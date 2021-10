Karlsruhe – Randalierer greift Polizisten an – zwei Beamte verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 25-jähriger Mann randalierte am Sonntagnachmittag in der

Brauerstraße und verletzte im Zuge seiner Festnahme einen Polizisten schwer.

Anwohner verständigten die Polizei, weil ein Nachbar im Haus herumschreien würde

und die Hauseingangstür eingeschlagen habe. Der eintreffenden Funkstreife

stellte sich der 25-Jährige sofort im Hausflur mit Beleidigungen entgegen und

griff die Beamten an. Im Handgemenge verletzte er einen der Beamten durch

gezielte Schläge so schwer, dass dieser seinen Dienst beenden musste. Er kam ins

Krankenhaus. Der andere Polizist konnte nach ambulanter Behandlung seinen Dienst

fortsetzen.

Unter großer Kraftanstrengung gelang es den Polizisten schließlich, den

25-Jährigen am Boden zu fixieren und zu fesseln. Er befand sich in einem

kurzfristigen psychischen Ausnahmezustand und hatte eventuell Drogen konsumiert.

Bruchsal – Schlägernde Gruppen bedrängen und beleidigen Polizei

Bruchsal (ots) – Schlägernde Gruppen haben in der Nacht zum Sonntag auf dem

Bruchsaler Bahnhofsplatz die Polizei in Atem gehalten.

Kurz nach 01.00 Uhr war eine Schlägerei beim Bahnhof gemeldet worden. Die

Beamten trafen dort etwa 30 Personen an, die sehr aggressiv gestimmt waren und

einige bluteten im Gesicht. Im weiteren Verlauf vergrößerte sich die

Menschenmenge auf bis zu 60 Menschen.

Aus der Menge heraus wurden die eingesetzten Streifenbeamtinnen und -beamten

immer wieder bedrängt und beleidigt, sodass zur Unterstützung weitere Kräfte der

Polizei hinzubeordert wurden. Am Ende gelang es mit zwölf Fahrzeugbesatzungen,

die Gruppen zu trennen und Platzverweise zu erteilen. In der Folge entfernten

sich die meisten der Personen, nicht zuletzt wohl auch wegen der Schließung

dortiger Lokale.

Von einigen konnten die Personalien festgestellt werden. Keiner der Beteiligten

machte Verletzungen geltend oder erstattete Anzeige. Weitere Ermittlungen des

Polizeireviers Bruchsal dauern hierzu noch an.

Bereits gegen Mitternacht war eine Schlägerei hinter den Bushaltestellen des

Bahnhofplatzes gemeldet worden. Eine bis zu sechs Köpfen zählende Gruppe soll

einen 19-Jährigen zusammengeschlagen haben. Dabei konnte ein 21 Jahre alter

Beschuldigter festgestellt werden. Gegen ihn und seine noch unbekannten

Tatgenossen werden nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.

Karlsruhe- Erneut Aufbrüche von Pkws im Stadtgebiet von Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte in insgesamt

sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen ein. Vier der Fahrzeuge waren

auf dem Parkplatz des Carl-Kaufmann-Stadions in der Hermann-Veit-Straße

abgestellt. Des Weiteren wurden Autos in der Ebertstraße, Höhe der St.

Michael-Kirche sowie Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Discounters in der

Hohenzollernstraße davon betroffen.

In allen sieben Fällen schlugen die Täter die Fensterscheibe der geparkten

Fahrzeuge ein und entwendeten die im Fahrzeuginneren aufgefundenen

Wertgegenstände.

Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Karlsruhe-West übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0721 666-3611

entgegengenommen.

Rheinstetten – Unfall unter Alkoholeinfluss – Drogenfund bei der Unfallaufnahme

Karlsruhe (ots) – Schwer verletzt wurde ein 34-jähriger Motorrollerfahrer bei

einem Unfall am Freitagabend in Rheinstetten.

Ein 72-jähriger Autofahrer missachtete gegen 21.45 Uhr wohl an der Einmündung

Rheinaustraße / Rastatter Straße beim Linksabbiegen den Vorrang des

Rollerfahrers. Der Autofahrer war offenbar alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der Rollerfahrer stürzte von seinem

Fahrzeug und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde in der mitgeführten Tasche des

Verletzten eine größere Menge an Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Ettlingen – Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ettlingen (ots) – Drei Verletzte und ein Gesamtschaden von 19.000 Euro waren am

Samstag gegen 17.15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der

Verbindungsstraße zwischen Ettlingen und Rheinstetten.

Der 51-Jährige Fahrer eines Kleinlastwagens wollte von Ettlingen kommend nach

links auf die Landesstraße 566 in Richtung Rheinstetten-Mörsch abbiegen. Hierbei

übersah er wohl ein in Gegenrichtung fahrendes Motorrad, das nahezu frontal

gegen den Kleintransporter stieß.

Der 58-jährige Kradfahrer erlitt dabei offenbar mehrere Knochenbrüche und kam

unter Einsatz der Rettungsdienste in ein Krankenhaus. Seine 49-jährige Sozia

musste mit einem Beinbruch in eine Klinik gebracht werden. Auch der 51 Jahre

alte mutmaßliche Unfallverursacher trug Verletzungen davon und kam zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus.

Graben-Neudorf- Vermutlich unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund seiner Drogenbeeinflussung kam ein

23-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 35 von der

Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild.

Glücklicherweise blieb der Fahrer dabei unverletzt.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 23-Jährige auf dem Beschleunigungsstreifen der Zufahrt

zur B 35/L557 Höhe Graben-Neudorf. In der dortigen Kurve kam er vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern

und überfuhr in der Folge das dortige Verkehrszeichen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer

Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter

Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb er die Streife mit auf das

Revier begleiten musste. Dem Opel-Fahrer wurde auf der Wache eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Karlsruhe – Sturz in die Tiefe unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Erheblich alkoholisiert war offenbar ein 30-jähriger Mann als

er am Samstagabend über das Treppengeländer einer Rolltreppe in einem Kaufhaus

in der Kaiserstraße in die Tiefe stürzte. Glücklicherweise wurde er nur leichter

verletzt.

Der 30-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Begleiter in dem Kaufhaus und

wollte von der zweiten Etage in die erste mit der Rolltreppe fahren. Beide waren

wohl erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lehnte er sich

offenbar über den Handlauf und stürzte plötzlich aus ungeklärter Ursache nach

unten. Dort schlug er auf einem Regal und einem Tisch auf. Er fiel über 10 Meter

in die Tiefe.

Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet und erste Hilfe geleistet. Der

30-Jährige wurde schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich

heraus, dass er Glück im Unglück hatte: eine Platzwunde und mehrere Prellungen

waren das Resultat des Flugs.

Sowohl Mitarbeiter des Kaufhauses als auch anderer Kunden wurden durch

Notfallseelsorger betreut.

Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte für Fremdverschulden.

Dettenheim- Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Mit über 1,4 Promille hat eine 21 Jahre alte Autofahrerin am

frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 21-Jährige gegen 03:10 Uhr auf der

Kirchfeldsraße in Liedolsheim. Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen

Beeinflussung kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen

geparkten Ford.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers

Philippsburg deutlichen Alkoholgeruch bei der Dame fest. Ein anschließend

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,4 Promille,

weshalb sie die Streife mit auf das Revier begleiten musste. Dort musst sie erst

einmal eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die 21-Jährige konnte nach

Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Wache zu Fuß wieder

verlassen.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste von

der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ettlingen- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein bislang

unbekannter Unfallverursacher am Montagmorgen auf einem Parkplatz „Am

Lindscharren“ verursacht und ist im Anschluss einfach davongefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand streifte der Flüchtige zwischen 07:30 Uhr und

10:30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den auf einem Schotterparkplatz

abgestellten Ford Focus an der hinteren Fahrertür. Trotz des entstandenen

Sachschadens machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243

32000 entgegen.

Pfinztal – Polizei muss bei Nachbarschaftsstreit einschreiten

Pfinztal-Berghausen (ots) – Ein Streit unter zwei Nachbarn führte am

Samstagmorgen in der Berghausener Pfinztalstraße zu einer körperlichen

Auseinandersetzung.

Auslöser der Streitigkeiten war nach Angaben der Beteiligten die

Parkplatzsituation an der Örtlichkeit. Als Folge habe ein 57-Jähriger seinen

19-jährigen Nachbarn dort gewürgt.

Hierzu sucht das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach weitere Zeugen, die gebeten

werden, sich unter 0721 49070 zu melden.

Karlsruhe / A8 – Mit Schutzplanke kollidiert

Karlsruhe (ots) – Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Fahrmanövers

das am Samstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 zu einem Verkehrsunfall führte.

Ein 27-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war gegen 5.30 Uhr, von Frankfurt kommend

auf der Überleitung in Richtung Stuttgart unterwegs, als er die Kontrolle über

seinen Vito verlor und nach links in die Leitplanken geriet. Bis sein Fahrzeug

stoppte hatte dieses mehr als zehn Schutzplanken-Elemente beschädigt. Der Fahrer

und seine beiden Begleiter blieben indes glücklicherweise unverletzt.

Karlsruhe – Psychisch beeinträchtigter Mann mit Deko-Schwert in Bahn unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 32 Jahre alter Mann war unter Mitführen eines

Deko-Schwertes am Samstag mit einem 19-jährigen Bekannten gegen 09.15 Uhr

randalierend in einer Bahn der Linie S2 vom Mühlburger Tor in Richtung Daxlanden

unterwegs. Mehrere Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte beide Personen im Bereich des

Entenfangs bei der Rheinstraße. Zu einer konkreten Bedrohung war es mit der

Waffe offenbar nicht gekommen. Der 32-Jährige kam aber aufgrund seiner

psychischen Auffälligkeit anschließend in eine Fachklinik.

Tipps ihrer Prävention: Betteln – Das Spiel mit der Hilfsbereitschaft!

Karlsruhe (ots) – Wer kennt es nicht? Eine hilfsbedürftige Person sitzt an der

Ecke und bittet um Almosen! Sie appelliert an unsere Hilfsbereitschaft. Aber

nicht immer versteckt sich hinter jedem/r Bettler/-in ein schlimmes Schicksal.

Leider werden oftmals Notlagen durch skrupellose Betrüger/-innen auch nur

vorgegaukelt.

Die Bettelbetrüger/-innen sind in ihrem Vorgehen äußerst ideenreich. Sie

täuschen z. B. vor, dass sie mittellos sind oder gar körperliche Gebrechen

haben. In Einzelfällen wird nicht davor zurückgeschreckt, den Verlust der Beine

vorzutäuschen oder auch ein Kleinkind mitzuführen, nur um unser Mitleid zu

erwecken.

Eine ganz andere Masche ist der/die Benzinbettler/-in. Vorbeifahrende

Autofahrer/-innen werden mit Handzeichen zum Anhalten genötigt. Den

Hilfsbereiten werden Benzinmangel, fehlendes Geld und eine Notlage vorgegaukelt,

wobei es die Betrüger/-innen in Wirklichkeit immer nur auf Bargeld abgesehen

haben. Als Sicherheit für die Rückzahlung werden fadenscheinige Pfands wie

wertloser Schmuck angeboten.

Bettelbetrügereien haben viele Gesichter. Seien Sie kritisch, wenn sie von

Fremden um Geld gebeten bzw. angebettelt werden. Haben Sie den Verdacht, dass

die Notlage lediglich vorgetäuscht ist, dann informieren Sie die Polizei unter

dem Notruf 110, um die Täter zu überführen.

Weitere Informationen zum Thema Betrügereien finden Sie auf den folgenden

Internetseiten:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

https://www.polizeifürdich.de/?tx_news_pi1[overwriteDemand][categor

ies%5D=12&cHash=5ced04994fb097bed9f70543f6c8cbcb

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-1201 Auskunft.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des

Referats Prävention der Polizei Karlsruhe:

https://ppkarlsruhe.polizei-bw .de/praevention/

Karlsruhe – Polizei sucht nach Einbrüchen in Gartenhütten Zeugen

Karlsruhe-Rintheim (ots) – In bislang festgestellten neun Gartenhütten der

Kleingartengruppe „Grill´sches Grundstück“ in Rintheim wurde in der Nacht zum

Samstag eingebrochen.

Bislang ist nur bekannt, dass ein Mähroboter abhandenkam. Das weitere

Schadensausmaß ist derzeit noch nicht überschaubar.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 49070 beim Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach zu melden.

Rheinstetten – Mehrere Einbrüche in Forchheim

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag

14:30 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr mehrere Gartenhütten und Wohnwägen in den beim

Silberstreifen im Buchenweg gelegenen Schrebergärten auf. Entwendet wurden

lediglich geringwertige Sachen wie Nahrungsmittel, Taschenlampen und Batterien.

Des Weiteren drangen vermutlich dieselben Täter auch in den Bauwagen des

Waldkindergartens ein. Dort wurden ein Bollerwagen sowie zwei Handys entwendet.

Der Wert des Diebesgutes liegt mehr als 500 Euro. Der angerichtete

Aufbruchschaden schlägt mit bis zu 400 Euro zu Buche.

Ob es sich um einen Einzeltäter oder um mehrere Täter handelt, ist zum jetzigen

Ermittlungsstand noch unklar.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter 07243/32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Bretten – Alkoholisierter Autofahrer verursacht mutmaßlich Unfall zwischen Neibsheim und Büchig

Bretten (ots) – Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung verursachte ein 28-jähriger

Autofahrer am Samstagabend gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 3504/K3506 einen

Verkehrsunfall zwischen Neibsheim und Büchig.

Wie die Feststellungen des Polizeireviers Bretten ergeben haben, war der

28-Jährige von Neibsheim in Richtung Büchig unterwegs, kam zunächst von der

Fahrbahn ab und streifte hierbei bereits einen Verkehrsleitpfosten. Daraufhin

lenkte er nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei touchierte er ein

Richtung Neibsheim fahrendes Auto. Dessen Fahrerin schien zunächst unverletzt.

Sie wurde aber aufgrund ihrer Schwangerschaft vorsorglich in ein Krankenhaus

verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Der laut Vortest mit gut einem Promille unter Alkoholeinfluss stehende

mutmaßliche Unfallverursacher musste seinen Führerschein erstmal abgeben. Zudem

erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter

Alkoholeinwirkung.