Ludwigshafen: HWG LU begrüßt weit über 600 neue Bachelorstudierende

Ludwigshafen – Mit gut 900 neuen Studierenden – Bachelor- und Masterstudierende aus dem konsekutiven und dem Weiterbildungsbereich sowie Austauschstudierenden – erreicht die Gesamtstudierendenzahl mit über 4.700 Studierenden erneut eine sehr gute Marke.

Nach drei rein virtuellen Erstsemesterbegrüßungen konnte die HWG LU heute endlich wieder einen Teil ihrer Erstsemester in Präsenz begrüßen: Rund 90 neue Studierende konnten die Begrüßung vor Ort in der Corona-bedingt platzbeschränkten Aula und den Konferenzräumen verfolgen, der Großteil der insgesamt über 600 neuen Bachelorstudierenden verfolgte den Start ins akademische Leben virtuell über den Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Hochschule.

Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra und die beiden Vizepräsidentinnen, Prof. Dr. Edith Rüger-Muck und Prof. Dr. Ellen Bareis, begrüßten gemeinsam mit Kanzlerin (m.d.W.d.G.b.) Carolin Nöhrbaß die (nach vorläufigen Zahlen) insgesamt rund 900 neuen Studierenden im Namen der Hochschule: „Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit nehmen wir persönlich“, versprach dabei Hochschulpräsident Mudra. Ludwighafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck überbrachten ihre Grüße und Wünsche zum Semesterstart per eingespielter Videobotschaft. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) und das Studierendenparlament (StuPa) präsentierten den Neuankömmlingen anschließend die Aufgaben und Angebote der Studierendenvertretung; gefolgt von der Vorstellung der Hochschule durch Rosario Celona und Sarah Gonzalez-Störkel, Marketing-Studierende im zweiten bzw. dritten Semester. Auch Vertrauensdozentin Prof. Dr. Birgit Angermayer, das Studierendenwerk Vorderpfalz und die Hochschulseelsorge brachten ihr Angebot den Studierenden näher. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung bot der AStA Führungen in Kleingruppen über den Campus und eine Spiele-Rallye zum besseren Kennenlernen an.

Start in ein hybrides Wintersemester

Die hybride Erstsemesterbegrüßung markiert den Start in ein ebenfalls hybrides Wintersemester: Auf die Studierenden wartet ein Mix aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen. Auch der AStA startet in die „neue Normalität“: So findet morgen im Club Chaplin eine Ersti-Party statt – wenn auch mit 2G-Nachweis. Und am Donnerstag, 7. Oktober 2021, können sich ab 19.00 Uhr die Neuankömmlinge beim Ersti-Get2Gether im Freischwimmer Ludwigshafen erste Kontakte knüpfen.

Zum Wintersemester 2021/2022 starten nach vorläufigen Zahlen 678 Bachelor- und 201 Masterstudierende (konsekutive und Weiterbildung) sowie 52 Austauschstudierende. Damit liegt die Zahl der Studierenden aktuell bei 4.724 Studierenden insgesamt. Immer gefragter sind bei den Bewerbern die Bachelorstudiengänge „Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Controlling & Information“ und „Internationale BWL mit Schwerpunkt Management“. Unverändert großer Beliebtheit erfreuen sich darüber hinaus die Bachelorstudiengänge „Marketing“ und „Soziale Arbeit“. Einen großen „Run“ gab es zudem auf den erstmals angebotenen Bachelorstudiengang „Hebammenwissenschaft“.