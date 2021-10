Pkw-Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Nacht zum Sonntag im

Kaiserbergring an einem Auto zu schaffen gemacht. Sie schlugen eine Scheibe des

Wagens ein und durchwühlten den Innenraum. Aus dem Auto nahmen die Täter eine

Brille mit. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem

sind zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Sonntag, 9:45 Uhr, Personen aufgefallen?

Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wieder Einbruch in Kindertagesstätte

Kaiserslautern (ots) – Die Kindertagesstätte in der Konrad-Adenauer-Straße ist

am Wochenende zweimal und damit erneut Ziel von Einbrechern geworden. Bereits in

der vergangenen Woche machten sich Diebe in der Einrichtung zu schaffen (wir

berichteten: https://s.rlp.de/lWFE0). Jetzt entdeckte am Sonntagvormittag ein

Zeuge einen weiteren Einbruch. Die Täter waren durch ein Fenster eingestiegen.

Sie verwüsteten das Erdgeschoss, indem sie vorgefundenen Lebensmittel

ausschütteten und auf dem Boden verteilten. Im Obergeschoss zündelten sie in

einem Waschbecken mit Streichhölzern. Am Montagmorgen dann der erneute Schock:

Wieder haben Unbekannte die Kindertagesstätte aufgesucht. Nach dem aktuellen

Stand der Ermittlungen blieb es diesmal bei einem Einbruchversuch. Die Polizei

sicherte Spuren. Einen Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen schließen die

Beamten nicht aus. Im Fokus ihrer Ermittlungen steht auch die Beschädigung eines

Fensters am Gebäude der Kirche. Das Gemeindezentrum liegt direkt gegenüber der

Kindertagesstätte. Dort war am Sonntag ein Fenster eingeschlagen worden. Den

Gesamtschaden vom Wochenende schätzt die Polizei auf einen mindestens

vierstelligen Betrag. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die

Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat wen verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren

Beteiligten ist der Polizei am frühen Sonntagmorgen aus der Innenstadt gemeldet

worden. Gegen 5 Uhr teilten Zeugen mit, dass in der Nähe des Parkhauses in der

Martin-Luther-Straße eine Schlägerei im Gange sei.

Vor Ort traf die Streife zwei Gruppen an, die sich offenbar zuvor gegenseitig

verletzt hatten. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und auch die

genauen Abläufe sowie wer wen verletzt hat, müssen noch ermittelt werden.

Einige der Beteiligten, bei denen es sich um sieben junge Männer und Frauen im

Alter von 24 bis 29 Jahren handelte, standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Drei der jungen Männer hatten laut Schnelltest Alkoholpegel zwischen 1,15 und

1,58 Promille.

Beide Gruppen erhielten einen Platzverweis für den Altstadtbereich. Die weiteren

Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. |cri

Rangelei unter vier Männern

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung hat sich ein junger Mann aus dem

Landkreis am Sonntagmorgen eine Strafanzeige eingehandelt. Dem 23-Jährigen wird

vorgeworfen, gegen 5.40 Uhr in der Martin-Luther-Straße drei andere Männer

attackiert zu haben. Es entstand eine Rangelei, die sich bis auf den

Rathausvorplatz fortsetzte.

Alle vier Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon. Sie erhielten alle

einen Platzverweis für den Innenstadtbereich, dem sie auch nachkamen. |cri

Platzverweise nach Gerangel

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am

frühen Sonntagmorgen in der Marktstraße im Spiel. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen gerieten hier kurz vor halb 8 mehrere junge Männer und Frauen

aneinander; es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen.

Als die alarmierte Streife vor Ort eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits

in verschiedene Richtungen entfernt. Eine Gruppe konnte am Stiftsplatz ausfindig

gemacht werden. Eine 18-jährige Frau aus der Gruppe war verletzt und auch

deutlich alkoholisiert: Das Testgerät zeigte 1,71 Promille.

Eine weitere Betroffene meldete sich wenig später bei der Polizeiinspektion in

der Gaustraße, um Anzeige zu erstatten. Auf sie passte die Personenbeschreibung

von zwei Zeugen. Die 32-Jährige war ebenfalls alkoholisiert – laut Schnelltest

hatte sie 0,7 Promille.

Eine andere Gruppe, die vermutlich ebenfalls an dem Gerangel beteiligt war,

wurde von einer Streife in der Marktstraße gestellt. Hier wurde bei einer

26-jährigen Frau ein Pegel von 1,16 Promille gemessen.

Für alle (mutmaßlich) Beteiligten gab es Platzverweise für die Innenstadt. Die

weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kaninchen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Sonntag auf Montag ein Kaninchen in

der Balbierstraße gestohlen. Der Besitzer stelle am Montagmorgen fest, dass

eines seiner Kaninchen im Käfig fehlte. Der Käfig befindet sich verschlossen im

Garten hinter dem Wohnanwesen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang

nicht. Nach Angaben des Geschädigten würde jedoch seit circa einem dreiviertel

Jahr immer wieder ein unbekannter Mann unbefugt sein Grundstück betreten. Eine

Beschreibung des Mannes konnte er nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

E-Bikes gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwei E-Bikes sind am Sonntag in der Ebertstraße gestohlen

worden. Beide Räder waren in einer Fahrradgarage abgestellt und mit Schlössern

am Hinterrad gesichert. Sie verschwanden in der Zeit zwischen 0.30 und 11 Uhr.

Bei den gestohlenen E-Bikes handelt es sich um Räder der Marken „Canyon

Pathlite“ und „Cube“. Sachschaden: mehrere tausend Euro.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Ob sie die Fahrradschlösser vor Ort

knackten oder die Räder samt Schlössern mitnahmen, ist unklar.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge

aufgefallen sind (mit denen die E-Bikes möglicherweise abtransportiert wurden),

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu

Montag aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Sie waren betrunken.

Die beiden waren gegen 1.30 Uhr mit den Elektrorollern in der Mainzer Straße

unterwegs, wo sie einer Streife auffielen. Als sie gestoppt wurden, stellten die

Polizisten bei beiden alkoholtypische Auffälligkeiten fest. Deshalb wurden sie

zum Atemtest gebeten – der 57-jährige Fahrer hatte demnach 1,48 Promille

„intus“, der 29-jährige Fahrer 1,21 Promille.

Beide mussten mit zur Dienststelle kommen, wo ihnen Blutproben entnommen wurden.

Ihre Führerscheine wurden sichergestellt. Auf beide Männer kommen Strafanzeigen

wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Schlägerei in der Lauterstraße? – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Zeugen alarmierten am Sonntagnachmittag die

Polizei, weil sich in der Lauterstraße mehrere Personen prügelten. Als die

Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, konnte keine Schlägerei mehr festgestellt

werden. Die Zeugen gaben an, dass mehrere Muscle-Cars auf der Lauterstraße

unterwegs waren. Gegen 17:30 hätten sie angehalten. Ein oder mehrere Fahrer

seien ausgestiegen und zu einem Fahrzeug gegangen, das zu einer Handwerkerfirma

gehörte. Dort hätten sie sich mit dem Fahrer geprügelt. Die Polizei traf weder

Beschuldigte, noch einen Geschädigten an und bittet um Hinweise. Wer hat die

Schlägerei beobachtet oder kann Hinweise zu den Beteiligten geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz