19 Plomben Marihuana sichergestellt – Kontrolle mündet in Wohnungsdurchsuchung

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Drogenhandels wird sich ein 41-Jähriger aus Darmstadt nach seiner Kontrolle, die in einer vorläufigen Festnahme sowie der Durchsuchung seiner Wohnung mündete, strafrechtlich verantworten müssen.

Am Freitag (1.10.) hatte der Mann gegen 13 Uhr im Herrngarten die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten des 1. Polizeireviers auf sich gezogen. Bei seiner anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten 19 Plomben Marihuana sicher. Weil sich dadurch der Verdacht begründete, dass der Darmstädter mit Drogen handelt, erfolgte danach die Durchsuchung seiner Wohnung.

Dieser Maßnahme stimmte der Tatverdächtige freiwillig zu. Weitere Drogen wurden nicht gefunden. Nach der Einleitung des Strafverfahrens und dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige nach Hause entlassen.

Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Darmstadt (ots) – Einen unter anderem wegen Betrugs und Bedrohung per Haftbefehl gesuchten 43 Jahre alten Mann, nahmen Polizeibeamte am Montag (04.10.), gegen 17.00 Uhr, in einem Wohnhaus in der Gruberstraße fest.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 43-Jährige im Besitz von Schusswaffen ist, waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Scheibe eingeschlagen und nach Beute in Schulgebäude gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (2.10.) haben noch unbekannte Täter das Nebengebäude einer Schule in der Hermannstraße heimgesucht. Gegen 19.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Aufenthaltsraum und suchten nach Beute. Sie entwendeten Geld und eine Bluetooth-Box. Mit ihrer Beute machten sie sich auf du davon.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Vandalen zerstören Banner von Fotoausstellung – 5.000 Euro schaden

Darmstadt (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro haben noch unbekannte Vandalen am vergangenen Wochenende auf dem Georg-Büchner-Platz verursacht. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten die Täter mehrere Banner einer dortigen Fotoausstellung. Die Tatzeit wird zwischen Samstag (2.10.) und Sonntag (3.10.) eingegrenzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Dieb stiehlt Rucksack und schlägt mit Krücke – Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstagmorgen 02.10.21 hat ein unbekannter Täter den Fahrgast einer Straßenbahn der Linie 8, die auf dem Luisenplatz wartete, bestohlen. Zwischen 6.50-07 Uhr hatte der 26-Jährige für einen kurzen Augenblick die Augen geschlossen. Als er wieder aufwachte bemerkte er, dass sein Rucksack fehlte und dieser von einem unbekannten Mann außerhalb der Straßenbahn an einem Wartehäuschen durchsucht wurde.

Als der Mann aus Roßdorf die Straßenbahn verließ, den Mann ansprach und aufforderte sein Rucksack zurückzugeben, schlug der Unbekannte sofort mit einem Krückstock nach dem Eigentümer. Durch den Schlag wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Der Kriminelle ließ von seiner Beute ab und flüchtete in Richtung Neckarstraße.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 1,70 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen Sonnenhut in der Farbe Beige und war mit einer schwarzen Weste über einem beigefarbenen Pullover sowie einer blauen Jeanshose bekleidet. Als auffällig wurde sein blausilberner Krückstock beschrieben.

Die Polizei in Darmstadt (K43) ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in Verbindung mit einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder denen der Täter bereits im Vorfeld in der Straßenbahn aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

4 Fahrraddiebe kommen nicht weit – Festnahmen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Eine 40 Jahre alte Frau aus Darmstadt und ihre drei 24,43 und 49 Jahre alten Komplizen werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (3.10.) zukünftig strafrechtlich wegen des Verdachts des Diebstahls, bei dem sie als Bande agierten, verantworten müssen.

Gegen 21 Uhr hatten die 4 ihr Unwesen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bad Nauheimer Straße getrieben, das Schloss eines Mountainbikes aufgeschnitten und mit dem Fahrrad die Flucht ergriffen. Zeugen hatten die Tatverdächtigen beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten die Flüchtenden im Bereich der Friedberger Straße, nahmen alle vier fest und brachten sie zur Wache.

Nach Einleitung der Ermittlungsverfahren und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen, die aus Darmstadt, Mörlenbach und Otzberg kommen, nach Hause entlassen.

Diebe suchen nach Wertvollem in Kirchengebäude

Darmstadt (ots) – Am Samstagmorgen 02.10.2021 kurz vor 8 Uhr sind die Spuren von Dieben in einer Kirche in der Stresemannstraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach ersten Ermittlungen reicht die Tatzeit bis zum Donnerstag (30.9.) gegen 18 Uhr zurück.

Auf der Suche nach Wertvollem hatten die Kriminellen sich Zugang zu dem Gemeindesaal sowie angrenzenden Büroräumen verschafft und dort Schubladen sowie Schränke durchsucht. Ob und in welchem Ausmaß sie dabei fündig wurden ist bislang noch unklar. Die Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Hinweise zu den Tätern entgegen.

17-jähriger am Steuer eines gestohlenen PKW

Darmstadt (ots) – Ein Polizeibeamter des 1. Polizeireviers befand sich am Sonntagabend 03.10.21 gegen 18:20 Uhr nach seinem Dienst auf dem Heimweg und sah dabei in der Schleiermacherstraße einen PKW der Marke Citroen fahren, der am Samstag 02.10.2021 beim 1. Revier als gestohlen gemeldet worden war. Als der PKW am Pali-Parkplatz geparkt wurde, sprach der Beamte den Fahrer an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen.

Der Fahrer blieb kurz im Fahrzeug sitzen, flüchtete dann aber zu Fuß als der erste Streifenwagen eintraf. Mit Unterstützung weiterer Kollegen konnte er nach kurzer Verfolgung auf dem angrenzenden Luisenplatz festgenommen werden. Er führte eine Farbkopie eines mutmaßlich unterschlagenen Führerscheins einer 70-jährigen mit.

Der gestohlene Citroen wurde sichergestellt und wird nach Abschluss der Spurensicherungsmaßnahmen dem Eigentümer zurückgegeben. In dem PKW wurde ein gestohlener E-Roller aufgefunden.

Der 17-jährige wurde nach den polizeilichen Erstmaßnahmen seinem Vater übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren zu den Delikten Diebstahl von PKW und E-Roller, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (02.10), kurz vor 15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Suzuki, der vor einem Asia-Markt in der Rheinstraße parkte.

Etwa 2.000 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das dabei beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt 06151/969-41210 entgegen.

Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Bismarckstraße ein. Für die Codierung bedarf es einer Voranmeldung. Die Termine werden über die Tel-Nr: 06151/969-411-03 vergeben.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, ist die Vorlage eines Ausweises sowie eines Eigentumsnachweises bei der Codierung zwingend notwendig. Außerdem gilt es Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher suchen Büroräume heim

Babenhausen (ots) – Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Samstag (2.10), 20 Uhr und Sonntag (3.10.), 10.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Firma in der Industriestraße verschafft und nach Beute gesucht. Die Täter wurden fündig und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.500 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachten konnte wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Kriminelles Duo macht sich an Zigarettenautomaten zu schaffen

Bickenbach (ots) – Offenbar mit dem Ziel, Zigaretten aus einem Automaten in der Rheinstraße zu erbeuten, haben sich zwei noch unbekannte Täter am Sonntagabend (3.10.) gegen 22.45 Uhr mit einer Flexmaschine an dem Gerät zu schaffen gemacht. Das kriminelle Vorhaben scheitere und weil sie die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich zogen, ergriffen die Kriminellen die Flucht.

Das Duo wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alte und von schlanker Statur beschrieben. Beide waren mit einem Parka bekleidet und hatten kurze Haare.

Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind werden an die Beamten unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

Kleingartenanlage – Sachschaden ohne Beute

Schaafheim (ots) – Zwischen Freitag (1.10.) und Samstag (2.10.) haben ungebetene Gäste eine Kleingartenanlage im Aueweg heimgesucht, drei Parzellen aufgebrochen und dabei Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/9656-0 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, entgegen.

Polizei sucht schwarzen Opel und Zeugen nach Unfall mit vier Beteiligten

Reinheim/Roßdorf (ots) – Am Freitag (01.10.), gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B38 zwischen Roßdorf und Georgenhausen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge fuhren hintereinander her. Das vorderste Fahrzeug bremste aus derzeit unbekannter Ursache stark ab. Daraus resultierte der Auffahrunfall zwischen den vier Unfallbeteiligten.

Anschließend flüchtete das erste Fahrzeug. Es soll sich um einen schwarzen Opel gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 12.000 Euro.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die Auskunft über das Geschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Telefon 06154-63300.

Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Vorherig Anmeldung notwendig

Griesheim (ots) – Aufgrund der großen Nachfrage bei vergangenen Veranstaltugnen lädt die Polizeistation Griesheim interessierte Bürgerinnen und Bürger am Samstag, den 23. Oktober 2021, in der Zeit von 09 bis 13.45 Uhr zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation ein.

Dies erfolgt unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten, wird um eine frühzeitige Voranmeldung gebeten. In der Zeit von Montag bis Freitag können Termine über Rufnummer 06155/8385-12 oder -21 vereinbart werden.

Damit Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ihr Eigentum mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, ist die Vorlage eines Ausweises sowie eines Eigentumsnachweises bei der Codierung zwingend notwendig. Außerdem gilt es Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder oder Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Groß-Gerau

Exhibitionist entblößt sich vor Jugendlichen

Kelsterbach (ots) – Ein etwa Mitte 20-jähriger Mann entblößte sich am Samstag 02.10.21 gegen 20.00 Uhr, in der Waldstraße vor zwei 17-jährigen Frauen und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise.

Der Mann ist circa 1,60 Meter groß, schmal und hat schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Der Unbekannte trug ein schwarzes Oberteil mit orangefarbenen Streifen am Rücken und eine dazu passende Hose. Es könnte sich um Arbeitskleidung gehandelt haben. Weiterhin war er mit weißen Nike-Schuhen mit orangefarbenem Nike-Emblem bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummmer 06142/6960.

Einbruch in Tankstelle – Zigaretten im Visier

Rüsselsheim (ots) – Eine Tankstelle im Hessenring geriet in der Nacht zum Montag 04.10.2021 in der Zeit zwischen 01.15-02.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Tankstellengebäude und erbeuteten dort anschließend eine größere Menge Zigaretten, Tabakwaren sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Transporter geplündert und beschädigt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein auf einem Firmengelände “Am Flurgraben” abgestellter Transporter der Marke Mercedes, geriet in der Nacht zum Freitag 01.10.21 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter montierten zunächst ein Rad ab und entwendeten anschließend Bremsbelege und -scheiben, Radlager und Achse sowie unter anderem auch die Autobatterie und ein Funkgerät. Die Kriminellen beschädigten weiterhin den Innenraum des Fahrzeugs.

Der Schaden beträgt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand insgesamt rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Riedstadt (ots) – Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (03.10.) Zugang in den Laderaum eines in der Wilhelmstraße abgestellten Kleintransporters der Marke Citroen.

Die Unbekannten ließen dort anschließend diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2000 Euro mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Baustelle im Visier Krimineller

Riedstadt (ots) – Eine Baustelle “Am alten Bahnhof”, geriet in der Zeit zwischen Samstagmittag (02.10.) und Montagmorgen (04.10.) in das Visier Krimineller.

Die Täter brachen einen auf dem Baustellengelände befindlichen Container auf und ließen anschließend mehrere Baugeräte, wie eine Kettensäge und Bohrmaschinen mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend (1.10.), 21.00 Uhr und Samstagmorgen (02.10.), 9.00 Uhr, besprühten Unbekannte mehrere in der Hermann-Löns-Allee geparkte Fahrzeuge mit gelber Farbe. Zudem wurden die Autos teils zerkratzt sowie Luft aus den Reifen abgelassen. Bislang sind der Polizei sieben Geschädigte bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

120 Europaletten gestohlen

Büttelborn (ots) – 120 auf dem Betriebshof einer Firma in der Darmstädter Straße gelagerte Europaletten gerieten zwischen Samstagmorgen (02.10.) und Montagfrüh (04.10.) in das Visier von Dieben. Die Täter entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Der Schaden beträgt rund 1.800 Euro. Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Metalldiebe lassen 100 Meter Kupferkabel mitgehen

Bischofsheim (ots) – Metalldiebe verschafften sich über das vergangene Wochenende (1.-4.10) Zugang auf die Baustelle an der Georg-Mangold-Schule “Im Attich”. Abgesehen hatten es die ungebetenen Gäste auf etwa 100 Meter Kupferkabel im Wert von rund 9.000 Euro. Die Kriminellen brachen hierzu zunächst einen Verteilerkasten auf und trennten das Kabel anschließend ab.

Die Unbekannten dürften für den Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Kreis Bergstraße

Zugelangt – Ca. 30 Kilogramm Tomaten gestohlen

Grasellenbach (ots) – Tomatendiebe haben am Donnerstag (30.09.) ordentlich zugelangt und von einer privaten Terrasse circa 30 Kilogramm Tomaten geerntet. Insgesamt vierzehn Tomatenpflanzen, überwiegend Edelsorten, wuchsen unter einem Schutzvlies “Am Schmelrain” heran und waren bereits reif zum Ernten. Dass hatten sich auch die Früchtediebe gedacht, die entsprechende Säcke oder Taschen für den Abtransport dabei hatten.

Wegen des Diebstahls wurden jetzt die Ermittlungen von der Polizeistation Wald-Michelbach aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die bis in die Nachmittagsstunden, 16 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Dieben geben können. Die fallzuständigen Beamten sind unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen.

Mit 2,15 Promille gestoppt

Lampertheim (ots) – Ein 30 Jahre alter Autofahrer wurde am frühen Sonntag (03.10.) mit 2,15 Promille von einer verständigten Polizeistreife in der Amselstraße gestoppt. Den Führerschein musste der 30-Jährige vorläufig abgeben. Zudem wurde für das bevorstehende Ermittlungsverfahren eine Blutentnahme angeordnet.

Der betrunkene Wagenlenker fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 3110 in Richtung Neuschloß auf. Dort stand er mit Warnblinker an der Straße bevor er mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit und mit einer unsicheren Fahrweise seinen Weg fortsetzte.

Hütte in Kleingartenanlage aufgebrochen

Lampertheim (ots) – Werkzeug und Arbeitsgeräte, wie ein Stromaggregat im Gesamtwert von etwa 3000 Euro wurden zwischen Freitagabend (01.10.) 19 Uhr und Samstagmittag (02.10.) aus einer Gartenhütte einer Anlage “Am Mühlgraben” gestohlen. Die Hütte war mit einem Schloss gesichert, dass aufgebrochen wurde.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich mit dem Kommissariat 42 in Lampertheim, Telefon: 06206 / 9440-0, in Verbindung zu setzen.

Heckscheibe vom Fiat Punto zerstört

Wald-Michelbach (ots) – Warum die Heckscheibe eines schwarzen Fiat Punto am Wochenende (01.-03.10.) in der Ludwigstraße zerstört wurde, ermittelt jetzt die Polizei. Das Auto parkte im Tatzeitraum zwischen der Poststraße und “In der Gass”.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 9405-0.

Hoher Schaden nach Einbruch in Shisha Bar

Bürstadt (ots) – Geschätzte 11.000 Euro Sachschaden wurden am Sonntagmorgen (03.10.) in einer Shisha Bar in der Nibelungenstraße, Einmündung Klarastraße verursacht. Kriminelle brachen gewaltsam zwischen 6 Uhr und 12.40 Uhr die Hintertür des Lokals auf und in der Folge zwei Geldspielautomaten. Hinweise zu dem Einbruch nehmen Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206 / 9440-0.

Fensterscheibe des Jugendtreffs eingeworfen

Wald-Michelbach (ots) – Mit Schottersteinen wurden zwischen Freitagmittag (01.10.), 13 Uhr und Montagmorgen (04.10) insgesamt sieben Fensterscheiben des Jugendtreffs im ehemaligen Bahnhof in der Ludwigstraße eingeworfen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zur Klärung der Sachbeschädigung sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Die Beamten des Kommissariats 41 sind unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 in Wald-Michelbach zu erreichen.

Flucht vor Beleuchtungskontrolle

Lampertheim (ots) – Streifen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten am Samstagabend 02.10. in der Neuschloßstraße Verkehrskontrollen mit Zielrichtung der Fahrzeugbeleuchtung durch. Als gegen 20:20 Uhr ein PKW-Fahrer die Kontrollstelle erblickte, blieb dieser in 50 Meter Entfernung stehen, schloss sein Fahrzeug ab und entzog sich fußläufig der Kontrolle.

Seine Flucht führte bis zu einem Firmengelände, wo er einen Stacheldrahtzaun überwand. Die Streifen nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Versuch des Flüchtenden, sich dort zu verstecken, blieb nicht von Erfolg gekrönt, denn der herbeigerufene Diensthund Lennox konnte ihn in einem Gebüsch stellen. Des Hundes Nase fand nicht nur den Flüchtigen, sondern auch den eilig vergrabenen Autoschlüssel.

Anhaltspunkte für die Flucht entdeckte die Polizei zudem am Stacheldraht, denn dort blieben Spuren von Betäubungsmitteln zurück, die er mutmaßlich zuvor konsumiert hatte.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs fiel den Ordnungshütern auf, dass es erst seit wenigen Tagen wegen fehlendem Versicherungsschutz außer Betrieb gesetzt und zur Entstempelung ausgeschriebenworden.

Einen Führerschein hat der 23 Jahre alte Wormser ebenfalls nicht. Sein ahrzeug wurde durchsucht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nun wird er sich in einem Strafverfahren für die zahlreichen Straftaten verantworten müssen.

Odenwaldkreis

Strafanzeige nach Gesang und Worten

Michelstadt (ots) – Lauter Gesang und Beleidigungen führten am Sonntag 03.10.2021 dazu, dass ein 30-jähriger Mann von einem 31-Jährigen Bewohner in der Dr.-Albach-Straße getreten wurde. Der Bewohner wurde gegen 01.45 Uhr auf den auf der Straße laufenden Mann aufmerksam. Bei der Nachschau sei es dann zu der Beleidigung seitens des 30-Jährigen gekommen, wobei der Bewohner ihn dann körperlich attackiert haben soll.

Die Verletzung, die der Angegriffene beim Sturz erlitten hat, wurde vor Ort durch einen herbeigerufenen Krankenwagen versorgt. Wegen Körperverletzung wird jetzt gegen den 31 Jahre alten Bewohner ermittelt.

Südhessen

“Dunkle Jahreszeit” – Polizei gibt Präventionstipps gegen Wohungseinbruchdiebstahl

Südhessen (ots) – Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Morgens wird es später hell und abends früher dunkel. Diesen Umstand machen sich auch Kriminelle zunutze und sehen ihre Chancen in Wohnungen und Häusern einbrechen zu können. Dieses Phänomen will die Polizei durchbrechen. Seien Sie dabei und helfen Sie aktiv mit, Ihr Eigentum zu schützen.

Speziell geschulte Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen bieten mit ihren Informationsständen direkt in der Region eine persönliche Beratung an. So wird beispielsweise anhand von Exponaten gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch Verhaltensratschläge zum Thema Taschen- und Trickdiebstahl sowie weiteren Betrugsmaschen mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren!

Die Fachberater machen wie folgt Station:

Montag, 11.10.2021, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in Münster, Darmstädter Straße 85b, Edeka Kampmann.

Mittwoch, 13.10.2021, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in Michelstadt, Walther-Rathenau-Allee 24, Rewe Center.

Mittwoch, 10.11.2021, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, in Darmstadt, Wilhelminenstraße 5a, Stadtwache der Stadtpolizei.

Donnerstag, 11.11.2021, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, in Rüsselsheim, Marktstraße 10, Stadtpolizei.

ACHTUNG: Im Rahmen der Informationsveranstaltung in Michelstadt findet zusätzlich eine Fahrradcodierung der Polizei statt. Die Codierung kann nur bei den Interessierten durchgeführt werden, die sich vorab am Montag 11.10.2021, zwischen 08-12 Uhr,

unter der Rufnummer 06062/953-660 angemeldet haben.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen