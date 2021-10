Neustadt: KOMM REIN! Tag des offenen Theaters am 17. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Wie steht es aktuell um die Kultur in Hambach? Wie läuft der Theaterbetrieb in der Kurve? Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was wird sich vom Vereinsleben im THUK gewünscht? Was bietet der Verein seinen Mitgliedern?

Um miteinander ins Gespräch zu kommen, möchten das Theater in der Kurve gerne einladen zum Tag des offenen Theaters am Sonntag, 17. Oktober 2021, von 11:00 bis 17:00 Uhr im Theater in der Kurve. Vereinsmitglieder und Künstler werden über den ganzen Tag ein buntes Programm aus kurzen Szenen, Musik, Lesungen, Maskentheater und mehr bieten. Außerdem wird es Möglichkeiten zum Austausch, zum Sich-Einbringen und natürlich Kaffee und Kuchen geben. Das alles findet nicht nur im Theatersaal, sondern auch im Garten, im Hof, im Foyer und aus der Garderobe statt – das gesamte Theater öffnet seine Türen!

Gemäß dem Motto „Komm rein!“ gibt es keine Anmeldepflicht, keine große Bürokratie. Am Eingang werden kurz die 3Gs geprüft und die Kontaktdaten aufgenommen. Es werden außerdem Schnelltests vor Ort angeboten.

„Wir freuen uns auf Gespräche, Gedanken, Ideen, Wünsche…!“

Diese Veranstaltung findet im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT statt, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.