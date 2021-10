Einbruch in Maschinenhalle eines Sägewerkes, Löhnberg, Löhnberger Hütte, Freitag, 01.10.2021, 15:30 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 06:30 Uhr

(wie)Am Wochenende wurde in eine Maschinenhalle eines Sägewerkes in Löhnberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Holztür auf der Vorderseite der Maschinenhalle Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden anschließend mehrere Gegenstände, wie Kettensägen, Akkuschrauber und ein Outdoorhandy, entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Auto in Weilmünster stark beschädigt, Weilmünster, Hauptstraße, Samstag, 02.10.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 00:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Weilmünster ein Cabriolet auf einem Parkplatz massiv beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte auf dem Parkplatz Hauptstraße/ Am Froschgraben einen blauen Ford Mustang rundherum. Dafür setzte der Täter mehrfach einen spitzen Gegenstand auf dem Lack an. Zudem wurde das Dach des Cabriolets eingeschnitten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR an dem Fahrzeug. Täterhinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Waldbrunn, Landesstraße 3046, Montag, 04.10.2021, 17:19 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde bei Waldbrunn ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt. Der Zweiradfahrer befand sich hinter einem VW auf der L3046 von Fussingen kommend in Richtung Ellar. Die Fahrerin des VW musste ihr Fahrzeug abbremsen, da der Pkw davor nach links abbiegen wollte. Dies bemerkte der Motorradfahrer offenbar zu spät und fuhr gegen das Heck des VW. Bei dem Unfall wurde der Zweiradfahrer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beamte der Polizeistation Limburg nahmen den Unfall auf.