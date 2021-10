Mannheim-Neuhermsheim: Sauna in Brand geraten

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr geriet in der Hermsheimer

Straße aus bislang ungeklärter Ursache eine Sauna im Keller eines

Einfamilienhauses in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell

unter Kontrolle bringen. Dennoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Durch den

Rauch des Brandes wurde eine Person verletzt und musste mit einem Rettungswagen

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Über die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Mannheim-Innenstadt: Exhibitionist in Parkanlage – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwei jungen Frauen fiel am Sonntagnachmittag gegen

15:40 in der Parkanlage „Lauersche Gärten“ in M6 zwischen den Sträuchern ein

Mann auf, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte und hierbei den

Blickkontakt zu ihnen suchte. Sie verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen

der Beamten hatte sich der Unbekannte jedoch bereits mit seinem Fahrrad

entfernt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 45 -55 Jahre alt, ca. 170 bis

180 cm groß, graue Haare – an den Seiten etwas länger, rötliche Haut/ Wangen. Er

trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und ein helles Oberteil. Er führte

ein schwarz glänzend Herrenfahrrad mit silbernem Lenker und schwarzen Griffen

mit sich.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder

möglicherweise selbst von dessen unsittlichem Verhalten betroffen waren, sich

beim Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444, zu melden.

Mannheim-Gartenstadt/Waldhof/Käfertal: Unbekannte verursachen erheblichen Schaden an Straßenbahnhaltestellen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt/Waldhof/Käfertal: (ots) – Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung an mehreren Straßenbahnhaltestellen in der Waldstraße und in

der Hessischen Straße und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten am Montagmorgen im Zeitraum zwischen

03.10 Uhr 03.30 Uhr die Scheiben der rnv-Haltestelle „Erlöserkirche“ in der

Waldstraße. Auf bislang unbekannte Weise zerschlugen sie fast 30 Glasscheiben

der Abtrennungen zwischen beiden Bahnsteigen und der Straße. Die Fahrbahnen der

Waldstraße waren in beiden Fahrtrichtungen großflächig mit Glasscherben

verschmutzt und mussten gereinigt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit

noch nicht beziffern. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit einer

Sachbeschädigung an der Haltestelle „Hermann-Gutzmann-Schule“ in der Hessischen

Straße am Sonntagabend besteht. Hier hatten ein oder mehrere Unbekannte

vermutlich in der Zeit zwischen 22.10 Uhr und 22:40 Uhr ein Glaselement mit

einem Werbeträger des Unterstands der Haltestelle auf Gleis B auf unbekannte

Weise beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt. Wer

sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Tathergang machen

kann, meldet sich beim Polizeirevier Sandhofen, Tel.: 0621/777690.

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Themenwoche E-Scooter, Kontrollergebnis Schwerpunktkontrolle „E-Scooter“ in Heidelberg

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – E-Scooter erfreuen sich weiterhin

großer Beliebtheit. Gerade in Innenstädten sind die Scooter mittlerweile an fast

jeder Straßenecke vorzufinden. Unkompliziert und schnell ist der E-Scooter via

Smartphone-App entsperrt und bietet flexibel die Möglichkeit von „A nach B“ zu

fahren. Während E-Scooter auf der einen Seite unser alltägliches Leben in

vielerlei Hinsicht erleichtern, stellen sie uns auf der anderen Seite vor einige

Probleme und bergen neue Gefahrensituationen im öffentlichen Straßenverkehr.

Bis August 2021 ereigneten sich in Heidelberg, Mannheim und dem

Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 43 Verkehrsunfälle, bei denen solche

„Elektrokleinstfahrzeuge“ beteiligt waren. Dabei wurden 5 Personen schwer und 21

Personen leicht verletzt. Aufgrund ständiger Verfügbarkeit und weiterwachsenden

Angeboten ist davon auszugehen, dass die Anzahl an Verkehrsunfällen unter

Beteiligung eines E-Scooter-Fahrers künftig zunehmen. Besonders auffällig ist,

dass E-Scooter immer wieder unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen genutzt

werden. Insbesondere nach Partys und anderen Feiern werden die Fahrzeuge gerne

zur Heimreise herangezogen. Das belegen auch die Zahlen aus den

Verkehrskontrollen aus dem ersten Halbjahr 2021 des Polizeipräsidiums Mannheim.

Gerade an Wochenenden zwischen 20 und 4 Uhr ist die Anzahl an Alkohol- und

Drogenfahrten mit E-Scootern besonders hoch. Da der E-Scooter als Kraftfahrzeug

gilt, wird in der Konsequenz regelmäßig die Fahrerlaubnis entzogen.

Eine am vergangenen Freitag in Heidelberg durchgeführte E-Scooter

Schwerpunktkontrolle bestätigt diese Erkenntnisse. Hierbei wurden insgesamt 34

Trunkenheitsfahrten bei E-Scooter-Fahrern festgestellt. In vier Fällen wurde der

Führerschein vorläufig entzogen. Insgesamt wurden im Verlauf der Kontrolle 42

Strafverfahren eröffnet, davon 21 Verkehrsstraftaten, 17 Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz, 2 Verstöße gegen das Waffengesetz und 2

Urkundenfälschungen. Im Zuge einer Durchsuchung wurden 6,5 Gramm Marihuana

sichergestellt. Losgelöst von den E-Scooter-Fahrern stellten die Beamtinnen und

Beamten bei drei Verkehrsteilnehmern fest, dass diese ohne entsprechende

Fahrerlaubnis mit ihrem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnahmen. Zwei

Radfahrer mussten eine Blutprobe abgeben und werden ebenfalls wegen Trunkenheit

im Verkehr angezeigt.

In der darauffolgenden Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Polizeibeamtinnen

und Polizeibeamte im Stadtgebiet Heidelberg weitere 9 Trunkenheitsfahrten bei

E-Scooter-Fahrern fest. Gegen sechs Fahrer wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei Fahrer waren erheblich

alkoholisiert und erwarten ein Strafverfahren. Sie mussten nach einer Blutprobe

ihren Führerschein abgeben. Unter Ihnen war ein 32-jähriger Mann besonders

auffällig. Er wurde mit deutlichen Ausfallerscheinungen in der Brückenstraße

kontrolliert und hatte einen Alkoholwert von fast 2 Promille. In Mannheim nahmen

in der gleichen Nacht drei berauschte E-Scooter-Fahrer am Straßenverkehr teil.

Bei einem unter Drogeneinfluss stehenden E-Scooter-Fahrer wurden mehrere

Kleinmengen Marihuana sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen

Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Im Rahmen der Themenwoche „E-Scooter“ klärt die Polizei Mannheim auf den Social

Media Kanälen Facebook und Twitter über verschiedenste Fragestellungen rund um

das Thema „Elektrokleinstfahrzeuge“ auf, sodass es gar nicht erst zum Unfall

oder Führerscheinentzug kommt. Unter www.facebook.com/PolizeiMannheim und

www.twitter.com/PolizeiMannheim wird in dieser Woche täglich ein neuer Beitrag

mit Informationen und Hinweisen zum Thema veröffentlicht.

Mannheim-Neckarstadt-West: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Zwischen dem 25.09.2021 und dem 02.10.2021

verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Privathaushalt in der

Erlenstraße in Mannheim. Die Unbekannten gelangten vermutlich durch Aufhebeln

einer Tür im Erdgeschoss in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Zimmer

und Schränke. Die genaue Schadenshöhe sowie das entwendete Diebesgut sind

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden nun durch die

Ermittlungsgruppe Eigentum unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen, welche etwas Verdächtiges

in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei (Tel.: 0621/174-4444) in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 44-jähriger Mann parkte am Samstag zwischen 16

und 17 Uhr seinen Tesla in der Straße „Im Pfeifferswörth“ und begab sich zum

dortigen Footballspiel. Als der Mann um 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher ist

bisher unbekannt. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen,

welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

(Tel.: 0621/3301-0) zu kontaktieren.