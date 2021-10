Verkehrsunfall nach Nichtbeachtung des Rotlichts

Worms (ots) – Am 04.10.2021 gegen 13:49 Uhr befuhr ein 34-jähriger Taxifahrer

die Johann-Hinrich-Wichern Straße aus Richtung Worms-Leiselheim kommend und

beabsichtigte an der Kreuzung zur Höhenstraße nach links in diese abzubiegen. Da

die dortige Lichtzeichenanlage grün zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein.

Ein 57-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße aus Richtung

Worms-Neuhausen und wollte an der Kreuzung zur Höhenstraße geradeaus

weiterfahren. Nach aktuellen Erkenntnissen zeigte die für ihn geltende

Lichtzeichenanlage zu diesem Zeitpunkt „rot“. Trotz dessen fuhr er in den

Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem abbiegenden Taxi. Durch den

Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden mit einem geschätzten

Wert von 22.000 Euro. Die jeweiligen Insassen blieben unverletzt.

Flörsheim-Dalsheim – Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Worms (ots) – Im Laufe des heutigen Nachmittags wurden der Kripo Worms bereits

vier Fälle durch Trickbetrug im Ortsbereich Flörsheim-Dalsheim bekannt. Zu einer

Geldübergabe kam es bislang glücklicherweise nicht. Unbekannte Betrüger nutzen

die Variante des so genannten Schockanrufs. Diese Variante wenden die Betrüger

vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern,

geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und behaupten, dass ein

Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei.

Es wird dringend finanzielle Unterstützung für die Kaution benötigt. Das Geld

werde eine Person, die im Auftrag handelt, abholen kommen. Die Polizei rät aus

diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und

unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei

Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine

bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort

die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die

Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen

Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in

diesen Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch

online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelle

s/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf

Eich – Gast schlägt Wirt und raubt Bargeld

Worms (ots) – Wie der Wormser Polizei am Samstagnachmittag bekannt wurde, sei es

am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte in Eich zu einer Auseinandersetzung

gekommen, bei der ein Gast den Wirt attackiert und mit einem Messer bedroht

hatte. Der 38-Jährige hielt sich bereits mehrere Stunden im Lokal auf, als er

gegen 05:00 Uhr plötzlich von hinten an den 62-jährigen Wirt herantrat und

diesem mit der Faust gegen den Hinterkopf schlug. Ein Streit sei dem Angriff

nicht vorausgegangen. Der Wirt habe daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein

verloren. Ein weiterer Gast wollte schlichten und bekam ebenfalls einen Schlag

ab. Der Angreifer schnappte sich dann ein Küchenmesser und bedrohte damit den

Wirt. Unter Vorhalt des Messers forderte er 100 Euro von diesem und flüchtete im

Anschluss. Der Wirt wie auch der 29-jährige Gast erlitten Kopfverletzungen. Der

38-jährige Tatverdächtige aus der VG Eich konnte ermittelt und am Sonntag an

seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 02.10.2021 gegen 07:15 Uhr befährt ein BMW besetzt mit vier Personen die Bundesstraße 47 von Monsheim kommend in Richtung Worms. An der Ausfahrt in Richtung Worms-Horchheim kommt der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert zunächst mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten, überfährt die anschließende Grünfläche sowie die noch nicht freigegebene Fahrbahn der Bundesstraße 47neu und kommt erst nach einer Kollision mit einem Brückengeländer in der Horchheimer Straße zum Stehen. Durch einen Zeugen kann beobachtet werden, wie sich im Anschluss alle Insassen fluchtartig von der Unfallstelle entfernen und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurücklassen. Durch nach kurzer Zeit eintreffende Polizeibeamte können drei der vier Insassen auf ihrer Flucht gestellt werden. Alle Personen sind unverletzt. Bei diesen handelt es sich jedoch ersten Erkenntnissen nach nicht um den Fahrzeugführer. Dieser kann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen identifiziert werden und stellt sich letztendlich nach einigen Stunden der Polizei. Aufgrund des Verdachts des Alkoholkonsums vor Fahrtantritt wird ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand sowohl am Pkw als auch an diversen Verkehrseinrichtungen ein geschätzter Schaden von insgesamt 18.000 Euro.

Worms – Schulklassen mit dem Smartphone in der Innenstadt unterwegs / Besuch bei der Polizei

Worms (ots) – Als Mitgliedskommune des Kooperationskreises Suchtprävention

Rhein-Neckar beteiligten sich die Stadt Worms zusammen mit der Polizei Worms an

einer gemeinsamen Aktion für Schulklassen. Vom 27.09. bis 01.10.21 wurde

zeitgleich in Ludwigshafen, Mannheim und Worms eine sog. „Actionbound“ zum Thema

Suchtprävention gespielt. Dabei handelt es sich um eine digitale Schnitzeljagd.

Die Idee zur Actionbound ist im Kooperationskreis „Suchtprävention Rhein-Neckar“

entstanden, in dem die Stadt Worms – vertreten durch das Kinder- und Jugendbüro

z. Zt. den turnusmäßig wechselnden Vorsitz führt. Am 27.09. wurde der Bound

von der 10. Klasse der Nibelungen-Realschule plus und vom 28.09. bis einschl.

30.09.21 von Abschlussklassen der Karmeliter-Realschule plus gespielt. Dabei

waren die Schülerinnen und Schüler mit dem Smartphone unterwegs, lösten Aufgaben

und informierten sich vor Ort bei der Polizei. Veranstalter für Worms war das

Kinder- und Jugendbüro; Kooperationspartner sind die beiden genannten Schulen,

Susann Kirst von der Fachstelle Suchtprävention des Caritasverbandes sowie

Claudia Holzhauser vom Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion Worms. Interaktiv

leitete die Actionbound die Jugendlichen durch die Innenstadt von Worms und

informierte spielerisch zu Alkohol und anderen legalen sowie illegalen

Suchtmitteln, Verhaltenssüchten, rechtlichen Aspekten und gesundheitlichen

Risiken. Durch Aufgaben und Rätsel in jugendgerechter Aufmachung wurden die

Teilnehmenden für das Thema Konsum bzw. Abhängigkeit sensibilisiert und die

Entwicklung von Risikokompetenz gefördert. Außerdem wurden für die digitale

Schnitzeljagd durch Worms bewusst Stationen ausgesucht, die für Jugendliche auch

in Zukunft Treffpunkt oder für die Ratsuche bei Problemen interessant sein

können. Zum Abschluss eines jeden Tages gehörte der Besuch bei der

Polizeiinspektion Worms dazu. Die Neunt- bzw. Zehntklässler wurden über das

Thema legale und illegale Drogen aufgeklärt. Sie informierten sich über die

Wirkung von Drogen, die Strafbarkeit von Drogenbesitz, sowie die Suchterkennung.

Gerade Kinder und Jugendliche sind besonders anfällig für Suchterkrankungen, da

sie sich sowohl körperlich als auch psychisch und seelisch in einer

Entwicklungsphase befinden. Außerdem können sie in der Regel nicht auf die

nötige Lebenserfahrung zurückgreifen, die sie davor bewahren kann, süchtig zu

werden. Beamte des Wechselschichtdienstes berichteten auch von erlebten

Szenarien von Autounfällen unter Alkohol- und Drogeneinfluss bis hin zu

polizeilichen Einsätzen mit drogenbeeinflussten Personen bei Festlichkeiten. Die

Jugendlichen waren wissbegierig und saugten die mitgeteilten Information auf.

Sie stellten Fragen und waren am Thema interessiert.

Mit der Methode medialer Jugendarbeit wurde sowohl ein spielerischer wie auch

ein ressourcen- und kompetenzfördernder Zugang zum Thema Konsum und Sucht

gewählt. Die Jugendlichen waren nicht nur bei idealem Wetter unterwegs, sondern

auch mit Spaß und Eifer bei der Sache. Alle Beteiligten waren sich einig, dass

es eine gelungene Veranstaltung war, auch wenn sie, Corona-bedingt, mit

veränderten Rahmenbedingungen stattfinden musste.