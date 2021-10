Diebstahl von Katalysatoren und Kupferkabeln

Albisheim

Am Montag, den 04.10.2021, zwischen 00:00 Uhr und 02:40 Uhr, wurden von einem Firmengelände in Albisheim Katalysatoren, Netzwerktechnik und Kupferkabel aus dort abgestellten Fahrzeugen entwendet.

Durch Sichtung der Überwachungsvideos konnte festgestellt werden, dass die beiden männlichen, bislang unbekannten Täter, zunächst mit dem Fahrrad an die Tatörtlichkeit heranfuhren. Einer der Täter trug dabei eine auffällige Arbeitshose mit reflektierenden Streifen. Außerdem trugen die beiden Männer Basecaps.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Betrugsversuche

Am 04.10.2021 kam es im Verlauf des Tages zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. Hierbei wurden die Geschädigten zwei Mal zunächst von einer angeblich verwandten Person angerufen. Während in einem Fall die Anruferin das Gespräch auf Nachfrage des Geschädigten beendete, wurde das Telefonat in einem anderen Fall an eine vermeintliche Polizeibeamtin weitergegeben. Durch diese wurde eine Unfalllage mit tödlichem Ausgang geschildert und zur Abwendung der Strafe eine Zahlung von 40.000 bis 80.000 Euro gefordert. Als die Geschädigte daraufhin zunächst mit ihrem Sohn sprechen wollte, wurde das Gespräch ebenfalls durch die Anruferin beendet. In einem dritten Fall erhielt die Geschädigte mehrere Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft, welchem diese den Fernzugriff auf ihren PC freigeben sollte. Als die Geschädigte angab, keinen PC zu besitzen, kam es zu keinen weiteren Anrufen mehr. In keinem der Fälle entstand Sachschaden, da es jeweils beim Versuch blieb. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch

so inständige Bitten ein. Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

PKW landet in Leitplanke

B41, Bad Sobernheim-Steinhardt

Gegen 10:25 Uhr befuhr heute eine 30-jährige Dame aus dem Kreis Mainz-Bingen mit ihrem PKW die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe der Ortslage Steinhardt kam die Fahrerin leicht nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen ab. Durch das zu starke Gegenlenken schlug sie in der Folge mit ihrem PKW in die Mittelleitplanke ein und drehte sich um 180 Grad. Die alleine im Fahrzeug befindliche Frau blieb glücklicherweise unverletzt; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort kostenpflichtig verwarnt.

Diebstahl von Kupferkabel

Im Zeitraum vom 02.10.2021 bis zum 04.10.2021 kam es auf einer Baustelle an der L386, Gemarkung Bischheim, zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Aus den bereits verlegten Kabeln wurden mehrere Meter herausgetrennt. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsunfallflucht

Am 04.10.2021, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich in der Gartenstraße in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.