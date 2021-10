Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Patient aus forensischer Klinik entwichen – Gesuchter während Fahndung festgenommen – Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der seit den Mittagsstunden aus der

forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch entwichene

42-jährige Hartmut H. konnte im Zuge umfangreicher und intensiver

Fahndungsmaßnahmen aufgrund eines Zeugenhinweises durch Polizeibeamte in

Wiesloch festgestellt und festgenommen werden. Er wird nun in die Obhut der

behandelnden Ärzte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden zurückgegeben.

Zur Fahndung waren neben starken Einsatzkräften von Schutz- und Kriminalpolizei

auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die

Fahndungsmaßnahmen wurden zwischenzeitlich zurückgenommen.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Wäschetrockner in Keller in Brand geraten

Sinsheim (ots) – Am Montagmittage gegen 15:30 Uhr geriet in der Lindenstraße im

Keller eines dortigen Wohnhauses aus bislang unbekannter Ursacher ein

Wäschetrockner in Brand. Aufgrund der Hitze sind die Wasserzuleitungen der

daneben befindlichen Waschmaschine geschmolzen, wodurch eine große Menge Wasser

ausströmen konnte und das Feuer fast vollständig gelöscht wurde. Durch den Brand

und das ausgetretene Wasser entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die beiden Wohnungen des Hauses sind

weiterhin bewohnbar. Die Brandermittler des Polizeireviers Sinsheim nehmen sich

den Ermittlungen bezüglich der Brandursache an.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Plankstadt (ots) – Am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr kollidierte im

Kreuzungsbereich Oftersheimer Landstraße / B535 ein 32-jähriger Chrysler-Fahrer

mit einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer, wodurch beide Unfallbeteiligten verletzt

wurden. Der 32-Jährige fuhr auf der Oftersheimer Landstraße in Richtung

Oftersheim und wollte links auf die B535 auffahren, als er mit dem

entgegenkommenden 53-Jährigen kollidierte. Hierdurch verletzten sich beide

Fahrer leicht. Es entststand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der

Verkehr wird an der Kreuzung durch eine Ampelanlage geregelt. Da derzeit noch

unklar ist, ob einer der Beteiligten bei rot über die Ampel fuhr, suchen die

ermittelnden Beamten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Patient aus forensischer Klinik entwichen – Polizei fahndet nach 42-jährigem Mann

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der 42-jährige Hartmut H. wird seit

Montagmittag vermisst. Der Mann ist seit 2011 in der forensischen Klinik im

Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch, auf einer geschlossenen

Rehabilitationsstation, untergebracht und nutzte einen begleiteten Aufenthalt

auf dem forensisch-psychiatrischen Bauernhof am 04.10.2021, gegen 13.30 Uhr zur

Flucht. Eine Fremdgefährdung ist nach Auskunft der behandelnden Ärzte derzeit

nicht auszuschließen.

Von ihm liegt folgende aktuelle Beschreibung vor:

169 cm groß

88 kg schwer

Graue/dunkelbraune Haare

Bartträger

Hat ein Muttermal an der rechten Wange

Bekleidet mit dunkelblauer Regenjacke

Trägt dunkelblaue Jeans und graue Turnschuhe der Marke Nike.

Hinweise auf mögliche Hinwendungsorte sind derzeit noch nicht bekannt. Die

Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach dem Entwichenen.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem

Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu

setzen.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Pkw und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Freitagabend beschädigte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Hohensachsen einen schwarzen Ford

Fiesta und verließ die Unfallstelle ohne den Schaden anzuzeigen. Die Besitzerin

hatte ihr Fahrzeug in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im Holzweg vor

dem Anwesen mit der Hausnummer 62 abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte,

stellte sie ca. 80 cm lange Kratzer an der linken hinteren Stoßstange fest. Der

entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise

auf den Unfallhergang bzw. den unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt das

Polizeirevier Weinheim, Telefon: 06201 1003-0, entgegen.

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Angebliche Sparkassenmitarbeiter ergaunern 4000,- Euro und 10 Goldmünzen –

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Polizei ermittelt wegen Betruges und Verdacht des Raubes – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Am Samstag, gegen 14 Uhr kontaktierte ein angeblicher Mitarbeiter eines

Geldinstituts in Heidelberg telefonisch einen älteren Herrn aus Dossenheim und

informierte ihn darüber, dass sein Konto angeblich Abbuchungen in Höhe einer

fünfstelligen Summe aufweise und deshalb eine Zeit lang „eingefroren“ werden

müsse. Unter Einbindung einer weiteren Person, eines angeblichen Polizeibeamten,

überzeugten die Anrufer den Mann durch ihre geschickte Gesprächsführung, dass

sein Eigentum in Gefahr sei und boten ihre Hilfe an. Der Aufforderung, er solle

sich mit seinem Zuhause befindlichen Bargeld und seinen Goldmünzen vor sein

Anwesen im Frauenpfad begeben, damit der angebliche Polizeibeamte die

Wertgegenstände fotografieren könne, kam der Senior nach. Kurz darauf erschien

eine männliche Person und nahm Kontakt zu ihm auf. Nach einem kurzen Wortwechsel

entriss der Unbekannte dem älteren Herrn den Beutel, in dem sich die

Wertgegenstände befanden und stieß ihn zu Boden. Anschließend rannte der

Unbekannte zu einem in der Nähe abgestellten Pkw, wo ein augenscheinlicher

Komplize wartete. Beide flüchteten.

Zeugen beobachteten den Vorfall und kamen dem älteren Herrn, der sich bei dem

Übergriff am Knie und an der Hand verletzte, zu Hilfe und verständigten die

Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern, die wie

folgt beschrieben wurden, und dem Fluchtfahrzeug blieb ohne Erfolg:

Täter 1 (Abholer):

Männlich, ca. 40 Jahre alt, a. 170 – 175 cm groß, osteuropäischer Phänotyp. Er

trug einen dunklen Kinnbart und war mit einer kurzen, weißen Hose und einem

dunklen Oberteil bekleidet. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Täter 2 (Fahrer):

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, kräftige Statur, kurze

dunkle Haare, leicht gebräunter Teint, südeuropäischer Phänotyp. Er war mit

einer beigen kurzen Hose und einem dunkelbraunen Pullover bekleidet. Er sprach

akzentfreies Deutsch.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen grauen oder weißen Skoda SUV

gehandelt haben

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten

Betrügern geben können oder möglicherweise selbst Opfer deren Tricks wurden,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnheim // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Montagmittag

gegen 13:10 Uhr eine Küche in einer Wohnung eines betreuten Wohnheims in der

Ahornstraße in Brand. Mehrere Wohnungen des Gebäudekomplexes mussten aufgrund

des Feuers evakuiert werden. Für die etwa 30 evakuierten Personen wurde

vorübergehend ein Bus der RNV zur Verfügung gestellt, in welchem diese betreut

und versorgt wurden. Für die weiteren Einsatzmaßnahmen musste die Rheinauer

Straße ab dem dortigen Supermarkt voll gesperrt werden. Derzeit befinden sich

die Rettungskräfte noch im Einsatz. Die Bewohner dürfen mittlerweile wieder in

ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist jedoch unbewohnbar. Verletzt

wurde bei dem Brand niemand. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier

Mannheim-Neckaraus aufgenommen.

BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall am Stauende

BAB 5 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagvormittag kam es auf

der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall bei

dem drei Lkw beteiligt waren. Ein 29-Fahrer bemerkte kurz nach 7 Uhr zu spät,

dass die vor ihm fahrenden Lkw aufgrund eines Stauendes auf Höhe St. Leon-Rot

bremsten und fuhr dem vor ihm fahrenden 42-Jährigen auf. Dieser wurde durch die

Wucht des Aufpralls wiederum auf einen 53-jährigen Lkw-Lenker aufgeschoben.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten bei dem Unfallgeschehen verletzt.

Allerdings waren zwei der drei Lkw nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und

Rettungsarbeiten waren der rechte und der Standstreifen für knapp zwei Stunden

gesperrt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugtür geöffnet und Radfahrerin leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 24-jährige Opel-Fahrerin parkte am

Samstag gegen 13 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Hebelstraße. Beim Aussteigen

aus ihrem Fahrzeug übersah die Frau eine herannahende 65-jährige Radfahrerin,

welche mit der öffnenden Fahrzeugtür zusammenstieß. Die Radfahrerin wurde leicht

verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Aufnahme im

Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 300 Euro.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Gabelstapler auf Firmengelände

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 17 Uhr geriet in

der Uhlandstraße auf einem Firmengelände ein Gabelstapler in Brand. Das

Elektrofahrzeug war von Mitarbeitern gegen 11 Uhr im Freien auf dem umzäunten

Firmengelände abgestellt und nicht mehr bewegt worden. Ein 50-jähriger Mann aus

der Nachbarschaft bemerkte den Brand und löschte diesen gemeinsam mit einem

anderen Anwohner. Durch die eingesetzte Feuerwehr waren lediglich geringe

Nachlöscharbeiten erforderlich. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude entstand

nicht. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte der Brand aufgrund eines technischen

Defekts am Fahrzeug entstanden sein. Der Sachschaden dürfte im hohen

vierstelligen Bereich liegen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entreißen Geldbeutel und flüchten – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 45-jähriger Mann befand sich am Sonntag

kurz vor 18 Uhr in der St. Ilgener Straße, als er zunächst von zwei jungen

männlichen Personen angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs entriss einer

der beiden Männer den Geldbeutel des 45-Jährigen und flüchtete mit seinem

Komplizen in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Der 45-Jährige nahm

zunächst selbst die Verfolgung der Täter auf, konnte diese jedoch nicht mehr

einholen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: 22 Jahre, südländische

Erscheinung, dünn, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Jacke.

Durch die Tathandlung erlitt der 45-jährige leichte Verletzungen im

Gesichtsbereich. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachdezernat für

Raubdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen, welche das

Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.