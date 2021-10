Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz/Hutzdorf – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (30.09.) im Grotersbachweg in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. An der Kellertür entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheibe beschädigt

Lauterbach – Am Sonntagmorgen (03.10.) warfen Unbekannte in der Straße „Eisenbacher Tor“ einen Gullideckel gegen das Schaufenster eines Modehauses. Die Scheibe hielt stand, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugteile gestohlen

Lauterbach – In der Nacht zu Montag (04.10.) stahlen Unbekannte in der Beethovenstraße zwei Scheibenwischblätter und die Stoßfängerabdeckung für das Gewinde einer Abschleppöse von einer braunen Mercedes R-Klasse. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 50 Euro.

Zwei Sattelauflieger gestohlen

Alsfeld – Unbekannte stahlen zwischen Freitagmorgen (01.10.) und Montagmorgen (04.10.) in der Wilhelm-Stabernack-Straße zwei Sattelauflieger mit silbernen Planen und den Kennzeichen VB-GG 530 und VB-GG 280. Die Auflieger der Marke Schmitz Cargobull waren am Straßenrand vor einem Firmengelände abgestellt und hatten einen Gesamtwert von circa 15.000 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Herbstein/Stockhausen – In der Nacht zu Montag (04.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Freitag (01.10.) schlugen Unbekannte in der Straße „Am Hopfengarten" die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen 1er BMWs ein. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld – Zwischen Samstagnachmittag (02.10.) und Montagmorgen (04.10.) schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines in einem Parkhaus in der Straße „Neumarkt" geparkten Skoda Roomster ein. Die Täter stahlen eine Taschenlampe aus dem Auto und verursachten circa 250 Euro Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Freitag (01.10.) und Montag (04.10.) die Kennzeichen HEF-SB 254 von einem grauen Audi A4. Der Audi stand auf dem Hof einer Autowerkstatt in der Wippershainer Straße.

Einbruch in Baumarkt

Flieden – In der Nacht zu Freitag (30.09.) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten den Büro- sowie den Verkaufsbereich. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen 3.000 Euro Sachschaden.

Roller gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen am Freitagnachmittag (01.10.), zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, in der Nikolausstraße einen schwarzen Roller der Marke Peugeot im Wert von circa 500 Euro. Das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 616BDF stand auf einem Gehweg.

Fahrraddiebstahl

Künzell/Dirlos – Im Grumbachweg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.10.) ein blaues Herrenrad der Marke Villinger. Das Fahrrad im Wert von circa 50 Euro stand unter einem Carport und war mit einem Schloss gesichert.

Rüttelplatte gestohlen

Hünfeld/Michelsrombach – Zwischen Freitagnachmittag (01.10.) und Montagmorgen (04.10.) stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte im Wert von circa 8.000 Euro von einer Baustelle an der L 3378 bei Michelsrombach.

Pedelec gestohlen

Künzell – Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (04.10.) ein blaugrünes Pedelec der Marke Fischer aus einem Vorgarten in der Turmstraße. Das Zweirad im Wert von etwa 1.000 Euro war mit einem Schloss gesichert, der Akku war demontiert.

Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nüsttal-Haselstein (ots)

Am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf der K 122, zwischen Nüsttal-Haselstein und Großenbach, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem entgegenkommenden Leichtkraftrad. Die Fahrzeuge kollidierten in einer Linkskurve. In der Folge kam der 17-jährige Zweiradfahrer aus Nüsttal zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Er musste zur medizinischen Versorgung in das Städtische Klinikum Fulda verbracht werden. Der 71-jährige PKW-Fahrer aus einem Hünfelder Stadtteil blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die K 122 war im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Altreifen und Altöl illegal entsorgt – Polizei bittet um Hinweise

Ulrichstein (ots)

Bislang Unbekannte haben auf dem Parkplatz an der Landesstraße 3139, zwischen Ulrichstein-Rebgeshain und dem Ulrichsteiner Kreuz acht Altreifen und ca. 25 Liter Altöl in zwei Fässern illegal entsorgt.

Die Ablagerungen wurden am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, entdeckt.

Die Polizei Lauterbach bittet um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter 06641-9720 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.