe wollen Auto kurzschließen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Carlo-Schmid-Straße versucht ein

Auto zu stehlen. Der Wagen parkte dort zwischen Donnerstag und Samstag auf einem

öffentlichen Parkplatz. Am Samstagnachmittag bemerkte der Fahrzeughalter, dass

eine Seitenscheibe des Pkw offenstand. Die Verkleidung unter dem Lenkrad war

abgerissen und Kabel hingen heraus. Vermutlich wollten Diebe den Wagen

kurzschließen. Sie verursachten einen Sachschaden in mindestens dreistelliger

Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Dieselspur zieht sich durch Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Eine Dieselspur hat sich am Montagnachmittag durch das

Stadtgebiet und Enkenbach-Alsenborn zogen. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei

gegen 12 Uhr eine vermeintliche Ölspur, die sich durch mehrere Straßen zog.

Großflächig und durch zahlreiche Straßen zog sich die Dieselspur. Der Spur

folgend stießen Einsatzkräfte der Polizei auf einen Bus. Wegen eines nicht

geschlossenen Tankdeckels am Bus war in jeder Linkskurve etwas Diesel auf die

Fahrbahn geschwappt. Die Spur erstrecke sich über die gesamte Route des Busses.

Die Feuerwehr reinigte die verschmutzen Stellen. |elz

Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat eine

52-jährige Frau am Montagmittag einen anderen Autofahrer angezeigt. Gegen 10:30

Uhr war die Frau auf der Autobahn A6 zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern

unterwegs. Hier soll ein Mann mit seinem Kleinbus immer wieder so dicht

aufgefahren sein, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr gegeben war. Im Verlauf

der Fahrt überholte sie der Fahrer des Kleinbusses. Beim Spurwechsel soll er die

52-Jährige dann derart geschnitten haben, dass sie nach rechts lenken und

abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Außerdem habe der Fahrer des

anderen Wagens sie mehrmals ausgebremst und ihr beim Überholen den Mittelfinger

gezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Nötigung im

Straßenverkehr, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie

Beleidigung aufgenommen. |elz

Zusammenstoß in der Isigny-Allee

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Isigny-Allee hat es am

Montagvormittag gekracht. Gegen 10.20 Uhr stießen hier zwei Autos zusammen.

Dabei wurde eine der beiden Fahrerinnen verletzt. An beiden Fahrzeugen

entstanden Schäden, eines musste abgeschleppt werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 70-jährige Frau mit ihrem Pkw den

Parkplatz eines Supermarktes verlassen und die Isigny-Allee queren, um in die

gegenüber liegende Europastraße einfahren zu können. Dabei übersah sie jedoch

den von rechts herannahenden Suzuki Ignis einer 58-jährigen Frau und kollidierte

mit ihm.

Während die Unfallverursacherin unverletzt davonkam, klagte die 58-jährige

Suzuki-Fahrerin über Schmerzen. Ihr Auto wurde stark beschädigt und deshalb von

einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht

bekannt. |cri

Wer hat den BMW gerammt?

Kaiserslautern (ots) – In der Richard-Wagner-Straße ist ein geparktes Auto von

einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen,

die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Die Unfallzeit liegt

zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagnachmittag, 14 Uhr.

Der Halter des betroffenen BMW entdeckte die „Bescherung“ am Montagnachmittag:

An der Frontschürze des Wagens waren deutliche Schäden zu erkennen und am

Außenspiegel auf der Beifahrerseite fehlte das Gehäuse.

Der Pkw stand übers Wochenende in Höhe des Hauses Nummer 48 und war in

Längsaufstellung geparkt. Wer ihn rammte und wann der Unfall genau passierte,

ist unklar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße unter der

Telefonnummer 0631 / 396 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Langfinger geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des

Ladendetektivs hat ein Dieb am Montag in der Kerststraße gerechnet. Der

Sicherheitsmitarbeiter eines Drogeriemarktes beobachtete kurz nach 19 Uhr einen

Mann, der zwei Wasserflaschen in seine mitgebrachten Plastiktüten steckte und

anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen.

Als er den „Langfinger“ ansprach, zeigte sich dieser alles andere als einsichtig

und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Deshalb stellte sich der

Detektiv dem Mann in den Weg, um ihn aufzuhalten, und hielt ihn am Arm fest.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, machte der Täter Schmerzen

geltend und bestand darauf, gegen den Sicherheitsmitarbeiter eine Anzeige wegen

Körperverletzung zu erstatten. Der 61-Jährige selbst handelte sich eine

Strafanzeige wegen Ladendiebstahls ein.

Bereits gegen 17.20 Uhr hatte es eine Streife am Fackelrondell mit zwei jungen

Mädchen zu tun, die „lange Finger“ gemacht hatten. Die beiden 13 und 14 Jahre

alten Mädels waren in einem Discounter erwischt worden, als sie Zigarettenetuis

klauen wollten. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen in der Bauchtasche der

14-Jährigen außerdem noch Tabak und sogenannte Shisharillos zum Vorschein. Die

Sachen wurden sichergestellt. Die Mädchen müssen mit einer Anzeige und einem

Hausverbot rechnen.

Ebenfalls sehr junge Ladendiebinnen waren am Mittag in einer Drogeriefiliale am

Fackelrondell aktiv. Die beiden 12- und 13-jährigen Mädchen steckten diverse

Kosmetikartikel in ihre Handtasche und wollten sie an der Kasse

vorbeischmuggeln, ohne dafür zu bezahlen. Der Diebstahlalarm löste jedoch aus,

so dass Mitarbeiter das diebische Duo aufhalten konnten. Sie rückten ihre

„Beute“ freiwillig wieder heraus. Weil sich die Mädchen aber nicht ausweisen

konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Vermutlich müssen sich beide künftig

ihre Kosmetiksachen woanders kaufen… |cri

Zusammenstoß bei Überholmanöver

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zum Glück noch einmal glimpflich

ausgegangen ist ein Unfall am Montagnachmittag auf der L472. Drei Autos waren

beteiligt – es blieb aber bei Blechschäden.

Nach den bisherigen Ermittlungen nahm das Unglück gegen 16 Uhr seinen Lauf, als

ein Mercedes Sprinter und ein Dacia Dokker hintereinander vom Gelterswoog

kommend in Richtung Queidersbach fuhren. Auf einer Gerade überholte der Dacia

den Mercedes-Transporter.

In diesem Moment bog ein Mercedes Vito vom Parkplatz neben der Landesstraße nach

rechts auf die L472 ein – also entgegen der Fahrtrichtung der beiden anderen

Fahrzeuge – wo er zuerst mit dem überholenden Dacia zusammenstieß und

anschließend auch noch den Sprinter touchierte.

Verletzt wurde zum Glück niemand, aber alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Manchmal bleibt nur Kopfschütteln…

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Montagabend eingehandelt. Der Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der 30-Jährige war gegen 21.30 Uhr zur Polizeidienststelle in der Logenstraße

gekommen, weil er eine Anzeigenbestätigung haben wollte. Die Anzeige selbst

hatte er bei der anderen Kaiserslauterer Stadtinspektion in der Gaustraße

erstattet. Dabei hatte der Mann zu Protokoll gegeben, dass ihm sein Führerschein

gestohlen wurde.

Hintergrund der Anzeige war, dass der 30-Jährige seinen Führerschein wegen eines

Fahrverbots abgeben sollte. Jetzt also wollte er eine Bestätigung für die

Diebstahlsanzeige.

Dem Mann wurde erklärt, dass er zwar die Bestätigung für die Anzeige bekommen

kann, dass er diese aber nicht als „Führerscheinersatz“ benutzen darf, da gegen

ihn das Fahrverbot vorliegt und auch ein Beschluss zur Beschlagnahme des

Führerscheins, sobald dieser wieder „auftaucht“. Der 30-Jährige zeigte sich

einsichtig und gab an, dass er selbst wisse, dass er seit dem 1. Oktober kein

Auto mehr führen darf.

Als der Mann anschließend die Dienststelle wieder verließ, konnte der

Polizeibeamte, der zuvor mit ihm gesprochen hatte, beobachten, wie der

30-Jährige in sein Auto stieg und davonfuhr. Eine Streife konnte den Mann wenig

später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Diesmal wurden die Fahrzeugschlüssel

sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet… |cri

Nächtliche Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger, der mitten in der Nacht in der Pariser

Straße unterwegs war, hat in der Nacht zu Dienstag die Aufmerksamkeit einer

Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den Mann an und unterzogen

ihn einer Kontrolle. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 41-Jährige Drogen bei

sich haben könnte. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde etwas Amphetamin

gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt, auf den Mann kommt eine

Strafanzeige zu. |cri

Mangelnder Abstand führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Mangelnder Sicherheitsabstand hat am Montagnachmittag auf

der B270 zu einem Unfall geführt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr, als ein Opel Insignia und ein Opel Astra

hintereinander vom Opelkreisel in Richtung Weilerbach fuhren. Als der 24-jährige

Fahrer des Opel Insignia wegen hohen Verkehrsaufkommens abbremsen musste,

krachte ihm der 18-jährige Astra-Fahrer aufs Heck.

Dadurch wurden nicht nur beide Fahrzeuge beschädigt, im Opel Insignia zogen sich

auch beide Insassen leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst für

weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein wenige Monate altes

Kleinkind, das sich ebenfalls im Wagen befand, wurde vorsorglich mit ins

Krankenhaus genommen. |cri