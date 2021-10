Maikammer: Blue Note Big Band meets friends: LemonCake3

Maikammer – Am Sonntag, 03.10.2021, wurde es jazzig im Bürgerhaus: Die Blue note BIG BAND gastierte am Tag der deutschen Einheit in der Südpfalz. Mit dabei das Fusion-Jazz-Ensemble „LemonCake 3“. Veranstalter war das Büro für Tourismus Maikammer.

Das Konzert setzt die seit mehreren Jahren erfolgreich etablierte Konzertreihe „Blue note BIG BAND meets friends“ fort, in der die Blue note BIG BAND befreundete Ensembles zu einem Doppelkonzert einlädt. Die Idee der Reihe verspricht abwechslungsreiche Konzerte, in denen über den Bigbandjazz der Blue note hinaus das musikalische Spektrum erweitert wird und andere Stilistiken sich mit der Bigband abwechseln oder auch gemeinsam auf der Bühne in der Verbindung beider Ensembles und ihrer Eigenheiten neues schaffen.

Gast dieses Konzerts war die Formation LemonCake3, bestehend aus Joachim Krautwurst (Bass), Jürgen Spooren (Drums) und Thomas Jehle (Gitarre), der auch in der Blue note BIG BAND spielt.

Bereits am Nachmittag wurde im Bürgerhaus ein Konzert der Blue note BIG BAND für den Deutschen Orchesterwettbewerb aufgezeichnet, der dieses Jahr nach der Absage in 2020 nur „virtuell“ stattfinden konnte. Am Abend wurden die Musikstücke vor Publikum aufgeführt.

Neben den instrumentalen Titeln waren Jazzstücke mit Michaela Pommer und Simon Siener (Gesang) zu hören.

Markus Lichti erinnerte an das nächste geplante große Event der Big Band: „Jazz an Neujahr“, das in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste. „Wir haben alles versucht, es ging einfach nicht.“ Für das kommende „Jazz an Neujahr“ am 01.01.2022 um 19 Uhr sind die Musiker voller Hoffnung und Zuversicht, dass das Konzert stattfindet. Wer als Gastsolisten kommt, wird zu gegebener Stunde bekanntgegeben.