Heidelberg: Stadtnotizen 05.10.2021

Heidelberger Vereinsforum zum Thema „Neustart nach Corona – Herausforderungen für Vereine“ – Veranstaltung am 23. Oktober – Anmeldung für Vorstände und interessierte Vereinsmitglieder läuft

Die Pandemie und der monatelange Lockdown haben Vereine vor neue Herausforderungen gestellt. Das 6. Heidelberger Vereinsforum am Samstag, 23. Oktober 2021, von 9.30 bis circa 14 Uhr im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, 69124 Heidelberg-Kirchheim, bietet unter dem Motto „Neustart nach Corona – Herausforderungen für Vereine“ hilfreiche Unterstützung und eine Plattform zum Austausch. Ziel ist es, dass Vereinsvertreterinnen und -vertreter miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen und konkrete Lösungsmöglichkeiten für die eigene Vereinsarbeit mitnehmen können.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Steffen Wörner, Geschäftsführer Stadtjugendring Heidelberg, werden zu Beginn des Vereinsforums begrüßen. Impulse aus verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit geben einen Einstieg in das Thema. Unter professioneller Moderation erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend gemeinsam zentrale Herausforderungen, die in Themengruppen weiter diskutiert werden. In dem offen gehaltenen Format soll vor allem ein Wissens- und Erfahrungsaustausch möglich werden.

Interessierte Vorstände von Heidelberger Vereinen und Vereinsmitglieder können sich bis Freitag, 15. Oktober 2021, anmelden – online unter www.heidelberg.de/buergerengagement, per E-Mail an buergerengagement@heidelberg.de oder per Fax an 06221 58-461000. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Für die Teilnahme ist ein Nachweis nach der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) erforderlich. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Bei der Anmeldung sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, wenn sie einen Gebärdensprachdolmetscher brauchen, eine Assistenzperson mitbringen oder einen mit Rollstuhl zugänglichen Platz benötigen.

Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit ihren Projektpartnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Heidelberger Stadtteilvereine, Stadtjugendring Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Selbsthilfebüro zu der Veranstaltung ein.

Service- und Informationsportal für Vereine

Wissenswertes rund um die Vereinsarbeit finden Vereinsvertreter im Service- und Informationsportal der Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/servicevereine. Interessierte erhalten auf einen Blick eine Orientierung zu vereinsrelevanten Themen: zuständige Ansprechpartner innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Anmietung und Pacht von städtischen Gebäuden und Räumen, notwendige Genehmigungen für die Austragung von Veranstaltungen, Hygienevorschriften bei Vereins- und Straßenfesten, Versicherungen und vieles mehr. Das Informationsportal ist für alle Vereine hilfreich – unabhängig davon, ob das Engagement in der Kultur, im Sport oder in anderen Sparten erfolgt.

Trauern oder lieben? – Film und Diskussion mit Sozialbürgermeisterin Jansen beim Filmfestival der Generationen am 12. Oktober

Das Europäische Filmfestival der Generationen zeigt in diesem Jahr wieder bundesweit vom 1. Oktober bis 30. November deutsche und internationale Spiel- und Dokumentarfilme über das Alter, das Älterwerden und den demografischen Wandel. In Heidelberg ist unter anderem der belgische Spielfilm „Hinter den Wolken“ von Cecilia Verheyden zu sehen. Er erzählt von den Lebenslinien zweier verwitweter Menschen, die sich nach einem halben Jahrhundert wieder treffen. Gezeigt wird der Film am Dienstag, 12. Oktober 2021, um 14.30 Uhr in der Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15. Veranstalter ist das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit der Akademie für Ältere. An den Film schließt sich eine Diskussion um das Thema „Trauern oder lieben – oder geht beides?“ an. Diskussionsgast ist Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. Der Eintritt ist frei. Informationen online unter www.festival-generationen.de. Fragen beantwortet Antje Kehder, Amt für Soziales und Senioren, Telefon 06221 58-38340.

Frau und Beruf: Frauenwirtschaftstage am 15. und 16. Oktober 2021 – In diesem Jahr hybrid und in Englisch

Zu den „Frauenwirtschaftstagen 2021“ lädt die Stadt Heidelberg in Kooperation mit Heidelberg International Professional Women’s Forum (HIP) e.V. am Freitag und Samstag, 15. und 16. Oktober 2021, alle Interessierten herzlich ein. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr „Ch@llenge Vereinbarkeit“. Ziel der Frauenwirtschaftstage ist es, die Fähigkeiten, Talente und Chancen von qualifizierten Frauen in den Fokus zu rücken und Perspektiven aufzuzeigen. Die landesweiten Frauenwirtschaftstage 2021 finden mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg vom 13. bis 16. Oktober 2021 statt. Am 15. und 16. Oktober beteiligt sich die Stadt Heidelberg am Programm von HIP e.V. Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.heidelberg.de/frauenwirtschaftstage.

Frauenwirtschaftstage – das Programm

Am Freitag, 15. Oktober, von 18 bis 21 Uhr lädt das Heidelberg International Women’s Forum zum „Meet & Greet – Endlich wieder vor Ort – echtes Netzwerken!“ (in englischer Sprache) in die Mathematik-Informatik-Station (MAINS) ein, Kurfürsten-Anlage 52, 69115 Heidelberg. Hier gibt es die Möglichkeit, live zu netzwerken und sich aktiv auszutauschen rund um das Thema „Frauen und Beruf”. Geboten wird neben neuen Kontakten, interessanten Gesprächen, Snacks und Drinks auch die Möglichkeit, das MAINS und dessen Ausstellungen näher kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber registrierungspflichtig. Es gelten die 3G-Regeln. Die Anmeldung erfolgt online unter https://www.hipwf.com/hip-carousel-2021/.

Am Samstag, 16. Oktober 2021, 10 bis 13.30 Uhr steht das „Learn & Explore Barcamp – über Spatial Chat“ (in englischer Sprache) von HIP e.V. auf dem Programm, eine virtuelle Veranstaltung internationaler Frauen aus der Rhein-Neckar-Region. In halbstündigen „Breakout Sessions“ werden in kleiner Runde Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Digitalisierung, Vernetzung, Unternehmensgründung und Gesundheit diskutiert – virtuell und in Englisch. Auch eigene Themen, Vorträge und Workshop-Ideen können eingebracht werden. Die Anmeldung unter https://www.hipwf.com/hip-carousel-2021/ ist kostenlos. Der Link zur Teilnahme wird zeitnah verschickt.

Hintergrund: Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg setzt sich gemeinsam mit engagierten Akteurinnen und Akteuren kontinuierlich dafür ein, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Das Amt verbessert und stärkt deren Teilhabe an der Arbeitswelt durch Initiierung und Förderung von Projekten und Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen für diese Zielgruppe allmählich verbessern.