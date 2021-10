16-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Am Montagnachmittag ist ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Leichtkraftrad zu Fall gekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 16.15 Uhr auf der L 3242 von Albungen in Richtung Frankershausen unterwegs und war dann im Bereich einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung auf die seitliche Bankette geraten. Dabei hatte der 16-Jährige dann die Kontrolle über sein Zweirad verloren, geriet in den Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Wasserdurchlass.

An der Unfallstelle klagte der junge Mann über Schmerzen im Brustbereich, so dass er nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Eschwege verbracht wurde. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde später abgeschleppt. Der Sachschaden liegt hier bei 1.000 Euro.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Gegen einen 46-jährigen Mann aus Bad Sooden-Allendorf ermittelt die Polizei in Eschwege wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, nachdem der Mann am Montagmittag gegen 11.30 Uhr in der Kurstadt mit seinem Auto in alkoholisiertem Zustand unterwegs gewesen sein soll. Zeugen hatten die Polizei verständigt, die den Mann im Städtersweg einer Kontrolle unterzogen. Ein mit dem 46-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobe bei dem Mann veranlassen mussten.

Kabelbrand in Appartementhaus

Zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften kam es am heutigen frühen Dienstagmorgen gegen 05.00 Uhr in Bad Sooden-Allendorf. In einem Appartementhaus in der Oberen Bergstraße waren mehrere Bewohner aufgrund von übermäßiger Wärmeentwicklung und Brandgeruch im Treppenhaus zunächst von einem Kellerbrand ausgegangen und hatten daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Wie sich bei der Begutachtung der Einsatzstelle herausstellte, war es im Erdgeschoss unter einer verputzten Wand zu einem Kabelschmorbrand gekommen, der letztlich einen angrenzenden Holzbalken in Mitleidenschaft gezogen hatte. Der angeschmorte Holzbalken war dann letztlich auch für die Wärme-und Geruchsentwicklung im Gebäude verantwortlich.

Die Feuerwehr hatte dann zwecks Bekämpfung des Brandherds mit ihren Gerätschaften die Verkabelung in der Wand frei gelegt und den schmorenden Balken abgelöscht Dabei erlitten zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Stromstöße. Die Feuerwehrleute wurden daraufhin vorsorglich zur weiteren ambulanten Behandlung ins Klinikum nach Eschwege verbracht.

Die Bewohner des Appartementhauses blieben allesamt unverletzt und wurden vorübergehend im kirchlichen Gemeindehaus untergebracht.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge zwischen 800 und 1.000 Euro, sofern durch den beschädigten Balken keine größere Bausubstanzverletzung erfolgt ist, was im Nachgang noch zu prüfen sein wird.

VW Golf über Nacht in Wanfried geklaut; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Heute Morgen ist der Diebstahl eines Kraftfahrzeuges bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht worden. Ein 29-Jähriger aus Wanfried meldete seinen blauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-W 311 als gestohlen. Aufgefallen war das Fehlen des Fahrzeuges heute Morgen gegen 06.30 Uhr, als der 29-Jährige zur Arbeit fahren wollte.

Abgestellt wurde das Auto letztmalig am Montagabend gegen 18.00 Uhr in der Plouescatstraße in Wanfried auf einem Pkw-Stellplatz vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Der Stehlwert liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

82-jährige Rentnerin als Fahrgast im Linienbus leicht verletzt

Bei einem unerwarteten und scharfen Bremsmanöver eines Linienbusses hat sich gestern Mittag eine 82-jährige Frau leicht verletzt, die sich als Fahrgast in dem Bus aufgehalten hatte. Eine 35-jährige Busfahrerin aus Eschwege war gegen 12.50 Uhr mit dem besagten Linienbus auf der Straße “Am Bahnhof” aus Richtung Schützengraben kommend in Richtung Stadtbahnhof unterwegs, als noch vor einem gekennzeichneten Fußgängerüberweg ein

47-jähriger Fußgänger unvermittelt die Straße überquerte.

Bei dem abrupten Bremsvorgang verletzte sich die Rentnerin und klagte anschließend über Schmerzen im rechten Arm und dem rechten Knie. Die Frau ist daraufhin mit einem verständigten RTW ins Klinikum nach Eschwege verbracht worden, wo sie ambulant behandelt wurde.

Die Polizei in Eschwege führt nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und zudem besteht bei dem aus Eschwege stammenden Fußgänger der Verdacht der Verkehrsunfallflucht, da der Mann sich zunächst von der Unfallstelle entfernt hatte und

erst im Zuge der Unfallaufnahme von der Polizei ermittelt wurde.

Polizei Witzenhausen

Geldbörsendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag ist ein Mann aus Friedland in einem Discounter “An der Bohlenbrücke” Opfer eines Diebstahls geworden. Der 71-Jährige Mann hatte zunächst in dem Discounter eingekauft, wartete anschließend aber noch kurz im Ausgangsbereich um nach Prospekten zu schauen.

Dieser kurze unbeobachtete Moment reichte offenbar aus, so dass unbekannte Täter aus dem Einkaufswagen bzw. der darin abgestellten Einkaufstasche des Geschädigten dessen Portmonee mit Ausweisen, Führerschein, diversen Bankkarten und Bargeld klauen konnten. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Sattelzug beschädigt Laterne

Heute Morgen hat ein 58-Jähriger aus Witzenhausen um kurz vor 07.00 Uhr mit einem Sattelzug eine Straßenlaterne beschädigt. Der Mann wollte in der Straße “In der Aue” in Witzenhausen auf ein Tankstellengelände fahren, touchierte dabei dann aber aus Unachtsamkeit eine im Zufahrtsbereich befindliche Laterne.

Die Laterne wurde dabei stark verbogen. Der Unfallschaden liegt bei 500 Euro.

Polizei Sontra

22-Jähriger mit Kleinbus missachtet die Vorfahrt

Heute Morgen gegen kurz vor 09.00 Uhr hat ein 22-Jähriger aus Sontra mit einem Kleinbus einem 39-jährigen Autofahrer aus Eisenach die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 22-Jährige wollte von der L 3249 aus Richtung Hornel kommend nach links auf die B 27 einbiegen, übersah dann hierbei aber den bevorrechtigten Autofahrer, der auf der B 27 aus Richtung Bernebrug kommend in Fahrtrichtung Sontra unterwegs war.

Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro am Kleinbus des Verursachers, der zudem nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der beteiligte Pkw war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und ist mit einem Schaden von 3.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

