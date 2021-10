Doppeltes Pech nach Ladendiebstahl

Fulda – Doppeltes Pech hatte ein Ladendieb am vergangenen Samstagabend

(2.10.) im Bahnhof Fulda. Nachdem er auf frischer Tat beim Diebstahl in der

Rossmann Filiale vom Ladendetektiv gestellt wurde, stellte die herbeigerufene

Bundespolizei bei der Durchsuchung der Person zunächst ein griffbereites und

ausgefahrenes Cuttermesser fest.

Die anschließende Personenüberprüfung ergab dann einen offenen Haftbefehl der

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

§ 244 StGB: Diebstahl mit Waffen

Aufgrund des aufgefundenen Cuttermessers, muss sich der 34-jährige

Tatverdächtige wegen der Straftat ,,Diebstahl mit Waffen“ verantworten. Der

Tatverdächtige entwendete Lebensmittel im Wert von rund 4EUR.

Eine später durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab ca. 1,6 Promille.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen kam der 34-jährige Pechvogel in

die Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

Unfallflucht

Niederaula

Niederaula – Am 30.09.2021 teilte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula mit, dass sein Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, beschädigt wurde. Bei dem Schaden handelt es sich um eine Eindellung sowie Lackkratzer an der Heckstoßstange auf der Fahrerseite. Der Geschädigte konnte keine genauen Angaben zur Tatzeit und Tatraum geben, da er in dem Zeitraum vom 28.09. bis zum 30.09.2021 an mehreren Örtlichkeiten sein Fahrzeug geparkt hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2200,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht und Unfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am 30.09.2021 in der Zeit von 13:45 bis 22:00 Uhr hatte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen Ford Mondeo, ordnungsgemäß in der Parkbucht der Aral-Station geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- bzw. Ausparken gegen die hintere linke Seite des Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500, — Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld-Unterhaun – Am Sonntag, den 03.10.2021, 14:09 Uhr befuhren eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck und eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) in dieser Reihenfolge die Hersfelder Straße von Unterhaun kommend in Fahrtrichtung Hersfeld B27. Die 43-jährige Pkw-Fahrerin wollte auf die B27 auffahren. Dazu musste sie verkehrsbedingt verzögern. Dies bemerkte die 37-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Anstoßes wurde die 43-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt und durch einen RTW in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000,– Euro.

Unfall mit Verletzten

Alsfeld

Am Donnerstag, den 30.09.2021 gegen 13:38 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Alsfeld mit seinem Audi A3 die B254 in Alsfeld von Lauterbach aus kommend.

Zur gleichen Zeit wollte eine 62-jährige Frau aus Grebenau mit ihrem weißen Opel die B254 überqueren und befuhr die Ernst-Diegel-Straße.

Beim Überqueren der Bundesstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht bzw. schwer verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 11.100 EUR

Sachschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Schlitz

Am Samstag (02.10.2021) fuhr ein VW-Polo-Fahrer gegen 03:30 Uhr die Straße Im Grund (L 3140) von Willofs kommend in Richtung Schlitz. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der Fahrer vermutlich in Folge von Alkoholkonsum nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er auf einem Grundstück den Zaun und stieß danach mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Von dort prallte er ab und durchbrach auf dem Grundstück noch ein kleines Holzbrückengeländer. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme zur Alkoholbestimmung durchgeführt.