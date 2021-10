Weidenthal: Zugausfall und Schienenersatzverkehr im Oktober und November 2021

Weidenthal – Zahlreiche S-Bahnen der Linien S 1 (Homburg – Osterburken) und S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) halten vom 9. bis 22. Oktober 2021 nicht in Weidenthal. Beachten Sie, dass vom 9. bis 16. Oktober die S-Bahnen in Richtung Mannheim und vom 17. bis 22. Oktober die S-Bahnen in Richtung Kaiserslautern betroffen sind. Als Ersatz fahren Busse zwischen Weidenthal und Neidenfels. Beachten Sie die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse (von Samstag, 9. bis Freitag, 22. Oktober, jeweils 8.00 – 15.45 Uhr).

Die Züge der Linien RE 1 (Koblenz – Mannheim) und RE 6 (Neustadt – Karlsruhe) sowie die S-Bahnen der Linien S 1 und S 2 fallen vom 29. Oktober bis 2. November zwischen Kaiserslautern Hbf/Hochspeyer und Neustadt (Weinstr) Hbf aus und werden durch Busse ersetzt. Beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. In Hochspeyer bzw. Neustadt (Weinstr) Hbf haben Sie von den Bussen Anschluss an die bis zu 11 Min. später abfahrenden Züge/S-Bahnen (von Freitag, 29. Oktober, 23.30 Uhr bis Dienstag, 2. November, 1.15 Uhr).

Die Züge der Linie RE 21 (Koblenz – Wörth) fallen am 31. Oktober und 1. November zwischen Koblenz Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf aus.

Bitte beachten Sie, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Grund: Arbeiten zur Beseitigung des Bahnübergangs in Weidenthal