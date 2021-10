Worms – Zwei Täter überfallen Supermarkt

Worms (ots) – Heute Morgen haben zwei bislang unbekannte Täter einen

Einkaufsmarkt in der Straße Am Wolfsgraben überfallen. Der 27-jährige

Mitarbeiter habe um 05:30 Uhr den Markt aufgeschlossen und die Schleuse

betreten, als ihm zwei Männer folgen und er von hinten packt und auffordert

wird, schnell die Durchgangstür zum Markt zu öffnen.

Einer habe seine rechte

Hand in der Jackentasche gehabt und damit bedrohlich umhergestikuliert und die

Herausgabe von Bargeld gefordert. Ob sich tatsächlich eine Waffe oder ein

anderer gefährlicher Gegenstand in der Jackentasche des Täters befand, konnte

der Angestellte nicht erkennen. Unter dem Eindruck der Bedrohung händigte er

ihnen Bargeld aus. In einer markteigenen Stofftüte haben die Täter ihre Beute in

Höhe von 1000 Euro verstaut und sind anschließend vom Tatort geflüchtet.

Zu den

Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Bekleidet mit blauer Daunenjacke, schwarzer Mütze, weißer Mundschutz, schwarzer Hose, weißen Sneakers und schwarzen Handschuhen

Täter 2: Sprach mit ausländischem Akzent in gebrochenem Deutsch. Trug schwarze Jordan-Jacke mit Emblem auf der Brust und hellen Streifen am Rücken (auf Schulterhöhe), helle Kapuze (vermutl. Kapuzenpulli), weißer Mundschutz, schwarze Jogginghose mit großem weißen Nike-Zeichen auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alzey – Erneut betrügerische Anrufe

Alzey (ots)

Am heutigen Tag, sowie vor einer Woche, kommt es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Alzey. Bei den Anrufen werden insbesondere ältere Menschen unter verschiedenen Legenden dazu aufgefordert, ihr Geld und Wertsachen an den Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen. Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen „Falsche Polizeibeamte“ kombiniert.

Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln

Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch

Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110

Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen

Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731-911100.

Unfallbeteiligte gesucht

Bechtolsheim (ots)

Am Montag den 04.10.2021 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bechtolsheim, im Bereich der Brückesgasse. Ein 12-jähriges Mädchen war dort mit dem Fahrrad unterwegs und kollidierte dort mit einem Pkw. Die Pkw-Fahrerin erkundigte sich bei dem Mädchen ob alles in Ordnung sei, was dieses bejahte. Die Frau fuhr daraufhin weiter, während das Mädchen sich nachhause begab. Wie sich später herausstelle wurde es bei dem Unfall doch leicht verletzt. Die Polizei wurde erst gegen 21:00 Uhr von der Mutter des Kindes über den Unfall in Kenntnis gesetzt und ist nun auf der Suche nach der Pkw-Fahrerin. Diese soll mit einem älteren grauen BMW mit Alzeyer-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen, oder auch die Pkw-Fahrerin selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Alzey unter 06731/9110 in Verbindung zu setzen.