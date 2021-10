Schwerer Unfall auf A 49 – Verursacher geflüchtet – Zeugen gesucht

A49/Kassel (ots) – Am Dienstagmorgen 05.10.2021 kam es auf der A49 am Autobahnkreuz Kassel West zu einem Rückstau, in dessen Folge der Fahrer eines Kleintransporters in das Heck eines Sattelaufliegers krachte. Wie sich erst bei der Unfallaufnahme durch die hinzugerufene Polizei herausstellte, war der mutmaßliche Verursacher des Unfalls geflüchtet.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Richtung Kassel für 1 ½ Stunden voll gesperrt werden, weshalb es zu Stau und Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Autobahnpolizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 9:20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Verursacher auf der A 49 von Baunatal kommend in Richtung Kassel unterwegs und wollte am Autobahnkreuz auf die A 44 in Richtung Dortmund fahren.

Offenbar wegen eines Rückstaus auf dem kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen konnte der Fahrer mit seinem dunklen Pkw nicht nach rechts auf diese Spur wechseln und blieb unvermittelt mitten auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn stehen. Um nicht auf das plötzlich vor ihm stehende Auto aufzufahren, wich der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus Polen auf die linke Spur aus.

Dem ausscherenden Sattelzug wiederum konnte der dahinterfahrende 23-jährige Mann am Steuer eines Kleintransporters nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck des Sattelaufliegers. Der 23-Jährige aus Körle zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der ersten Ermittlungen und Zeugenbefragungen ist davon auszugehen, dass der Fahrer des auf die A 44 in Richtung Dortmund geflüchteten dunklen Pkw den schweren Unfall bemerkt haben dürfte. Ein Kennzeichen ist bislang nicht bekannt.

An dem Sattelauflieger entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Auf ca. 10.000 Euro beläuft sich der Totalschaden an dem Kastenwagen, der abgeschleppt werden musste. Zudem war anschließend die Reinigung der Fahrbahn von Fahrzeugteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt. Wer Hinweise zu dem Unfall oder auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw in Mattenbergstraße mit Verletzten

Kassel-Oberzwehren (ots) – In der Mattenbergstraße ist es gegen 9:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Beamte des zuständigen Polizeireviers Süd-West sowie Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Wie die eingesetzten Polizisten berichten, sind nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Insassen des Pkw offenbar schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Aktuell kommt es aufgrund des Unfalls zu Behinderungen in der Mattenbergstraße und im Straßenbahnverkehr.

Folgemeldung (ots) – Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Pkw gegen 9:30 Uhr in der Mattenbergstraße in Kassel sind 3 Menschen verletzt worden und ein Schaden von ca. 70.000 Euro entstanden. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Pkw und ihr einjähriger Sohn wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Der 38 Jahre alte Fahrer der Tram zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West zum Hergang berichtet, war die 32-Jährige mit einem VW Tiguan auf der Mattenbergstraße in Richtung Kronenackerstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete sie am Bahnübergang offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage mit Andreaskreuz, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden und stadtauswärts fahrenden Tram kam. Dadurch drehte sich der Pkw und wurde im weiteren Verlauf ca. 15 Meter weit von dem Schienenfahrzeug mitgeschleift. An der Straßenbahn war bei dem Unfall ein Schaden im Frontbereich von ca. 10.000 Euro entstanden.

Am Tiguan war nach Einschätzung der Beamten ein Totalschaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Das Auto musste von der ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzten Feuerwehr von den Gleisen gezogen und anschließend abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls kam es bis etwa 10:20 Uhr zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr und im Bereich der Mattenbergstraße.

Garagenbrand in Liebenau – Kripo geht von Brandstiftung aus

Liebenau (ots) – Am Montagabend 04.10.2021 wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 20:50 Uhr zum Brand einer Garage im Muddenhagener Weg, Ecke “Unterland”, in Liebenau-Lamerden gerufen. Dank der frühzeitigen Mitteilung eines Anwohners und des Einsatzes der hinzugeeilten Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Dennoch entstand an der massiv gebauten und direkt an ein Einfamilienhaus angrenzenden Garage, in der Motorräder, ein Oldtimer und Werkzeug abgestellt waren, ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Dienstag die Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Streife des Kriminaldauerdienstes fortgesetzt. Wie die Ermittler berichten, deutet alles darauf hin, dass die Garage vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen in Liebenau-Lamerden gemacht haben und den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfallflucht nach mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Montagnachmittag 04.10.2021 kam es auf der Kreuzung Dresdener Straße, Scharnhorststraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher anschließend das Weite suchte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der unbekannte Fahrer offenbar bei Rot in die Kreuzung gefahren und dort mit einer Audifahrerin zusammengestoßen. Am Pkw der Frau war ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden.

Der flüchtige Verursacher war mit einem schwarzen Kombi unterwegs, der nun im hinteren rechten Bereich beschädigt sein müsste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war es gegen 17:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Die 51-jährige Audifahrerin aus Vellmar war mit ihrem A4 von der Hafenbrücke gekommen und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Ölmühlenweg fahren. Nachdem sie zunächst an der roten Ampel angehalten hatte, fuhr sie anschließend bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Moment kam von links der auf der Dresdener Straße fahrende Kombi, der offenbar bei Rot gefahren war. Die 51-Jährige krachte mit der vorderen rechten Fahrzeugseite ihres Wagens gegen die rechte hintere Seite des schwarzen Pkw. Dessen Fahrer war anschließend jedoch weitergefahren, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder den schwarzen Kombi, der hinten rechts beschädigt sein müsste, geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbrüche in Kindertagesstätten: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden und Söhrewald

Lohfelden und Söhrewald (ots) – Eine böse Überraschung erlebten am Montagmorgen 04.10.2021 die Erzieherinnen von 4 Kindertagesstätten in Lohfelden und Söhrewald. Vermutlich ein und dieselben Täter waren im Laufe des Wochenendes in die Gebäude eingebrochen und hatten Bargeld erbeutet. Dabei gingen sie äußerst brachial vor und richteten an mehreren Fenstern, Türen und Schränken Schäden an.

Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Kitas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme an den vier Tatorten eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereigneten sich die Einbrüche nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Freitagabend und dem gestrigen Montagmorgen. In den beiden Fällen in der Schulstraße und der Berndtswiese in Söhrewald-Wellerode hatten die Täter mit einem Werkzeug eine Zugangstür aufgehebelt und sich anschließend auf Beutezug begeben. In der Kita in der Schulstraße brachen sie darüber hinaus weitere verschlossene Türen im Gebäude sowie Spinde und Schränke auf. Sie erbeuteten geringe Bargeldbeträge aus Sparschweinen und Umschlägen der verschiedenen Gruppen.

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster zum Turnraum stiegen die Täter in die Kita in der Kurt-Schumacher-Straße in Lohfelden-Vollmarshausen ein. Aus der Kindertagesstätte wurde ebenfalls Bargeld aus einem Schrank gestohlen.

Gescheitert sind die Täter hingegen bei ihrem Einbruchsversuch in die Kita in der Straße “Am Wahlebach” in Lohfelden-Ochshausen. Dort gingen sie mit mitgebrachtem Werkzeug zwei Zugangstüren gewaltsam an. Es gelang ihnen jedoch nicht, diese zu öffnen, sodass sie in diesem Fall ohne Beute flüchteten.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Kitas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter

Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

