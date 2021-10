Kaiserslautern – „Sinfonie der Farben und Strukturen“ lautet der Titel der Ausstellung, die ab sofort im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern zu sehen ist. Die Künstlerin Sonja Denzer präsentiert auf ihren Bildern vor allem Naturmotive wie Tiere und Blumen. Was ihre Werke außerdem auszeichnet, ist die einzigartige Kombination verschiedener Materialien und Techniken.

Zuerst erstellt Denzer auf einer Leinwand einen Hintergrund.

„Dabei kommen die unterschiedlichsten Naturmaterialien und Textilien, Pasten und Farben zum Einsatz“,

erläutert sie. Darauf malt die Künstlerin dann mit Acrylfarbe oder Pastelkreide das eigentliche Motiv. Zum Schluss montiert sie das Bild auf eine Holzplatte:

„So entsteht eine besondere Rahmung.“

Da sich rund um ihr Zuhause in Aschbach viele Vögel beobachten lassen, porträtiert Denzer diese häufig in ihren Werken. Und auch die Eichhörnchen, die sich am Futterhaus in ihrem Garten tummeln, haben Eingang in ihre Kunst gefunden. In der aktuellen Ausstellung präsentiert sie unter anderem die Bilder „Rothkehlchen“ und „Eichhörnchen“. Ein weiteres Bild trägt den Titel „Out of Africa“ und zeigt Zebras. Die Inspiration hierfür hat die Künstlerin bei zahlreichen Foto-Safaris in Afrika bekommen.

Sonja Denzers Bilder sind in Dauerausstellungen und immer wieder in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland zusehen. 2016 gewann die Malerin den 1. Preis für Mixed Art bei der Internationalen Kunstausstellung in Perl. Sie nimmt privaten Kunstunterricht und besucht immer wieder Workshops und Schulungen bekannter regionaler und internationaler Künstler. Des Weiteren ist Denzer Mitglied in den Vereinen: „Freunde der Malerei“ Landstuhl und Kulturstammtisch Blieskastel.