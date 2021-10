Korbach: Die Polizei-News

Kondomautomat aufgebrochen

Korbach (ots) – Auf Kondome und Bargeld hatten es Unbekannte in Korbach abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Sie brachen gewaltsam einen Kondomautomaten an der Einmündung Am Stege/Flechtdorfer Straße auf. Aus dem Automaten stahlen sie Kondome und Bargeld, die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 150 Euro.

Die Tatzeit steht noch nicht fest, die Straftat wurde am Freitagabend 01.10.21 festgestellt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Sachbeschädigungen am Bahnhof und im Teichgelände

Korbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03.10.2021 kam es erneut zu Vandalismus und Sachbeschädigungen am Frankenberger Bahnhof und im Teichgelände. Die Polizei bittet um Hinweise und kündigt verstärkte Kontrollen an.

Am Bahnhof schlugen die Unbekannten mehrere Glasscheiben an zwei Wartehäusern ein und richteten dabei erheblichen Sachschaden im vierstelligen Bereich an.

In der Vergangenheit, zuletzt im September 2021, wurden bereits mehrfach Scheiben der Wartehäuschen am Frankenberger Bahnhof zerstört.

In der gleichen Nacht kam es zu erneuten Sachbeschädigungen im Teichgelände. Hier zerstörten die Unbekannten einen Zaun der Springbrunnenanlage und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Auch im Teichgelände war es bereits öfters zu Vandalismus gekommen.

Die Stadt Frankenberg hat in beiden Fällen Anzeige erstattet. Die Polizeistation Frankenberg sucht Zeugen und kündigt weitere verstärkte Kontrollmaßnahmen am Bahnhof und im Teichgelände an.

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Unbekannter versucht in Wohnhaus einzubrechen

Korbach (ots) – Ohne Beute blieb ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Jungfernstein in Korbach. Der Täter hatte den Rollladen einer Nebentür hochgeschoben und die Scheibe der Tür mit einem Stein eingeschlagen.

Nach ersten Erkenntnisse der aufnehmenden Polizeibeamten gelangte der Täter aber nicht in das Wohnhaus und musste daher ohne Beute flüchten. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0.

Pedelec vor Gaststätte gestohlen

Wildungen-Odershausen (ots) – Den Aufenthalt eines Fahrradbesitzers in einer Gaststätte in der Wildunger Straße in Odershausen nutzte ein unbekannter Täter. Er entwendete ein vor der Gaststätte abgestelltes Pedelec. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer stellte sein Pedelec am Sonntagabend (3. Oktober) gegen 22.00 Uhr ungesichert vor der Gaststätte ab. Als er gegen 01.00 Uhr nach Hause wollte, musste er feststellen, dass sein Bike gestohlen worden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Bad Wildungen, die nun Zeugen sucht.

Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein E-Mountain-Bike der Marke “Haibike” in den Farben blau und gelb im Wert von etwa 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Einbruch in Garage gescheitert

Korbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.10.2021 versuchte ein unbekannter Täter in eine Garage in der Brandenburger Straße in Korbach einzubrechen. Er hebelte an dem Lamellentor, konnte dieses aber letztlich nicht öffnen und daher auch nicht in die Garage gelangen. Der Täter richtete einen Schaden von etwa 500 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0,

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Waldeck-Frankenberg (ots) – Am Freitag 01.10.2021 gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der B 253 zwischen Haina-Löhlbach und Frankenau-Deinrode ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Homberg (Efze) schwer verletzt wurde. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Frankenberg berichteten, befuhr der 36-jährige die B 253 aus Richtung Frankenberg (Eder) kommend, in Richtung Bad Wildungen.

Kurz hinter dem Abzweig zur L 3085 nach Frankenau kam der Motorradfahrer, in einer Rechtskurve, beim Überholen eines Pkw, nach links von der Fahrbahn ab und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Der Verunfallte wurde durch den Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Frankenberg zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Die angeforderte Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle für die Unfallermittlungen des beauftragten Verkehrsunfall-Sachverständigen aus. Die B 253 wurde dafür voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

