Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

Haßloch (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Haßloch im Lachener Weg stellten Beamte der Polizei Haßloch am frühen Dienstagmorgen bei einer Fahrzeugführerin drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein anschließender Test brachte schließlich Gewissheit, dass die 30-jährige Neustadterin unter dem Einfluss von Amphetamin am Steuer saß. Ihre Fahrt war somit beendet und sie musste eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Haßloch: Vemutlich Geldbeutel unterschlagen

Haßloch (ots) – Beamte der Polizei Haßloch wurden am Montag (04.10.21) zum Bahnhof gerufen, da es in einem Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Bei der Klärung des Sachverhalts und der anschließenden Durchsuchung des Agressors, einem 35-jährigen Wohnsitzlosen, konnte in dessen Hab und Gut unter anderem ein Gelbeutel aufgefunden werden, der ihm nicht gehörte. Die Erklärung, dass er den Geldbeutel zufällig in Mannheim gefunden habe und gerade auf dem Weg war, diesen bei der Polizei abzugeben, war wenig glaubhaft. Der Geldbeutel wird dem vermeintlichen Verlierer nun auf behördlichem Wege zugestellt. Gegen den 35-jährigen wird ein Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet.

Haßloch: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Haßloch (ots) – Ein schwerverletzter Radfahrer und 600 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles vom Montag, dem 04.10.21 in Haßloch. Gegen 16:25 Uhr wollte eine 51-jährige Haßlocherin mit ihrem PKW in den Kreisverkehr Moltkestraße/Richard-Wagner-Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen 36-jährigen Haßlocher, der sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte. Bei der Anschließenden Kollision verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Wattenheim: Opel-Fahrer unter Drogeneinfluss auf A6

Wattenheim (ots) – Einen unter Drogeneinfluss stehenden Opel-Fahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 04.10.2021, um 19.25 Uhr, auf der A6, Anschlussstelle Wattenheim, fest. Der 37-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, er hatte THC konsumiert. Bei der Durchsuchung von Person und Auto fanden die Polizisten im Rucksack des Mannes außerdem mehr als 3 Gramm Marihuana.

Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Lambrecht: Angestellte eines Geldinstitutes vereitelt Enkeltrick in Lambrecht

Lambrecht/Pfalz (ots) – Korrekt gehandelt hat die Angestellte eines Lambrechter Geldinstitutes, als sie eine 87-jährige Kundin gestern, 04.10.2021, kurz vor 13:00 Uhr, davor bewahrte 23.000,- Euro an Trickbetrüger zu übergeben. Die Seniorin aus einer Gemeinde des Elmsteiner Tales erhielt von einem angeblichen Polizisten einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem der andere Beteiligte ums Leben gekommen ist und dem Enkel nun die Untersuchungshaft drohe. Der angebliche Polizeibeamte gab den Hörer an eine weitere Person weiter, die heulend die Oma um Hilfe anflehte. Die Seniorin sagte ihre Hilfe zu und die Täter schickten ihr ein Taxi, welches sie nach Lambrecht fuhr, wo sie den Bargeldbetrag abhob. Geistesgegenwärtig wurde durch die aufmerksame Angestellte eine Informationskette in Gang gesetzt und so konnte letztendlich der Bargeldbetrag wieder auf das Konto der älteren Dame eingezahlt werden.

Da leider nicht alle Mitarbeitende der Geldinstitute ein solch hohes Maß an Aufmerksamkeit walten lassen (können), empfiehlt die Polizei allen Angehörigen älterer Verwandten, diese zu sensibilisieren und die Thematik anzusprechen. In keinem Fall wird die Polizei Verwandtschaft telefonisch zu irgend einer Zahlung auffordern.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):