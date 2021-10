Berauscht auf dem Motorrad und per Haftbefehl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 40-jährigen Motorradfahrer kontrollierten Polizisten am Montag 04.10.2021 “Am Gundhof”. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 40-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann konnte den Polizisten zudem keinen Führerschein vorlegen und an seinem Motorrad war ein falsches Kennzeichen angebracht. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 40-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Den Betrag von über 2.000 Euro zur Abwendung der Haftstrafe konnte er nicht aufbringen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Darmstadt

Katalysatoren im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf die Katalysatoren zweier Autos hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Bei einem im Eberstädter Weidigweg geparkten grauen Mitsubishi ließen die Täter in der Zeit zwischen Freitag (1.10.) und Montag (4.10.) aus noch nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben, die Verbindungsrohre zu dem begehrten Objekt zu durchtrennen, ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Bei einem grauen Opel Corsa, abgestellt “Am Hasenpfad” in Wixhausen bauten sie den Katalysator komplett aus und flüchteten mit ihrer Beute.

In beiden Fällen verursachten sie einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt-Dieburg

Aktuell vermehrt Enkeltrickmasche – Polizei warnt und gibt Verhaltenshinweise

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg (ots) – Derzeit versuchen Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick wieder vermehrt an das ersparte Geld von überwiegend älteren Menschen zu gelangen. Am Dienstagmittag (5.10.) wurden der Polizei in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg, unter anderem in Mühltal und Modautal, mehrere verdächtige Anrufe gemeldet.

Beim Großteil der Anrufe gaben sich die Betrüger am Telefon als Verwandte aus und gaukelten die Geschichte vor, dass sie nach einem tödlichen Verkehrsunfall mehrere Tausend Euro benötigen würden. Glücklicherweise reagierten nach jetzigem Kenntnisstand die angerufenen Bürgerinnen und Bürger vorbildlich, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Sie legten auf und informierten die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut und gibt folgende Tipps: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf Geldforderungen ein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie Ihre Verwandten auf einer Ihnen bekannten Nummer zurück! Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten oder Beauftragte Ihres angeblichen Verwandten. Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte.

Kreis Bergstraße

Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Transporterfahrer

Bensheim (ots) – Weil er im Bereich der Rastanlage Bergstraße eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße befuhr, stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen in der Nacht zum Dienstag 05.10.21 einen 40 Jahre alten Transporterfahrer.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund zwei Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde von der Polizei eingezogen

Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen – Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise

Fürth (ots) – Um an die auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche zu gelangen, wurde am Montag (04.10.) die Beifahrerscheibe eines schwarzen Fiat 500 in der Brunnengasse eingeschlagen. Die Tat wurde zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr verübt.

Wer in den Nachmittagsstunden Verdächtiges in der Brunnengasse bemerkt hat, wendet sich bitte an die Ermittler (K 21/22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei wiederholt den Hinweis, keine Wertsachen, auch nicht für wenige Minuten, im Auto zurückzulassen. Vermeintliche Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese “Verstecke” ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen werden. Kriminelle benötigen oft nur wenige Sekunden, um eine Scheibe einzuschlagen oder die Tür zu entriegeln.

Odenwaldkreis

Polizei mit Rauschparcours auf dem Jugendfeuerwehrtag

Erbach (ots) – Die Odenwälder Schutzfrauen, Jennifer Haag und Carina Oberle sowie unser Schutzmann vor Ort, Andreas Krieg, werden am Sonntag, 10.10.2021 den Jugendfeuerwehrtag in Erbach auf dem Marktplatz unterstützen.

An ihrem Stand informieren sie zum Thema Verkehrsprävention. Was bewirken Drogen und Alkohol im Straßenverkehr? Welche Gefahren birgt die Einnahme eines Stoffes oder die Kombination Drogen und Alkohol? Wie kann ich mich davor schützen?

Um mögliche Gefahren greifbarer zu gestalten, bieten die Schutzleute vor Ort die Teilnahme an einem “Rauschparcours” an. Beim simulierten Rausch werden die Reaktionen und Fähigkeiten der Personen individuell getestet und ausgewertet.

Informieren Sie sich! Besuchen Sie zwischen 10.00 und 16.00 Uhr den Informationsstand der Polizei auf dem Marktplatz am Schloss.

