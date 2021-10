Tätergruppierung gesucht – zwei junge Männer in Begleitung von zwei jungen Frauen treten mehrfach in Erscheinung

Mainz-Altstadt (ots) – 30.09.2021

Am vergangenen Donnerstagabend scheint eine Gruppierung von zwei jungen Männern

und zwei jungen Frauen mehrfach durch Gewaltdelikte im Mainzer Innenstadtgebiet

in Erscheinung getreten zu sein. Neben einem Raub zum Nachteil zweier junger

Männer auf einem Parkhausdach am Kronberger Hof gegen 23:50 Uhr (siehe unsere

Pressemeldung vom 01.10.2021 „Räuber gesucht“), könnte die bislang unbekannte

Gruppierung für weitere Taten in Frage kommen.

Bereits gegen 23:30 Uhr beschädigte eine vierköpfige Personengruppe mehrere

Fahrräder im Bereich des Fischtorplatzes und geht verbal aggressiv gegen einen

55-jährigen Anwohner vor.

Einige Minuten Später wurde eine 54-jährige Frau im Bereich Höfchen angegriffen.

Die spätere Geschädigte wurde zunächst von den vier Personen auf der Straße

angesprochen, wonach es zu einem Streitgespräch kam. Während des Streits wurde

die 54-Jährige zunächst von einem der beiden jungen Männer bespuckt und

anschließend, unter Anfeuern der beiden weiblichen Personen, von beiden Tätern

geschlagen und getreten. Die Täter und ihre Begleiterinnen flüchteten hiernach

in Richtung Schusterstraße.

Bei allen drei Taten wird die Personengruppe nahezu identisch beschrieben:

Täter:

ca. 180-185cm groß, ca. 20 Jahre alt, heller afrikanischer Phänotyp – braune

Locken bis zu den Ohren. Schmale Statur, schmales Gesicht. Keine Brille, kein

Bart. Bekleidet mit einem vermutlich grauem Hoodie oder einer grauen Jacke.

Täter:

ca. 175cm, ca. 20 Jahre alt, braune Haare. Schmale Statur. Kein Bart, keine

Brille. Dunklere Kleidung.

Begleiterinnen: eine ca. 155cm groß, die andere ca. 170cm groß, beide bekleidet

mit einem Mantel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Pkw nimmt Linienbus die Vorfahrt – Fahrgäste verletzt

Mainz (ots) – 01.10.2021, 15:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurden bei einem Unfall in einem Linienbus drei Fahrgäste

leicht verletzt. Gegen 15:30 Uhr befuhr der Linienbus die Hattenbergstraße auf

dem Sonderstreifen für Linienbusse und Schienenfahrzeuge in Fahrtrichtung „An

der Bruchspritze“. Im Kreuzungsbereich Hattenbergstraße/Mombacher Straße

beabsichtigte der Bus geradeaus zu fahren, die dortige Ampel für Linienverkehr

zeigte zu diesem Zeitpunkt „Freie Fahrt“ an. Ein bislang nicht näher

identifizierter Pkw befuhr zeitgleich ebenfalls die Hattenbergstraße und bog

verbotswidrig nach links in die Mombacher Straße ab ohne den Bus passieren zu

lassen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Busfahrer

musste abrupt abbremsen, weswegen drei Fahrgäste im Bus stürzten und sich leicht

verletzen. Der Pkw setzte seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort. Nach

ersten Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Pkw um einen BMW mit Wiesbadener

Kennzeichen handeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer

06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schlägerei auf Parkplatz

Mainz-Mombach (ots) – 02.10.2021, 04:42 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei 22-jährige Männer auf dem Parkplatz einer

Diskothek in Mainz-Mombach, von einer Personengruppe angegriffen und

zusammengeschlagen. Hintergrund waren zunächst verbale Streitigkeiten, in deren

Verlauf die beiden 22-jährigen körperlich angegriffen wurden. Beide Geschädigte

mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, einer der beiden musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die männlichen Täter

flüchteten unmittelbar nach dem Angriff mit einem Fahrzeug. Im Rahmen von sofort

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten von Funkstreifen der Mainzer Polizei

mehrere Personen im Alter von 20-25 Jahren angetroffen werden, die mit der zuvor

abgegebenen Personenbeschreibung der Tätergruppierung übereinstimmten. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruch in Wohnung

Mainz-Bretzenheim (ots) – 25.09.2021 – 03.10.2021

Im Laufe der vergangenen Woche kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem

Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bretzenheim. Die bislang unbekannten Täter

verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand durch gewaltsames Öffnen der

Wohnungsabschlusstür Zutritt zur Wohnung, als der Wohnungsinhaber urlaubsbedingt

nicht anwesend war. Die Flucht aus der Wohnung erfolgte höchstwahrscheinlich

über den Balkon in Richtung der Straße Südring. Die Mainzer Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und in der durchwühlten Wohnung eine

Spurensicherung durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Ersthelferin gesucht

Mainz-Winterhafen (ots) – Bereits am Freitagabend, den 13.08.2021 gegen 23:00

Uhr kam es am Winterhafen in Mainz zu einer schweren körperlichen

Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger von einem ihm unbekannten

Beschuldigten mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf geschlagen und dadurch

schwer verletzt wurde. Genaue Tatörtlichkeit war der obere Fußgängerbereich

zwischen Mole und Bootshaus. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass

eine junge Frau den schwer verletzten 18-Jährigen bis zum Eintreffend es

Rettungsdienstes betreute und Erste Hilfe leistete. Die Mainzer Polizei sucht

nun nach der bislang namentlich nicht bekannten Ersthelferin, die als wichtige

Zeugin in Frage kommen und helfen könnte die Tat gänzlich aufzuklären. Wer

sachdienliche Hinweise zur Ersthelferin oder zur Tat vom Freitag den 13.08.2021

geben kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern des Gemeinsamen Sachgebiets

Jugend der Mainzer Polizei, unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen, 03.10., Radweg Büdesheim, 08:55 Uhr. Bei der Durchführung einer Kontrolle in anderer Sache fiel den Beamten der Fahrer eines E-Scooters auf, der bei Erblicken der Streife stehenblieb und sofort kehrtmachte. Nach Beendigung des Einsatzes wurde der 31-Jährige schließlich schiebend im Stadtbereich ausfindig gemacht. Der Fahrer behauptete, mit seinem Scooter nur auf dem Radweg und ohne Elektro-Antrieb unterwegs gewesen zu sein, da dieser defekt sei. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten den Akku im Rucksack, damit funktionierte der Roller einwandfrei und kam auf 25 km/h. Der Fahrer konnte hierfür die notwendige Prüfbescheinigung nicht vorweisen. Er wies außerdem deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittel-Konsums auf. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Der Fahrer gab seine Vergehen schließlich zu. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 03.10., Rheinkai, 07:10 Uhr. Ein Streifenwagen fuhr in Richtung Stadtbahnhof, als die Beamten auf einen Motorroller-Fahrer aufmerksam wurden. Dieser stand mit angelassenem Motor in der Kreisverkehrsausfahrt in Richtung Rheinkai und bediente sein Smartphone. Bei der Verkehrskontrolle konnte der amtsbekannte 21-jährige Fahrer lediglich eine Versicherungsbescheinigung vorlegen. Eine kurze Recherche ergab, dass der Roller 42 km/h erreichen konnte, der Fahrer aber nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der junge Mann gab den Verstoß zu, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.