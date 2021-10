Heidelberg-Mitte: Fahrradtour unter Alkoholeinfluss endet im Polizeirevier

Heidelberg-Mitte (ots) – Ein 61-jähriger Fahrradfahrer fiel den Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der

Rohrbacher Straße auf. Der Radfahrer fuhr deutliche Schlangenlinien und

benötigte die gesamte linke Fahrspur. Bei der Verkehrskontrolle stellten die

Beamten einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. In der Folge wurde der

Mann auf das Polizeirevier verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Heidelberg-Handschuhsheim: PKW auf Klinikparkplatz beschädigt und weggefahren – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr parkte eine

23-jährige Fahrzeugführerin ihren VW auf dem Parkplatz vor einer Klinik im

Neuenheimer Feld. Als die Frau gegen 14:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte sie eine starke Beschädigung auf der linken Fahrzeugseite fest. Der

Unfallverursacher ist bisher nicht bekannt und hat sich nach dem Unfall

unerlaubt vom Parkplatz entfernt. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte das

unfallverursachende Fahrzeug ein LKW gewesen sein. Der Schaden am VW beträgt

mindestens 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise

zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd (Tel.: 06221/3418-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Emmertsgrund: Unbekannte stehlen Häcksler von Gartengrundstück – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Emmertsgrund: (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und

Samstag, 11:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt

Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Jaspersstraße, indem sie ein am

Gartentor angebrachtes Vorhängeschloss aufbrachen. Sie entwendeten einen

Laubhäcksler der Marke GardenCat im Wert von ca. 800 EUR, der im hinteren

Bereich des Gartens unter einer Plane aufbewahrt worden war. Das über 100

Kilogramm schwere Gartengerät war außerdem mit einer Stahlkette an einem großen

Stein befestigt. Die Stahlkette war augenscheinlich durchtrennt worden. Wer die

unbekannten Einbrecher sind und wie ihnen der Abtransport des schweren Gerätes

gelang, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die sachdienlichen

Hinweise zu dem oder den unbekannten Einbrechern geben können, melden sich bitte

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 34180.